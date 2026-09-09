Colombia

Así fue la fuga del soldado de la Legión Francesa que estaba secuestrado por las disidencias: desarmó a su captor y saltó a un río

El soldado permaneció secuestrado por la estructura Franco Benavides de las disidencias de las Farc desde el 6 de agosto de 2026

- crédito Colprensa/Captura de Pantalla AFP
- crédito Colprensa/Captura de Pantalla AFP
Guardar

José Olger Melo Charry, miembro activo del Ejército francés y perteneciente a la Legión Extranjera, logró fugarse de las disidencias de las Farc, quienes lo tenían secuestrado en el departamento de Nariño.

La huida del militar colombiano ocurrió el jueves 3 de septiembre de 2026, cuando estaba a punto de completar un mes retenido por la guerrilla.

PUBLICIDAD

Con el paso de los días, se vienen conociendo nuevos detalles sobre la manera en la que Melo Charry pudo salir de cautiverio.

De acuerdo con las declaraciones de una alta fuente militar al medio internacional AFP, el uniformado pidió a sus secuestradores que lo llevaran a la maleza para hacer sus necesidades.

Los milicianos aceptaron la petición, por lo que uno de los subversivos lo acompañó lejos del campamento donde se encontraba retenido.

En un momento, según la fuente militar, el soldado de 35 años forcejeó con el guerrillero que lo vigilaba, lo inmovilizó a golpes y le quitó el fusil. Posteriormente, emprendió la huida pero, al llegar a un río cercano, permanecía con las manos atadas.

PUBLICIDAD

Pese a ello, Melo Charry se lanzó al agua, logró liberarse y caminó durante cuatro días por una zona andina donde operan grupos armados ligados al narcotráfico, con el riesgo latente de ser recapturado por las disidencias.

En la declaración que entregó al Ejército, el legionario contó que durante la fuga comió una vez en la casa de unos campesinos, siempre con el temor de que lo delataran ante la guerrilla. También consiguió comunicarse por teléfono con sus familiares y, por intermedio de ellos, envió un mensaje a la fuerza pública para advertir que caminaba por las montañas.

“Logra escapar escondiéndose en las noches. Cada vez que pasaba una moto se escondía” detrás de las rocas y subido en los árboles, señaló la fuente militar que pidió reserva, según la versión recogida por la agencia.

Finalmente, el domingo 6 de septiembre, el militar colombiano llegó por sus propios medios a la subestación de Policía de Policarpa (Nariño), donde activaron los protocolos de seguridad y lo mantuvieron bajo custodia mientras coordinaban su traslado.

Temas Relacionados

José Melo CharryLegión Francesasoldado secuestrado en NariñoDisidencias de las FarcFuga soldadoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Clima en Cartagena de Indias: cuál será la temperatura máxima y mínima este 9 de septiembre

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el estado del tiempo en el país

Clima en Cartagena de Indias: cuál será la temperatura máxima y mínima este 9 de septiembre

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Barranquilla este 9 de septiembre

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el estado del tiempo en el país<br>

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Barranquilla este 9 de septiembre

Pronóstico del clima en Medellín este 9 de septiembre: temperatura, lluvias y viento

El clima en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Pronóstico del clima en Medellín este 9 de septiembre: temperatura, lluvias y viento

Conoce el clima de este 9 de septiembre en Cali

<p>Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el estado del tiempo en el país</p><p><br></p>

Conoce el clima de este 9 de septiembre en Cali

Conoce el clima de este 9 de septiembre en Bogotá

El clima en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Conoce el clima de este 9 de septiembre en Bogotá
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Pautips se disculpó por sus actitudes en ‘MasterChef Celebrity Colombia’: “No me siento orgullosa”

Pautips se disculpó por sus actitudes en ‘MasterChef Celebrity Colombia’: “No me siento orgullosa”

Camila llega a Bogotá con su ‘Adiós World Tour’ para celebrar 20 años de historia musical: fecha, lugar y precios

Carlos Vives confirmó la reprogramación de cinco fechas de su gira en Colombia por el terremoto y los incendios que azotaron al país

Jorge Rausch, jurado de ‘Masterchef Celebrity’, reveló cuál fue su primer paso para conquistar a la DJ Alejandra Rosales: “Es muy sexy”

Shakira presentó su lista de invitados a Macondo Park: Aria Vega y Juan Pablo Vega lideran la cuota colombiana

Deportes

Mayer Candelo, el ídolo de Millonarios que estaría a un paso de volver al club junto a Alberto Gamero

Mayer Candelo, el ídolo de Millonarios que estaría a un paso de volver al club junto a Alberto Gamero

Dirigentes del fútbol colombiano pidieron al Congreso cambios legales contra la violencia en los estadios

Medellín sufrió con el vuelo para enfrentar al Deportivo Pasto: en riesgo partido de Copa Colombia

Alberto Gamero prometió ganar más títulos en Millonarios: busca jugadores para reforzar estas tres posiciones

“La Dimayor ve a los jugadores como animales”: la dura declaración de Acolfutpro por el caso de Yhormar Hurtado