Revelaron la identidad del estudiante que desató balacera y luego se disparó en colegio de Medellín: lo habían retirado del plantel una semana atrás

La Secretaría de Seguridad de Medellín identificó al estudiante armado como Jhoan Sebastián Ovalle, un menor de 17 años que cursa décimo grado - crédito X

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Apenas horas después de que se hicieran virales las imágenes del estudiante que ingresó armado a una institución educativa de Medellín y desató un tiroteo antes de autolesionarse, desde la secretaría de Seguridad de la ciudad entregaron nuevos detalles del joven.

Según señaló el secretario Manuel Villa Mejía, el menor fue identificado como Jhoan Sebastián Ovalle, de 17 años. Las autoridades revelaron que el joven ya había recibido acompañamiento psicosocial desde el2025 por conductas agresivas, episodios de violencia y crisis emocionales.

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Ovalle cursa décimo grado y, de acuerdo con la Alcaldía de Medellín, había manifestado recientemente que no quería continuar con el apoyo psicológico que le ofrecían las autoridades educativas y sanitarias.

“Se activó el código dorado en su momento y se hicieron derivaciones al sistema de salud. También por parte de la Secretaría de Educación se le venía prestando atención en el marco del proyecto y de la ruta de escuela de entorno protector. El estudiante recientemente había manifestado que no quería seguir teniendo este acompañamiento, pero de parte de la administración se mantenía la oferta y la recomendación a su acudiente de la necesidad de seguir contando con este acompañamiento psicosocial”, señaló el secretario de Seguridad.

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El tiroteo en la institución educativa de Medellín ocurrió el 9 de septiembre hacia las 8:00 a. m., cuando el menor ingresó con un arma de menor letalidad y efectuó disparos en el patio - crédito X

La situación ocurrió durante la mañana del 9 de septiembre, cerca de las 8:00 a. m. Villa Mejía indicó que el estudiante entró al colegio con un arma que, de manera preliminar, sería de menor letalidad, y efectuó disparos en el patio de la institución.

Los docentes y alumnos buscaron refugio en las aulas y cerraron las puertas tras advertir lo que ocurría. Después, el adolescente habría intentado entrar por la fuerza a las oficinas de la rectoría.

Durante las semanas previas al hecho, el alumno habría protagonizado situaciones que afectaron la convivencia escolar y estuvieron relacionadas con comportamientos violentos. Esos antecedentes llevaron al colegio a revisar su continuidad presencial.

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De hecho, la semana pasada, el Comité Escolar de Convivencia resolvió que el adolescente dejara las instalaciones físicas del plante y desarrollara temporalmente sus actividades académicas desde casa. La medida buscaba mantener la valoración psicológica y el acompañamiento mientras se definía su situación.

Las autoridades de Medellín informaron que Jhoan Sebastián Ovalle recibía acompañamiento psicosocial desde 2025 por conductas agresivas, episodios de violencia y crisis emocionales - crédito Alcaldía Medellín

“Durante las últimas semanas, ya más concretamente, habría tenido comportamientos que venían generando problemas de convivencia y de violencia al interior de la escuela. Y ante esta situación, entonces, la semana pasada, el Comité Escolar de Convivencia toma la decisión para que este estudiante continuara por un tiempo sus actividades escolares de manera remota y desde casa”, señaló el secretario de seguridad de Medellín.

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Manuel Villa Mejía sostuvo que la investigación no se limitará a la actuación del estudiante. Las autoridades indagan si hubo adultos que facilitaron el acceso al arma y si existe una estructura criminal vinculada con el caso.

“La solicitud y la instrucción de nuestra parte como administración es averiguar realmente quiénes son estos dos sujetos, a qué estructura pertenecen, porque muy seguramente pertenecen a una estructura criminal que tiene injerencia en la zona, cuál es su relación con actividades ilícitas en ese sector y si estarían involucrados en el delito de instrumentalización de menores para la comisión de delitos”, afirmó Manuel Villa Mejía durante la rueda de prensa..

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Las autoridades prevén judicializarlos por el presunto uso de menores para la comisión de delitos y por porte ilegal de armas de fuego. El funcionario remarcó que la investigación debe determinar qué relación tenían con el adolescente.

Las autoridades informaron que el menor entró a la institución Gabriel García Márquez, en La Sierra de la comuna 8, e intimidó a alumnos y profesores antes de causarse una lesión en la cabeza - crédito X

La Secretaría de Seguridad busca establecer a qué organización pertenecerían los detenidos, qué actividades ilícitas desarrollarían en el sector y si participaron en una eventual instrumentalización del menor.

La Alcaldía anunció apoyo para la comunidad educativa y la familia

La respuesta institucional involucra a las secretarías de Seguridad, Educación, Salud y Paz y Derechos Humanos, además de la Policía Nacional. El objetivo inmediato es acompañar a la institución educativa tras la emergencia.

El secretario indicó que las entidades trabajan para recuperar la tranquilidad entre los estudiantes, docentes y familias. También anunciaron apoyo para los allegados del adolescente herido.

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La actuación de la Policía de Infancia y Adolescencia incluye la evaluación de la posible aprehensión del menor y de su eventual puesta a disposición de la justicia. Esa determinación dependerá de las circunstancias que establezca la investigación.

El caso mantiene abiertas dos líneas principales: la atención médica y psicosocial del estudiante, y la indagación sobre el origen del arma y la posible participación de adultos. Las autoridades esperan definir si existió una red criminal que aprovechó la vulnerabilidad del joven.