Bucaramanga, otro equipo en crisis económica y en riesgo de huelga de jugadores: tendría millonaria deuda salarial

Bucaramanga sufriría una crisis económica que provocó la deuda salarial con los jugadores - crédito Atlético Bucaramanga

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Uno de los problemas más comunes en el fútbol colombiano es la crisis económica de muchos clubes, al punto de no pagar sus obligaciones salariales con sus acreedores y llegar al punto de sufrir la pérdida del reconocimiento deportivo, como le pasó al Cúcuta en 2020, cuando desapareció del profesionalismo.

Esa situación la viviría Bucaramanga en la actualidad, por la denuncia de falta de pagos a sus jugadores, los cuales no aguantarían más tiempo sin ver una solución por parte de los directivos y tomarían una decisión radical de cara a los próximos juegos del segundo semestre de 2026.

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Cabe recordar que existe un caso similar que causó polémica en el fútbol colombiano en los últimos meses y es el del Deportivo Pereira, el cual alcanzó a ser sancionado por la FIFA por la deuda salarial con jugadores que pasaron por la institución en años anteriores, lo que significó que no pudiera fichar a nadie en el segundo semestre de 2026.

¿Habrá huelga de jugadores en Bucaramanga?

Luego de lo que pasó con los matecañas, se conoció que otros clubes también tienen líos con sus futbolistas y trabajadores en la institución para el pago de sus respectivos salarios, al punto de que algunos ya superan los dos meses de deuda, algo que genera debate sobre cómo se manejan los clubes profesionales.

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El periodista Alejandro Pino, director de Publímetro, afirmó que Bucaramanga le debe salarios a sus jugadores, quienes “le advirtieron a las directivas que si no se ponen al día hoy con sus obligaciones, no juegan contra el Pereira. Bucaramanga paga con la figura de ‘contrato de imagen’ para evitar prestaciones y son pagos trimestrales, con lo que la deuda es larga”.

Los jugadores del Bucaramanga habrían amenazado con entrar en huelga para el próximo partido por deudas salariales, lo que evidenció una crisis en el club - crédito @PinoCalad/X

Sobre eso, el comunicador Felipe Álvarez, que trabaja en la ciudad y sigue de cerca a los leopardos, aclaró que, por el momento, no se contemplaría una huelga: “Hace meses se presentaba una deuda grande a varios jugadores del plantel y esa idea de ‘parar hasta que no pagaran’ estaba latente hace rato, aunque nunca se realizó. Hoy le volví a tocar el tema a alguien del plantel y me cuenta que solo se le deben a 4 jugadores y que no hay deseo de parar (…) ya veremos”.

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Por su parte, Felipe Sierra, a través de su cuenta de X, explicó qué es lo que el conjunto santandereano debe a la plantilla: “A los jugadores del Bucaramanga se les adeuda un trimestre (contrato civil de julio/agosto/septiembre) y un salario (contrato laboral de agosto). Además, a algunos les falta el pago de otro trimestre que corresponde a abril/mayo/junio”.

Al parecer, Bucaramanga les debe salario a varios jugadores bajo la figura de un acuerdo trimestral - crédito @PSierraR/X

Pereira: sin estadio, sin dinero y en riesgo de descenso

Desde mediados de 2025 que comenzó el calvario de los risaraldenses, quienes, al igual que el Bucaramanga en la actualidad, también empezaron la crisis con la deuda a los jugadores, los cuales se cansaron en su momento y muchos de ellos renunciaron, ese fue el caso de figuras como Carlos Darwin Quintero, Salvador Ichazo, entre otros.

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Según el Diario del Otún, Deportivo Pereira tiene una deuda de 11.252 millones de pesos, con corte a agosto de 2025, que lo obligó a someterse a la ley de reorganización empresarial en enero de 2026, con el objetivo de que el Ministerio del Deporte no le suspendiera el reconocimiento deportivo y dejara de operar.

Acolfutpro anunció la solicitud de liquidación judicial del Deportivo Pereira por incumplimientos laborales. - crédito @acolfutpro/X

Sin embargo, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfuturo) informó que el Matecaña incumplió en uno de los puntos de la norma: que era no aumentar la deuda salarial actual, pues entre julio y parte de agosto, los jugadores no recibieron nada y, a finales de ese mes, amenazaron con huelga, la cual no se realizó porque les alcanzaron a pagar una parte de lo adeudado.

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