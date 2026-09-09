Resultados Icfes Saber 11 2026: los estudiantes ya tienen fecha para conocer su puntaje

Los estudiantes podrán consultar su desempeño individual una vez se habilite la plataforma del Icfes- crédito Colprensa

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Los estudiantes que presentaron las pruebas Saber 11 del calendario A el pasado 26 de julio de 2026 ya tienen definida la fecha en la que podrán conocer su desempeño. El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) estableció que los resultados individuales serán publicados el viernes 25 de septiembre.

La fecha marca el siguiente paso para miles de estudiantes de grado undécimo que culminaron el proceso de evaluación y ahora esperan conocer el puntaje que obtuvieron. La información estará disponible de manera virtual a través de los canales habilitados por el Icfes.

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El reporte permitirá conocer el resultado general y los puntajes obtenidos en las diferentes áreas - crédito @JorgeEmilioRey/X

El reporte individual permitirá identificar tanto el resultado general de la prueba como el desempeño registrado en las diferentes áreas evaluadas. Los estudiantes también podrán descargar el documento una vez ingresen al sistema y completen los datos solicitados.

El Saber 11 es el examen de Estado que deben presentar los estudiantes que cursan el último grado de la educación media en Colombia. La prueba evalúa competencias en áreas como lectura crítica, matemáticas, sociales y ciudadanas, ciencias naturales e inglés.

Además de funcionar como una evaluación de las competencias adquiridas durante el bachillerato, el puntaje puede ser tenido en cuenta por instituciones de educación superior dentro de sus procesos de admisión. Por esa razón, conocer los resultados puede convertirse en un paso importante para los jóvenes que buscan continuar su formación académica.

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La consulta de los resultados se realizará mediante el sitio web oficial de la entidad educativa - crédito Icfes

¿Cómo consultar los resultados del Icfes?

Cuando se habilite la consulta, los estudiantes deberán ingresar al sitio oficial del Icfes y buscar la sección destinada a los resultados de las evaluaciones. Una vez allí, tendrán que seleccionar la opción correspondiente a Saber 11 y elegir el año en el que realizaron el examen. Posteriormente, el sistema solicitará el tipo y número de documento, además de la información adicional que sea requerida para verificar la identidad del participante.

Después de completar el procedimiento, la plataforma permitirá consultar el resultado individual. El reporte podrá descargarse para conservar la información oficial de los puntajes obtenidos. La publicación de los resultados no se hará de manera simultánea para todos los procesos administrados por el Icfes. El cronograma contempla fechas diferentes según el tipo de prueba y la información que se vaya a divulgar.

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Para los estudiantes que presentaron las pruebas de Validantes y Presaber, los resultados individuales estarán disponibles el viernes 2 de octubre de 2026. Posteriormente, el viernes 23 de octubre, se publicarán los resultados correspondientes a las instituciones educativas y a las secretarías de educación. Esta etapa permitirá consultar información agrupada de acuerdo con los establecimientos y las entidades territoriales.

El documento podrá descargarse para conservar los resultados obtenidos en la prueba de Estado - crédito Colprensa

El calendario también diferencia estos resultados institucionales de los reportes individuales. Por ello, quienes realizaron el Saber 11 del calendario A deberán concentrarse en la fecha asignada específicamente para la consulta de sus propios puntajes.

La prueba del 26 de julio fue aplicada a los estudiantes que se encontraban en la etapa final de su educación media. Ahora, el proceso entra en una fase distinta, en la que cada participante podrá revisar oficialmente cómo fue su desempeño y contar con el documento que acredita los resultados obtenidos.

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Para acceder al reporte no será necesario realizar un trámite presencial. La consulta se efectuará mediante la plataforma digital del Icfes, utilizando los datos de identificación correspondientes a cada estudiante.

De esta manera, el viernes 25 de septiembre comenzará la publicación de los resultados individuales del Saber 11 calendario A. Los jóvenes que presentaron el examen podrán verificar su puntaje, revisar los resultados por área y descargar el informe oficial desde la plataforma de la entidad. La información también podrá ser consultada posteriormente para procesos académicos que requieran acreditar los resultados obtenidos.