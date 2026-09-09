Colombia

Condenaron a alias El Zarco, cabecilla de las disidencias de las Farc en Tolima, por 13 homicidios, incluido un firmante de paz

Se le atribuye crímenes de firmantes de paz, integrantes de la población Lgbtiq y de personas señaladas de oponer al actuar delictivo del grupo armado ilegal

El proceso judicial evidenció un patrón de amenazas y control armado en las zonas rurales del Tolima, afectando a comunidades vulnerables y dejando a las víctimas expuestas entre la intimidación y la búsqueda de justicia - crédito Fiscalía
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Condena por 13 homicidios en Tolima dejó una pena de 20 años y tres meses de prisión contra José Ignacio Bustos Ruiz, alias El Zarco, cabecilla del autodenominado Frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc, tras aceptar mediante preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación su responsabilidad en crímenes cometidos en zona rural de San Antonio, Tolima.

Condenaron a alias El Zarco en Tolima porque aceptó su responsabilidad en 13 homicidios ocurridos entre el 7 de agosto de 2023 y el 17 de octubre de 2024 en zona rural de San Antonio. Un juez penal de conocimiento avaló el preacuerdo con la Fiscalía y le impuso una pena de 20 años y tres meses de prisión.

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“José Ignacio Bustos Ruiz, alias El Zarco, cabecilla del autodenominado Frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc, aceptó mediante preacuerdo suscrito con la Fiscalía General de la Nación su responsabilidad en 13 homicidios ocurridos en zona rural de San Antonio (Tolima), entre el 7 de agosto de 2023 y el 17 de octubre de 2024″, indicó al Fiscalía.

Fiscalía - crédito Fiscalía
Condenaron a alias El Zarco en Tolima porque aceptó su responsabilidad en 13 homicidios ocurridos entre el 7 de agosto de 2023 y el 17 de octubre de 2024 en zona rural de San Antonio - crédito Fiscalía

El fallo lo identifica como cabecilla del autodenominado Frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc. La decisión judicial quedó sustentada en el preacuerdo que Bustos Ruiz suscribió con la Fiscalía.

Cómo ocurrieron los homicidios en San Antonio

Los crímenes ocurrieron entre el 7 de agosto de 2023 y el 17 de octubre de 2024. Los cometieron con armas de fuego en distintas zonas rurales del municipio de San Antonio, en el sur de Tolima.

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Las pruebas recopiladas señalan que esos hechos hicieron parte de un mecanismo de presión e intimidación contra las comunidades. Según la investigación, el propósito era imponer las directrices del grupo armado ilegal y evitar que otras organizaciones delictivas ingresaran a la región.

A quiénes afectó la ola de homicidios

Entre las víctimas figuran un integrante de la población Lgbtiq+ y un firmante del acuerdo de paz. También aparecen personas señaladas de colaborar con las autoridades o que se oponían a las actividades ilícitas atribuidas a las disidencias en el sur del departamento.

Ese patrón, de acuerdo con lo establecido en el proceso, apuntó contra habitantes a quienes el grupo consideraba obstáculos para su control en la zona. La condena vincula los homicidios con esa imposición armada sobre comunidades rurales.

“Los crímenes fueron perpetrados con armas de fuego, en diferentes zonas rurales del municipio. Las pruebas recopiladas indican que correspondieron a un mecanismo de presión e intimidación a las comunidades para imponer las directrices del grupo armado ilegal y evitar que otras organizaciones delictivas ingresaran a la región”, precisó el ente acusador.

Fiscalía - crédito Fiscalía
Entre las víctimas figuran un integrante de la población Lgbtiq+ y un firmante del acuerdo de paz - crédito Fiscalía

La pena impuesta a alias El Zarco

El juez condenó a José Ignacio Bustos Ruiz por concierto para delinquir agravado y por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones de uso personal. La sanción deberá cumplirse en un establecimiento carcelario.

Además de la pena de prisión, la decisión incluyó una multa de 1.350 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esa obligación económica quedó incorporada a la condena impuesta contra el sentenciado.

“Un juez penal de conocimiento avaló el preacuerdo y condenó a Bustos Ruiz a 20 años y 3 meses de prisión, por los delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones de uso personal. Además de la pena impuesta, que deberá cumplirse en establecimiento carcelario, el sentenciado deberá pagar una multa equivalente a 1.350 salarios mínimos legales mensuales vigentes”, aseveró el ente acusador.

Manos de piel oscura sujetas por esposas metálicas detrás de la espalda ante los barrotes de una celda.
El juez condenó a José Ignacio Bustos Ruiz por concierto para delinquir agravado y por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones de uso personal - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las autoridades capturaron y judicializaron a José Ignacio Bustos Ruiz, conocido como alias Zarco, que figura como presunto integrante de la estructura Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc.

La investigación establece que uno de los hechos atribuidos a Bustos Ruiz corresponde al asesinato de Cenober Aguiar Mayor, firmante de paz, el 29 de octubre de 2023.

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