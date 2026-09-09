Festival Cordillera 2026: TransMilenio tendrá operación especial y habrá cierres viales cerca del parque Simón Bolívar en Bogotá

Bogotá aplicará cierres viales y una operación especial de transporte público por el Festival Cordillera 2026 en el Parque Simón Bolívar del 12 y 13 de septiembre - crédito Colprensa

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Bogotá aplicará cierres viales y una operación especial de transporte público durante el Festival Cordillera 2026, previsto para el sábado 12 y el domingo 13 de septiembre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Las restricciones comenzarán desde la noche del viernes 11 de septiembre en algunos corredores y se extenderán hasta las 6.00 a. m., del lunes 14.

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó cierres de calzadas, ciclorrutas, senderos peatonales y carriles en las avenidas calle 63, carrera 60, carrera 68 y calle 53. La entidad recomendó a los asistentes utilizar el transporte masivo, el transporte público, la bicicleta o caminar, y evitar el vehículo particular.

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Cierres en la calle 63 y la carrera 60

Durante el Festival Cordillera 2026, Bogotá restringirá tramos de las avenidas calle 63 y carrera 60, además de sectores de la carrera 68 y calle 53. La medida regirá entre la noche del 11 y la mañana del 14 de septiembre, con desvíos definidos y una operación especial de TransmiZonal.

La Secretaría Distrital de Movilidad autorizó cierres de calzadas, ciclorrutas, senderos peatonales y carriles en la calle 63, la carrera 60, la carrera 68 y la calle 53 - crédito Secretaría de Movilidad

El primer cierre abarcará la calzada sur de la avenida calle 63, entre las avenidas carrera 68 y carrera 60. La restricción comenzará a las 8.00 p. m. del 11 de septiembre y terminará a las 6.00 a. m. del 14 de septiembre.

En ese mismo tramo de la avenida calle 63 se cerrarán por completo la ciclorruta y el sendero peatonal del costado sur. Ambos permanecerán inhabilitados desde las 12.00 a. m. del 12 de septiembre hasta las 6.00 a. m. del 14.

La SDM también autorizó el cierre del carril lento de la conectante occidente-sur en la glorieta de la avenida calle 63 con avenida carrera 60. Esa medida comenzará a las 8.00 p. m. del 11 de septiembre y tendrá vigencia hasta las 6.00 a. m. del lunes posterior al evento.

La calzada occidental de la avenida carrera 60, entre la avenida calle 63 y la avenida calle 53, será cerrada desde las 12.00 a. m. del 13 de septiembre.

La ciclorruta y el sendero peatonal del costado occidental de ese corredor estarán cerrados desde las 12.00 a. m. del 12 de septiembre; las tres restricciones finalizarán a las 6.00 a. m. del 14.

Restricciones adicionales y rutas de desvío

La calzada oriental de la avenida carrera 60, entre la transversal 59A y la avenida calle 63, permanecerá cerrada desde las 12.00 a. m. del 12 de septiembre hasta las 6.00 a. m. del 14. La decisión afectará la circulación hacia el sector del parque durante los dos días de programación.

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Las restricciones por el Festival Cordillera 2026 comenzarán la noche del 11 de septiembre y se extenderán hasta las 6.00 a. m., del 14 en corredores del entorno del parque - crédito Secretaría de Movilidad

En la avenida calle 53, entre la avenida carrera 60 y la carrera 66A, se cerrará el carril norte de la calzada norte en dos jornadas. La primera irá desde las 7.00 p. m. del 12 de septiembre hasta las 6.00 a. m. del 13; la segunda, desde las 7.00 p. m. del domingo hasta las 6.00 a. m. del lunes.

Los conductores que transiten de norte a sur por la avenida carrera 60 deberán tomar la avenida calle 63 hacia el occidente y continuar por la avenida carrera 68 hacia el sur. Para quienes circulen de oriente a occidente por la calle 63 y busquen seguir por la carrera 60 al sur hacia la avenida calle 26, estarán habilitadas como opciones la carrera 68 o la carrera 70 hacia el sur, antes de tomar la calle 26 al occidente.

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Quienes avancen de norte a sur por la avenida carrera 68 y pretendan tomar la avenida calle 63 hacia el oriente deberán continuar por la carrera 68 al sur y luego tomar la avenida calle 26 al oriente. Para los vehículos que circulen de occidente a oriente por la calle 63, el desvío previsto será por la carrera 68 al norte, calle 67 al oriente, carrera 60 al norte y calle 68 al oriente.

Los usuarios que se movilicen de sur a norte por la avenida carrera 68 y quieran tomar la calle 63 hacia el oriente deberán desviarse por la calle 53 al oriente. La Secretaría pidió programar los viajes en los sectores intervenidos y atender las indicaciones de la autoridad de tránsito, del personal del evento y de la señalización instalada.

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La calzada sur de la avenida calle 63 entre la carrera 68 y la carrera 60 estará cerrada desde las 8.00 p. m, del 11 de septiembre hasta las 6.00 a. m., del 14 - crédito Google Maps

Operación de TransMilenio para la llegada y la salida

TransMilenio dispondrá de 26 rutas en su horario habitual para llegar a las estaciones Salitre-El Greco, CAN-British Council y Movistar Arena, ubicadas en el entorno del Parque Simón Bolívar.

Desde CAN-British Council operarán las rutas K16, K23, P85, K10, K54, K86, B16, B23, M85, H54, L10 y M86.

En Salitre-El Greco estarán disponibles K16, K43, P85, K10, K23, K54, G43, L10, M85, B16, B23 y H54.

Para los usuarios que lleguen por Movistar Arena, el sistema contará con las rutas B72, D21, C25, C30, G30, L25, H21 y H72.

El operativo cubrirá el 12 y 13 de septiembre con paradas en Salitre-El Greco, CAN-British Council y Movistar Arena, más rutas nocturnas hacia Unicentro - crédito Transmilenio

La operación TransMiZonal tendrá más de 33 rutas habituales con paraderos cercanos al parque sobre la avenida carrera 68 y la calle 53.

Entre los servicios de la avenida 68 figuran F410, A410, F427, A427, C156, G156, D319, L219, C101, C404, F400, D208, G208, D507, H607, A305, K305, B108 y K108.

Por la calle 53 estarán disponibles las rutas K303, B303, A567, G567, A518 y G518.

Los días 12 y 13 de septiembre, TransMiZonal activará tres rutas especiales después del horario habitual para facilitar la salida del Parque Simón Bolívar hacia Unicentro, carrera Séptima y la avenida 1 de Mayo.

Transmilenio y TransMiZonal dispondrán rutas habituales y servicios especiales para la llegada y la salida del Festival Cordillera 2026 desde el Parque Simón Bolívar - crédito Transmilenio

El subgerente de operaciones de TransMilenio S.A., Jaime Monroy, afirmó: “Nuestra operación especial nos permite facilitar el regreso a casa de miles de asistentes al Festival Cordillera de manera rápida y a precios justos”. El funcionario invitó a utilizar el transporte público para regresar a casa después del evento.

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