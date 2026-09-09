Marco Rubio aseguró que ataques con drones del ELN son parte de “una amenaza mundial”

Marco Rubio se refirió a la vía libre que tiene el ELN en territorio venezolano y las ofensivas con drones contra las Fuerzas Militares - crédito Fernando Vergara/Reuters

Guardar

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Estados Unidos considera imposible mejorar su relación con Venezuela mientras el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Farc sigan operando “con impunidad” desde territorio venezolano, y vinculó esa situación con una segunda amenaza que describió como global: el uso de drones por parte de grupos criminales y armados.

El alto funcionario del Gobierno de Donald Trump sostuvo en entrevista con Noticias RCN que esa presencia irregular en la frontera no es reciente, sino un problema que, según dijo, lleva entre 10 y 15 años. Añadió que el asunto fue planteado a las autoridades venezolanas y que será un factor central en cualquier acercamiento bilateral.

PUBLICIDAD

Rubio sostuvo que ningún país puede aceptar que “bandas criminales terroristas” crucen la frontera para atacar en el territorio nacional y luego regresen bajo la protección del otro lado. Dijo además que Washington habló de ese punto con las autoridades venezolanas y que prestará ayuda frente a esa situación.

El republicano trasladó el foco hacia la tecnología empleada en las ofensivas. Describió a los drones como una amenaza de alcance mundial porque, a diferencia de otros equipos militares de alto costo, pueden ser adquiridos y usados incluso por organizaciones criminales para atacar y amenazar a un Estado.

Rubio condicionó el vínculo con Venezuela al fin de la impunidad del ELN

Rubio condicionó el vínculo con Venezuela al fin de la impunidad del ELN - crédito captura de video

Al referirse al escenario venezolano, Marco Rubio presentó una tesis directa: la mejora de las relaciones entre los dos países depende de que cese la operación abierta del ELN y de disidentes de las Farc desde ese territorio. “Eso se le ha dicho claro a las autoridades interinas en Venezuela y creo que eso va a ser clave en el mejoramiento de la relación entre los dos países”, señaló.

PUBLICIDAD

El secretario de Estado de Estados Unidos señaló que la presencia irregular de estructuras armadas en la frontera colombo-venezolana exige una solución - crédito Ejército

En paralelo, el secretario de Estado de Estados Unidos remarcó en el mismo diálogo que no se trata de un episodio aislado ni de una denuncia reciente. Según su versión, esa dinámica fronteriza, que lleva más de una década, exige una solución porque impide cualquier normalización real del vínculo bilateral.

Estados Unidos ve en los drones una amenaza que ya no requiere grandes presupuestos

Estados Unidos ve en los drones una amenaza que ya no requiere grandes presupuestos - crédito Aaron Schwartz/Reuters

En el segundo eje de sus declaraciones, Rubio advirtió que el desafío de los drones desborda el caso colombiano. “Esto es una amenaza mundial”, afirmó, explicando que este tipo de tecnología redujo la barrera de entrada para ejecutar ataques con capacidad de daño.

El funcionario contrastó esa situación con los sistemas militares tradicionales, que suelen exigir recursos estatales de gran escala. Rubio planteó que el problema no encuentra hoy una respuesta suficiente en los esquemas de defensa existentes.

PUBLICIDAD

“En este momento no existe una defensa convencional a eso”, sostuvo, antes de señalar la necesidad de desarrollar defensas nuevas y modernas frente a esa amenaza.

Washington dijo que discute con Colombia nuevas tecnologías de defensa

Marco Rubio afirmó que Estados Unidos mantiene conversaciones con el gobierno colombiano sobre el frente de nuevas tecnologías de defensa. Presentó esas discusiones como parte de una necesidad compartida y no solo como una oferta de asistencia exterior.

“Sí, pero no solamente estamos dispuestos a ayudar a Colombia, sino también nosotros lo necesitamos para nuestros propios usos”, dijo a Noticias RCN. Con esa frase, ubicó a ambos países ante un interés común en el desarrollo de tecnologías capaces de impedir ofensivas tácticas.

PUBLICIDAD

La consecuencia práctica que describió es una agenda de cooperación en seguridad con doble objetivo: frenar acciones de grupos armados que se amparan en la frontera venezolana y avanzar en herramientas de defensa contra drones, una capacidad que Rubio definió como necesaria para Colombia y también para Estados Unidos.