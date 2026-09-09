Hidroituango mueve más de $1 billón: esta es la millonaria suma que recibirán Idea y EPM

Hidroituango es uno de los principales activos de generación eléctrica de Antioquia y del país - crédito @sociedadhidroituango/Instagram

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Hidroituango volverá a entregar recursos millonarios a Antioquia después de que sus accionistas aprobaran una nueva distribución de utilidades. La decisión representa un ingreso de $1,09 billones para los socios de la sociedad, una cifra que, descontadas las obligaciones tributarias, tendrá como principales destinatarios a dos entidades públicas.

El Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea) recibirá $555.564 millones, mientras que Empresas Públicas de Medellín (EPM) obtendrá $507.287. Los recursos corresponden a las ganancias generadas por la central hidroeléctrica durante los primeros seis meses de 2026.

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EPM obtendrá $507.287 millones correspondientes a su participación en las utilidades de la central - crédito EPM / Sitio web

Hidroituango genera utilidades en medio de la alerta por El Niño

La aprobación se produjo durante la segunda asamblea de accionistas realizada en 2026 y constituye la segunda vez en la historia de Hidroituango que la compañía distribuye en un mismo año utilidades superiores al billón de pesos. El resultado refuerza el papel que la central adquirió dentro de las finanzas de sus accionistas públicos.

La nueva entrega llega en un momento en el que el sector energético mantiene la atención sobre la disponibilidad de agua para la generación eléctrica. A esto se suman las preocupaciones relacionadas con los posibles efectos del fenómeno de El Niño sobre el sistema eléctrico, una situación que pone nuevamente el foco sobre la capacidad de generación del país.

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Para Antioquia, el reparto adquiere además una importancia particular por las necesidades que enfrentan las entidades públicas beneficiarias. Entre los factores que aumentan esa relevancia están las consecuencias del terremoto registrado el 10 de agosto, que dejó nuevos retos para las instituciones encargadas de atender a las comunidades afectadas.

La nueva distribución de recursos se suma a los cerca de $241.000 millones aprobados por Hidroituango en marzo de 2026 - crédito Colprensa

Carolina Escobar, gerente de la Sociedad Hidroituango, destacó que el comportamiento financiero de la empresa forma parte de un impacto más amplio en el territorio: “Estamos creciendo y generando valor. Pero Hidroituango es mucho más que sus resultados financieros. Hemos impactado 55 municipios en ocho subregiones. Movilizamos más de $85.000 millones en proyectos de salud, educación, infraestructura, agua potable y gestión de riesgo”.

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Los recursos llegan en un momento clave para Antioquia

De acuerdo con la compañía, esos recursos movilizados permitieron respaldar proyectos en distintas áreas y municipios. La referencia a este trabajo acompaña el anuncio de los dividendos y muestra la dimensión que la sociedad atribuye a su operación más allá de las cifras derivadas de la generación de energía.

El reparto aprobado para 2026 se suma a la decisión adoptada en marzo, cuando los accionistas autorizaron una distribución cercana a $241.000 millones. En esa oportunidad, los recursos correspondían a las ganancias obtenidas por las operaciones de la central durante todo 2025. Con la nueva aprobación, Hidroituango acumula así dos repartos de utilidades durante 2026. El primero estuvo relacionado con el desempeño del año anterior, mientras que el más reciente responde a los resultados obtenidos durante el primer semestre del año en curso.

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Idea recibirá más de $555.000 millones de los dividendos aprobados por los accionistas de Hidroituango - crédito Colprensa

La participación de Idea y EPM explica por qué la distribución tiene un efecto directo sobre entidades de carácter público. La mayor porción corresponde al Instituto Antioqueño, que concentra $555.564 millones, seguido por EPM con $507.287 millones, de acuerdo con los valores aprobados después de las deducciones tributarias.

El comportamiento de Hidroituango también adquiere relevancia por el volumen de recursos que genera para sus accionistas. La cifra aprobada en esta segunda asamblea supera ampliamente la distribución autorizada en marzo y consolida la generación de utilidades de la central como una fuente importante de ingresos para las entidades públicas que participan en la sociedad.

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La decisión, además, se conoce mientras las condiciones climáticas y las perspectivas sobre el fenómeno de El Niño mantienen abiertas las discusiones sobre el abastecimiento de agua necesario para producir energía. En ese escenario, los resultados del primer semestre convierten nuevamente a Hidroituango en uno de los activos relevantes para sus accionistas.