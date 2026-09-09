Colombia

Gobierno de Catar envió 23 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia para apoyar con reconstrucción tras terremoto

El cargamento incluyó una estructura asistencial móvil, unidades para terapia intensiva y sistemas eléctricos que serán destinados a territorios con afectaciones por el movimiento telúrico

El canciller Omar Bula extendió un mensaje de agradecimiento al gobierno catarí - crédito Cancillería Colombia

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Un avión de las Fuerzas Armadas de Catar trasladó a Bogotá un cargamento humanitario de aproximadamente 23 toneladas, que incluye un hospital de campaña equipado para reforzar la atención médica en las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido en la mañana del 10 de agosto de 2026 en el país.

La donación contiene camas de hospitalización, unidades destinadas a cuidados intensivos, generadores eléctricos y sistemas de aire acondicionado.

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Omar Bula Escobar valoró el aporte del país árabe, que llegó por vía aérea junto con insumos para sostener la atención de pacientes tras la emergencia - crédito Cancillería
Omar Bula Escobar valoró el aporte del país árabe, que llegó por vía aérea junto con insumos para sostener la atención de pacientes tras la emergencia - crédito Cancillería

El hospital de campaña permitirá ampliar la capacidad de respuesta de la red de salud en los territorios que sufrieron las consecuencias del sismo. La ayuda también incluye infraestructura para garantizar la operación del centro asistencial, como sistemas de energía y climatización. Además, enviaron camas convencionales y camas para unidades de cuidados intensivos.

Según informó la Cancillería, los equipos serán puestos a disposición de las autoridades sanitarias y los centros médicos de las regiones con mayores afectaciones.

Omar Bula Escobar agradeció el apoyo del Gobierno catarí

El canciller Omar Bula Escobar agradeció la contribución en nombre del Gobierno y del pueblo colombiano. El funcionario afirmó que la donación contribuirá a mantener la prestación de servicios médicos en las zonas más golpeadas por el terremoto.

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“En nombre del gobierno y del pueblo colombiano, quiero agradecer al gobierno de Catar por su inmensa solidaridad después del trágico terremoto que afectó al país. Esta donación ayudará a las autoridades sanitarias y a los centros médicos de las regiones más afectadas del país a garantizar la continuidad de la prestación de servicios médicos. Colombia agradece profundamente al gobierno qatarí su solidaridad humanitaria”, dijo el alto funcionario a través de un video compartido en X.

La entrega se produjo después del llamado de Colombia a la comunidad internacional tras movimiento telúrico que dejó 331 personas fallecidas, 4.505 heridas y 36.326 viviendas destruidas, al corte del 9 de septiembre de 2026, de acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Posesión de Omar Bula Escobar como canciller de Colombia
Canciller Omar Bula Escobar informó que la nave llegó equipos médicos, generadores y camas para ampliar la respuesta sanitaria en las regiones golpeadas por el sismo - crédito Cancillería

España también se sumó a las ayudas con cuantiosa donación en medicamentos a Colombia

El Gobierno de España entregó a Colombia cerca de cinco toneladas de productos farmacéuticos, en una donación valorada en 316.578 euros para fortalecer la atención sanitaria tras el terremoto.

El cargamento contiene 95.248 unidades de medicamentos esenciales, que serán entregadas a la Cruz Roja Colombiana para su distribución entre las personas afectadas por la emergencia. La entrega se realizó el 3 de septiembre en la bodega de Avianca Cargo, en Bogotá.

La donación fue gestionada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y la Fundación Reina Sofía. Al acto asistieron representantes del Ministerio de Salud y Protección Social, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC Colombia) y la Cruz Roja Colombiana.

Los medicamentos forman parte del millón de euros que España destinó a la respuesta humanitaria en Colombia después del sismo. Los recursos también financiaron la compra local de elementos para kits de higiene, cocina y hábitat.

Como parte de ese apoyo, el 14 y el 15 de agosto se entregaron 2.800 kits humanitarios: 1.400 en Pereira y 1.400 en Quibdó. En cada ciudad se distribuyeron 1.000 kits de higiene familiar, 200 de cocina y 200 de hábitat.

Los insumos se prepararon bajo los estándares definidos por la Ungrd, según informó la Cancillería.

El cargamento, financiado por el Gobierno español y canalizado por organismos de cooperación, será distribuido por la Cruz Roja en las zonas afectadas - crédito Cancillería
El cargamento, financiado por el Gobierno español y canalizado por organismos de cooperación, será distribuido por la Cruz Roja en las zonas afectadas - crédito Cancillería

La directora de Cooperación Internacional de la Cancillería, Katherine Andrea Diartt Pombo, recibió el cargamento junto con las demás entidades participantes. La donación fue entregada por el embajador de España en Colombia, Santiago Jiménez Martín.

Diartt Pombo afirmó que los medicamentos cuentan con la aprobación del Ministerio de Salud y Protección Social y que APC Colombia y la Aecid coordinaron su canalización.

“Serán entregados y distribuidos de manera estratégica y pertinente por la Cruz Roja Colombiana”, indicó la funcionaria, de acuerdo con el comunicado oficial.

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