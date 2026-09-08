Revelan presunto ‘modus operandi’ del Tren de Aragua en Bogotá tras el asesinato del profesor Kevin Santiago Ángel

El homicidio del profesor Kevin Santiago Ángel dio origen al caso judicial contra la presunta estructura del Tren de Aragua en Bogotá - crédito Composición fotográfica

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Durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra ocho presuntos integrantes del Tren de Aragua, la Fiscalía General de la Nación presentó elementos que describen la supuesta cadena de mando, las fuentes de financiación y los mecanismos de violencia atribuidos a la organización en Bogotá.

El caso judicial se deriva del homicidio del profesor Kevin Santiago Ángel. En esa diligencia, la fiscal del caso expuso declaraciones de testigos y grabaciones obtenidas por un agente encubierto, material que la acusación considera relevante para establecer la operación de la estructura criminal en la ciudad.

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Giovanni San Vicente habría concentrado las órdenes desde Venezuela

De acuerdo con los testimonios conocidos en la audiencia, Giovanni San Vicente, identificado como alias El Viejo, estaría al frente de las actividades del Tren de Aragua en Venezuela y en Colombia. Los declarantes señalaron que la estructura operaría bajo una jerarquía en la que las principales decisiones pasarían por ese mando.

Uno de los testigos aseguró ante la Fiscalía que en Bogotá alias Osmer ocuparía un segundo nivel dentro de la organización y recibiría instrucciones sobre actividades como homicidios, hurtos, secuestros y extorsiones.

“Ese es Giovanni San Vicente, o ‘el Viejo’. Está al mando encargado de todo el Tren de Aragua, tanto en Venezuela como en Colombia. En Bogotá tiene la causa Osmer”, afirmó el declarante, según la exposición de la fiscal.

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La Fiscalía presentó en Bogotá testimonios y grabaciones para sustentar la medida de aseguramiento contra ocho presuntos integrantes del Tren de Aragua - créditos FBI | Red social Facebook

El testigo sostuvo que ningún integrante podría ejecutar una acción sin autorización previa de San Vicente. Esa versión forma parte de la información que la Fiscalía llevó ante el juez para sustentar su petición de imponer una medida de aseguramiento a los ocho capturados.

Venta de drogas, robos y extorsiones serían las fuentes de ingresos

Los testimonios también describieron las actividades que, según los declarantes, financiarían a la organización en la capital colombiana. Entre ellas mencionaron la venta de estupefacientes, los robos, los secuestros, los homicidios por encargo y las extorsiones a comerciantes.

Uno de los testigos afirmó que quienes participaban en robos debían entregar parte del dinero a “Osmer”. Según su relato, los responsables de la venta de drogas, a quienes identificó como “taquilleros”, recibirían pagos mensuales que dependerían de los ingresos obtenidos.

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El declarante indicó que esos trabajadores podían recibir 1 millón de pesos mensuales, aunque el monto variaría de acuerdo con las ventas. También aseguró que los sicarios recibirían pagos por los hechos que cometieran.

La Fiscalía presentó esta información como parte de una hipótesis sobre una estructura con funciones asignadas, mandos definidos y mecanismos internos de recaudo. La responsabilidad penal de los procesados deberá ser determinada dentro del proceso judicial.

La audiencia señaló a Giovanni San Vicente, alias el Viejo, como presunto jefe del Tren de Aragua en Venezuela y Colombia - crédito Departamento de Estado

Comerciantes habrían sido objetivo de amenazas y ataques

Otro de los testimonios se refirió a las presuntas extorsiones contra propietarios de negocios en Bogotá. Según el relato presentado en audiencia, la organización buscaría cobrar dinero a comerciantes y recurriría a ataques contra los establecimientos cuando las víctimas se negaran a pagar.

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“A todo aquel que tenga un negocio y quien no pague, se le hace un atentado o se le echan tiros a los negocios”, afirmó el testigo ante la Fiscalía.

El declarante explicó que los presuntos integrantes de la organización visitarían inicialmente los locales para hablar con los dueños. Si no aceptaban las exigencias, habría una segunda advertencia. Luego, según esa versión, podrían producirse robos o disparos contra el establecimiento.

Las extorsiones a negocios habrían sido una de las vías para imponer control territorial, de acuerdo con los testimonios expuestos por la Fiscalía. La acusación también presentó grabaciones que, según indicó, corresponderían a conversaciones de Giovanni San Vicente.

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Un audio atribuido a ‘El Viejo’ habló de control sobre Bogotá

En uno de los audios divulgados durante la diligencia, una voz que la Fiscalía atribuyó a San Vicente afirmó tener control sobre expendios de droga en distintos sectores de Bogotá y capacidad para ordenar homicidios.

“Bogotá me pertenece en su totalidad, no hay una olla ahí que no sea mía”, se escucha en la grabación presentada ante el juez. La voz también afirmó que podía autorizar “hasta cinco muertes diarias” o “10 muertes diarias”. La Fiscalía expuso el contenido como parte de los elementos que vincularían a la presunta estructura con una disputa por rentas ilegales y control de zonas de la ciudad.

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Un audio atribuido a Giovanni San Vicente afirmó control sobre expendios de droga en Bogotá y capacidad para ordenar homicidios en la ciudad - crédito captura de pantalla Noticias RCN

Los declarantes relataron seguimientos y posibles ocultamientos de cuerpos

Los testigos también describieron la forma en que, según sus versiones, se planearían algunos homicidios. Uno de ellos sostuvo que habría personas encargadas de ubicar a las víctimas antes de la llegada de los sicarios.

“La gran mayoría de las veces hay una persona encargada de poner a la persona que van a matar para que lleguen los sicarios y lo maten”, relató el declarante. Añadió que, cuando una persona resultaba difícil de localizar, se le realizaría seguimiento hasta identificar un momento de vulnerabilidad.

Sobre el destino de los cuerpos, el mismo testimonio indicó que dependería de las circunstancias de cada crimen. En algunos casos, aseguró, las víctimas quedarían en el sitio del ataque. En otros, los cuerpos podrían ser trasladados dentro de bolsas, maletas o recipientes. El declarante mencionó además el supuesto uso de ácido para dificultar la identificación de las víctimas o eliminar rastros.

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Un hotel de Patio Bonito fue mencionado en uno de los relatos

Otro testigo aseguró conocer un sitio en el sector de Patio Bonito donde presuntamente se realizarían algunas de esas prácticas. El declarante ubicó el lugar en un hotel identificado como Dubái, cerca de la calle 38, aunque dijo desconocer la habitación específica en la que habrían ocurrido los hechos.

“Yo sé un lugar donde pican a las personas o las meten en unos barriles con ácido”, afirmó el testigo. Según explicó, obtuvo esa información de una conversación con alias Tun Tun, señalado como uno de los presuntos integrantes de la organización.

El mismo relato indicó que algunos hoteles podrían ser utilizados porque permitirían pasar desapercibidos. Además, el testigo aseguró que la propietaria del establecimiento estaría bajo amenazas.

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