Epilepsia en Colombia: estudio encontró una terapia que redujo en al menos 90% las crisis del 60% de los niños

El estudio colombiano evaluó a 25 pacientes pediátricos con epilepsia farmacorresistente durante 12 meses. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Un estudio desarrollado en Colombia encontró que la terapia cetogénica permitió una reducción de al menos el 90% de las crisis epilépticas en el 60% de los pacientes pediátricos incluidos en la investigación. El trabajo hizo seguimiento durante 12 meses a 25 niños con epilepsia farmacorresistente atendidos en consulta externa.

La investigación fue realizada por Fundem IPS, centro especializado en neurología pediátrica en Bogotá, y publicada en 2025 en la Revista Española de Nutrición Humana y Dietética. Los pacientes recibieron terapia cetogénica complementada con alimento para propósitos médicos especiales (APME).

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Al finalizar el seguimiento, los investigadores reportaron que el 44% de los participantes alcanzó la libertad de crisis, mientras que el 60% obtuvo una respuesta excelente, definida como una disminución de al menos nueve de cada diez crisis epilépticas.

Resultados de la terapia cetogénica en niños

Además de los cambios en la frecuencia de las crisis, el estudio registró modificaciones en el uso de medicamentos anticrisis y en las hospitalizaciones de los pacientes durante el periodo observado.

Los investigadores reportaron una disminución del 40% en el uso de medicamentos anticrisis. En cuanto a las hospitalizaciones, estas pasaron del 36% al 16% durante los 12 meses de seguimiento.

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Los eventos adversos registrados fueron principalmente síntomas gastrointestinales leves. Ninguno de los participantes tuvo que suspender la terapia debido a estas reacciones.

Los resultados corresponden a los 25 pacientes incluidos en el estudio y fueron obtenidos durante el periodo de seguimiento establecido por los investigadores.

La alimentación cetogénica fue utilizada como tratamiento complementario en niños con epilepsia farmacorresistente. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es la epilepsia farmacorresistente

La epilepsia farmacorresistente se presenta cuando una persona continúa teniendo crisis pese al uso adecuado de dos tratamientos antiepilépticos correctamente seleccionados y utilizados.

Luz Helena Castaño Torres, nutricionista dietista experta en terapia cetogénica y Senior Medical Affairs Advisor de Danone Nutricia Colombia, explicó que la persistencia de las crisis después de estos tratamientos lleva a considerar otras alternativas de manejo.

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“Cuando un paciente continúa presentando crisis epilépticas pese al uso de dos tratamientos antiepilépticos adecuadamente seleccionados y utilizados, se considera que tiene epilepsia farmacorresistente”.

La especialista señaló que la búsqueda de alternativas de tratamiento debe hacerse sin retrasar la valoración de los pacientes que continúan presentando crisis.

De acuerdo con la información suministrada para el Día Latinoamericano de la Epilepsia, esta enfermedad afecta aproximadamente a 50 millones de personas en el mundo y cerca del 30% continúa presentando crisis pese al tratamiento con medicamentos.

En Colombia, los registros nacionales identificaron 767.251 personas con epilepsia. De ese grupo, aproximadamente 230.175 podrían presentar farmacorresistencia, según datos del Ministerio de Salud y Protección Social correspondientes a 2025.

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Cómo funciona la terapia cetogénica

La terapia cetogénica es un tratamiento nutricional no farmacológico basado en una alimentación con alto contenido de grasas, proteínas en cantidades adecuadas y bajo consumo de carbohidratos.

Este esquema hace que el organismo produzca cetonas, sustancias que pueden utilizarse como fuente alternativa de energía. Según la información proporcionada por los especialistas, estos cambios producen modificaciones en el funcionamiento y la actividad eléctrica del cerebro.

Los mecanismos mediante los cuales la terapia puede contribuir al control de las crisis continúan en estudio. La evidencia señalada en la información suministrada indica que puede ayudar a reducir la frecuencia de las crisis en algunas personas con epilepsia farmacorresistente.

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La terapia cetogénica no corresponde a una dieta convencional para bajar de peso. Su implementación requiere una formulación individualizada, controles periódicos y seguimiento de un equipo médico y nutricional especializado.

La terapia cetogénica registró resultados favorables en pacientes con epilepsia farmacorresistente incluidos en estudios colombianos. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La evidencia también incluye pacientes adultos

Otro análisis realizado en Colombia evaluó los resultados de la terapia cetogénica en pacientes adultos con epilepsia farmacorresistente.

El estudio retrospectivo fue publicado en la revista científica Nutritional Neuroscience y realizó un seguimiento durante 12 meses a 12 pacientes adultos, quienes recibieron la terapia como tratamiento complementario.

Al finalizar el periodo de observación, los investigadores registraron una reducción del 85,7% en la mediana de las crisis. Además, el 33% de los participantes disminuyó el uso de medicamentos anticrisis.

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La terapia requiere supervisión médica

La terapia cetogénica forma parte de las alternativas que pueden ser consideradas en pacientes con epilepsia farmacorresistente. Entre las opciones mencionadas por la especialista también están la cirugía de epilepsia y la neuromodulación.

Castaño explicó que la elección depende del diagnóstico, las características clínicas y las necesidades particulares de cada paciente. En el caso de la terapia cetogénica, su aplicación puede incluir modificaciones calculadas en la alimentación y, cuando el equipo tratante lo determine, alimentos para propósitos médicos especiales.

La especialista precisó que este tratamiento no debe iniciarse por cuenta propia y que los pacientes no deben suspender ni modificar sus medicamentos sin una indicación médica.

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La decisión de utilizar terapia cetogénica corresponde al médico tratante, quien debe valorar la historia clínica, el tipo de epilepsia y la respuesta a los tratamientos utilizados previamente.

El manejo de la epilepsia con terapia cetogénica requiere valoración médica y seguimiento de un equipo nutricional especializado. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Registro de las crisis puede apoyar el seguimiento

Los pacientes y cuidadores pueden participar en el seguimiento de la enfermedad mediante el registro de la frecuencia y las características de las crisis.

También se recomienda informar al equipo tratante cuando los episodios continúan pese al tratamiento, con el fin de que los profesionales determinen si es necesaria una valoración especializada.

La terapia cetogénica, de acuerdo con la información proporcionada, requiere un plan individualizado y seguimiento permanente de un equipo multidisciplinario con experiencia en epilepsia y terapia nutricional.

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