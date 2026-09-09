Así fue la fuga del soldado de la Legión Francesa que estaba secuestrado por las disidencias: desarmó a su captor y saltó a un río

- crédito Colprensa/Captura de Pantalla AFP

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José Olger Melo Charry, miembro activo del Ejército francés y perteneciente a la Legión Extranjera, logró fugarse de las disidencias de las Farc, quienes lo tenían secuestrado en el departamento de Nariño.

La huida del militar colombiano ocurrió el jueves 3 de septiembre de 2026, cuando estaba a punto de completar un mes retenido por la guerrilla.

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Con el paso de los días, se vienen conociendo nuevos detalles sobre la manera en la que Melo Charry pudo salir de cautiverio.

De acuerdo con las declaraciones de una alta fuente militar al medio internacional AFP, el uniformado pidió a sus secuestradores que lo llevaran a la maleza para hacer sus necesidades.

Los milicianos aceptaron la petición, por lo que uno de los subversivos lo acompañó lejos del campamento donde se encontraba retenido.

En un momento, según la fuente militar, el soldado de 35 años forcejeó con el guerrillero que lo vigilaba, lo inmovilizó a golpes y le quitó el fusil. Posteriormente, emprendió la huida pero, al llegar a un río cercano, permanecía con las manos atadas.

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Pese a ello, Melo Charry se lanzó al agua, logró liberarse y caminó durante cuatro días por una zona andina donde operan grupos armados ligados al narcotráfico, con el riesgo latente de ser recapturado por las disidencias.

En la declaración que entregó al Ejército, el legionario contó que durante la fuga comió una vez en la casa de unos campesinos, siempre con el temor de que lo delataran ante la guerrilla. También consiguió comunicarse por teléfono con sus familiares y, por intermedio de ellos, envió un mensaje a la fuerza pública para advertir que caminaba por las montañas.

“Logra escapar escondiéndose en las noches. Cada vez que pasaba una moto se escondía” detrás de las rocas y subido en los árboles, señaló la fuente militar que pidió reserva, según la versión recogida por la agencia.

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Finalmente, el domingo 6 de septiembre, el militar colombiano llegó por sus propios medios a la subestación de Policía de Policarpa (Nariño), donde activaron los protocolos de seguridad y lo mantuvieron bajo custodia mientras coordinaban su traslado.