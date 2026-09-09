Investigan el presunto feminicidio de Sandra Milena Sánchez en Copacabana, Antioquia: su pareja habría confesado el crimen a su jefe

Las autoridades investigan el presunto feminicidio de Sandra Milena Sánchez Álvarez, hallada sin vida en una empresa de zona rural de Copacabana, Antioquia - crédito Redes Sociales

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Las autoridades investigan el presunto feminicidio de Sandra Milena Sánchez Álvarez, una mujer de 46 años que fue encontrada sin vida en una residencia ubicada dentro de las instalaciones de una empresa en zona rural de Copacabana, Antioquia.

El caso se conoció después de que la pareja de la víctima, identificado como Juan Guillermo Dueñez Restrepo, presuntamente confesara a un amigo y jefe que había matado a su compañera sentimental.

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El hallazgo ocurrió en la vereda Cabuyal, sector La Pola, también referida en algunos reportes como El Cabuya. La mujer permanecía en una habitación principal situada en el tercer piso de la empresa Plastic Futuro, donde, según la información preliminar, convivía con Dueñez Restrepo.

El informe inicial de las autoridades clasificó el hecho como una muerte violenta. La inspección técnica estableció de forma preliminar que Sandra Milena presentaba múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo y que los golpes habrían causado su muerte.

El administrador encontró el cuerpo en una habitación de la empresa

Juan Guillermo Dueñez Restrepo es indagado luego de que, según la investigación, confesara a un amigo y a su jefe que había matado a su pareja - crédito archivo Colprensa / El Universal

De acuerdo con las versiones recogidas en el proceso, Dueñez Restrepo habría recurrido a un amigo para transmitirle un mensaje a su jefe. El hombre le habría dicho que mató a su pareja y que el cuerpo se encontraba en la residencia que ambos compartían dentro de la compañía.

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Tras recibir esa información, el administrador se dirigió a la habitación ubicada en el tercer piso. Allí encontró a Sandra Milena tendida sobre una cama, sin signos vitales y con lesiones visibles en el cuerpo.

El testigo alertó de inmediato a las autoridades. Unidades policiales se desplazaron al lugar, acordonaron el área y realizaron los procedimientos necesarios para preservar la escena. Personal de criminalística efectuó la inspección al cadáver y recopiló elementos que serán incorporados a la investigación.

Vecinos dijeron que vieron a la mujer con golpes un día antes del crimen

Entre las indagaciones también se incluyeron los relatos de habitantes del sector. Algunos vecinos indicaron que un día antes de los hechos vieron llegar a la pareja a las instalaciones de la empresa, que además funcionaban como su lugar de residencia.

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Sandra Milena Sánchez Álvarez fue encontrada en una habitación del tercer piso de Plastic Futuro, donde convivía con su pareja - crédito Gobernación de Antioquia

Según esas versiones, la mujer habría presentado golpes en el rostro y la cabeza cuando llegó al sitio. Este dato forma parte del material que las autoridades deberán verificar mediante testimonios, registros disponibles y análisis forenses.

Los residentes consultados por Q’hubo señalaron que no escucharon gritos ni ruidos inusuales durante el día en que se conoció el hecho. También indicaron que la pareja llevaba cerca de un año en ese lugar. Esas afirmaciones no constituyen aún una conclusión judicial sobre lo sucedido, pero serán tenidas en cuenta dentro de la reconstrucción de los hechos.

La investigación busca establecer si existieron episodios previos de violencia y determinar el momento en que Sandra Milena Sánchez Álvarez sufrió las lesiones que le causaron la muerte. Los resultados de Medicina Legal y de las demás diligencias permitirán precisar si se utilizó algún objeto contundente, como sugieren las versiones preliminares.

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Vecinos de la vereda Cabuyal dijeron que vieron a la mujer con golpes en el rostro y la cabeza un día antes de los hechos - crédito Luisa González/Colprensa

El señalado agresor fue ubicado en Medellín y quedó ante la Fiscalía

Luego de conocerse el caso, las autoridades desplegaron acciones para localizar a Juan Guillermo Dueñez Restrepo, que figura como indiciado por el crimen. Según la información recopilada, una patrulla lo ubicó en Medellín, adonde presuntamente se habría trasladado después de los hechos.

El hombre fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía, entidad que deberá presentar ante un juez los elementos recolectados durante la investigación. En esa etapa se definirá la situación jurídica del detenido y la conducta penal que podría atribuirle el ente acusador.

La muerte de Sandra Milena Sánchez Álvarez se suma a los casos de violencia contra las mujeres que son investigados en Antioquia.