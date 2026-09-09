Colombia

Día del amor y la amistad: estos son los regalos que más dan los colombianos, según estudio

Fenalco reportó que el 40% planea gastar entre $50.000 y $100.000, mientras el 23% destina de $100.000 a $200.000 y el 15% supera los $200.000

El Día del Amor y la Amistad en Colombia se celebrará el 19 de septiembre de 2026 y ya impulsa conversaciones de consumo en redes sociales - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
El Día del Amor y la Amistad en Colombia se celebrará el 19 de septiembre de 2026 y ya impulsa conversaciones de consumo en redes sociales - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
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El Día del Amor y la Amistad en Colombia se celebrará el 19 de septiembre de 2026 y ya empieza a mover conversaciones de consumo en redes sociales, en las que los viajes, regalos, tecnología, moda y gastronomía aparecen como las preferencias más visibles para una fecha que también funciona como termómetro económico del segundo semestre.

El análisis de Buzzmonitor, basado en 1.003 publicaciones realizadas entre el 1 y el 31 de agosto, encontró que la categoría con mayor presencia fue eventos y ferias, con 10,7% de las publicaciones.

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Detrás quedaron viajes y turismo, con 5,2%; regalos y detalles, con 3,6%; motos y vehículos, con 3,4%; tecnología y electrónica, con 2,6%; y ropa y moda, con 2,5%.

La publicación digital muestra que los colombianos vinculan esta celebración no solo con parejas, sino también con amigos, familiares y compañeros de trabajo. En esas conversaciones aparecen escapadas, obsequios, salidas a comer, productos de belleza y cuidado personal, e incluso mascotas como integrantes de la familia y destinatarias de regalos.

El gasto para celebrar va desde flores hasta viajes de fin de semana

Ramos buchones
Los chocolates y la confitería encabezan las compras de Amor y Amistad en Colombia, mientras los arreglos florales tienen precios entre $40.000 y $150.000 - crédito Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro

La fecha representa una de las jornadas de mayor actividad en el calendario de consumo del país. De acuerdo con la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, 80% de los colombianos participa en esta celebración.

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Según el gremio, 40% de la población maneja un presupuesto de entre $50.000 y $100.000. Otro 23% destina entre $100.000 y $200.000, mientras 15% invierte montos superiores a los $200.000.

Los chocolates y la confitería lideran la preferencia de compra con 22% del mercado, impulsados por el juego del amigo secreto en entornos laborales y académicos. En floricultura, los arreglos florales representan 7% de las adquisiciones y sus precios oscilan entre $40.000 y $150.000.

Un hombre en suéter negro y una mujer en vestido rojo se miran y sonríen mientras cenan en un restaurante con copas de vino.
Acodres ubicó el gasto promedio por pareja en restaurantes entre $120.000 y $300.000, y Cotelco registró tarifas de glamping de $250.000 a $650.000 por noche para dos personas - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La industria gastronómica ocupa el segundo lugar de elección con 20%. Los registros de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, Acodres, ubican el pago promedio por pareja entre $120.000 y $300.000 en establecimientos de nivel medio y alto.

El alojamiento tipo glamping también aumenta su demanda en septiembre. Las bases de datos de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco, y de plataformas de alojamiento temporal muestran tarifas por noche para dos personas entre $250.000 y $650.000 en zonas cercanas a Bogotá, Medellín y Cali.

En viajes de corta duración, la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, Anato, sitúa el gasto por persona para paquetes turísticos nacionales de fin de semana entre $400.000 y $800.000. Esos planes se concentran en destinos terrestres de descanso y ecoturismo.

Las marcas más mencionadas se reparten entre viajes, pagos y entretenimiento

Avianca, Nequi, Daviplata, Bancolombia, Spotify, Netflix, Apple y iPhone figuran entre las marcas más mencionadas en la conversación digital sobre Amor y Amistad en Colombia - crédito John Vizcaino/Reuters
Avianca, Nequi, Daviplata, Bancolombia, Spotify, Netflix, Apple y iPhone figuran entre las marcas más mencionadas en la conversación digital sobre Amor y Amistad en Colombia - crédito John Vizcaino/Reuters

El estudio de Buzzmonitor también identificó las marcas que más aparecen en las conversaciones asociadas a la fecha. Avianca se relaciona principalmente con viajes y experiencias.

En servicios financieros figuran Nequi, Daviplata y Bancolombia, vinculadas con transferencias y pagos digitales. Spotify y Netflix aparecen asociadas con entretenimiento y planes para compartir, mientras Apple y el iPhone surgen como alternativas tecnológicas de regalo.

La conversación también incluye a Renault-Sofasa en movilidad, Davivienda en servicios financieros y acciones de marca, y Tigo en conectividad y servicios digitales. En establecimientos y puntos de venta aparecen Entre Amigos, Frisby, Falabella, KFC y Farmatodo.

Breno Soutto, Head of Insights de Buzzmonitor, explicó el alcance metodológico del análisis: “Además de presentar las marcas más mencionadas en la fecha de Amor y Amistad en Colombia, este estudio representa un avance metodológico importante, ya que permite aislar las conversaciones por región y no únicamente por idioma”.

Soutto agregó: “Para ello, utilizamos herramientas de IA capaces de identificar rasgos característicos de la forma en que se expresan los colombianos en los entornos digitales”.

La firma advirtió que los resultados corresponden solo a agosto, cuando la celebración aún estaba en una etapa previa. Durante ese periodo, además, la conversación digital estuvo influida por otros hechos nacionales, entre ellos el cambio de Gobierno y el terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto.

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