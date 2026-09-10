Un mes después del terremoto, estos son los mejores lugares para visitar en el Chocó: biodiversidad en el Pacífico colombiano

Nuquí concentra la apuesta de turismo del Chocó con playas, manglares, aguas termales, cascadas y avistamiento de ballenas entre julio y finales de octubre- crédito colombiapais.com

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El departamento de Chocó proyecta su recuperación tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto de 2026, con una estrategia que combina la reconstrucción de infraestructura, la atención a las comunidades y la creación de actividades económicas vinculadas al turismo.

El plan plantea impulsar a Nuquí y Bahía Solano como destinos de naturaleza, mejorar sus servicios y ampliar las conexiones con otras zonas del país. También prevé inversiones en aeropuertos, alojamiento, logística y corredores viales, con participación del Gobierno Nacional y empresas privadas.

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Nuquí y Bahía Solano concentran la apuesta por el turismo de naturaleza

Nuquí reúne playas, manglares, cascadas, aguas termales y senderos en plena selva. Entre los lugares mencionados figuran las playas Guachalito y Olímpica, además de la Cascada del Amor, a la que se llega después de una caminata de unos 20 minutos.

El municipio también recibe ballenas entre julio y finales de octubre. Los mamíferos llegan desde la Antártida a las aguas cálidas del Pacífico colombiano para reproducirse y dar a luz a sus crías.

Bahía Solano refuerza la estrategia de ecoturismo en el Chocó con playa El Almejal, pesca deportiva, buceo, senderismo y acceso al Parque Nacional Natural Utría - crédito iStock

Bahía Solano ofrece otro punto de partida para recorrer la selva húmeda tropical y las playas del departamento. El Almejal aparece entre los sitios señalados para practicar surf y disfrutar del mar.

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La pesca deportiva, el buceo y el senderismo forman parte de las actividades disponibles en esa zona. Desde allí también se puede acceder al Parque Nacional Natural Utría, donde habitan aves, tortugas marinas y otras especies del ecosistema.

El avistamiento de ballenas se suma a los atractivos compartidos por ambos municipios. La intención es que la llegada de viajeros genere ingresos para las comunidades que ya prestan servicios en esta actividad.