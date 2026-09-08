Bogotá realizará feria laboral con 1.000 vacantes para mayores de 50 años el 10 de septiembre: estos son los perfiles y requisitos

La feria de empleo Talento +50 se desarrollará de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. en la Plaza de los Alfiles de Gran Estación con más de 25 empresas y entidades - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

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Bogotá reunirá más de 1.000 vacantes para personas mayores de 50 años en una feria laboral presencial que se realizará el jueves 10 de septiembre en el Centro Comercial Gran Estación. La jornada hace parte de una oferta semanal de más de 2.852 puestos en el sector privado, impulsada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

La Feria de Empleo Talento +50 se llevará a cabo entre las 8:00 a. m. y las 3:00 p. m. en la Plaza de los Alfiles de Gran Estación, ubicada en la avenida calle 26 #62-47. La Agencia de Empleo de Bogotá prevé la participación de más de 25 empresas y entidades.

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Feria Talento +50: fecha, perfiles y requisitos

La convocatoria está dirigida de manera prioritaria a trabajadores mayores de 50 años y concentra más de 1.000 oportunidades. Los asistentes podrán postularse directamente ante las compañías participantes y recibir orientación laboral durante el encuentro.

La jornada incluirá vacantes para distintos niveles de formación y experiencia. Entre los perfiles requeridos figuran profesional jurídico especializado, ingeniero civil, líder de planeación financiera, contador, coordinador de comercio exterior, asesor comercial y técnico electricista.

Las vacantes de la feria Talento +50 en Bogotá incluyen perfiles de áreas jurídica, construcción, finanzas, comercio exterior, electricidad, logística, administración y producción - crédito Secretaría de Desarollo Económico

También habrá puestos para auxiliar administrativo, auxiliar contable, auxiliar de bodega, auxiliar de inventarios, operario de producción y conductor de cargue y descargue. La relación de cargos comprende áreas jurídica, construcción, finanzas, comercio exterior, electricidad, logística, administración y producción.

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Las personas interesadas deberán asistir con su documento de identidad y varias copias de la hoja de vida actualizada. En el lugar podrán recibir recomendaciones para fortalecer ese documento, conocer herramientas para afrontar procesos de selección y presentar su perfil ante diferentes empleadores.

La secretaria distrital de Desarrollo Económico, María del Pilar López Uribe, señaló que “la edad no puede ser una barrera para acceder a un empleo”. La funcionaria añadió que las personas mayores de 50 años aportan experiencia, conocimiento y capacidad de adaptación a las empresas.

Otras vacantes disponibles en Bogotá durante la semana

Del total de más de 2.852 puestos reportados para la semana del 7 al 12 de septiembre, más de 1.400 estarán disponibles en tres ferias lideradas por la Agencia de Empleo de Bogotá en varios puntos de la ciudad.

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Una de esas actividades será la convocatoria de Chec Colombia – Activos, también programada para el 10 de septiembre. Esta jornada ofrecerá más de 400 puestos de trabajo en la Alcaldía Local de Kennedy, situada en la transversal 78K #41A-04 Sur, entre las 8:00 a. m. y las 2:00 p. m.

Los asistentes a la feria de empleo en Bogotá deberán llevar documento de identidad y copias de la hoja de vida actualizada para postularse y recibir orientación laboral - crédito Secretaría de Desarollo Económico

Por fuera de las ferias, el Servicio Público de Empleo dispone de 1.452 vacantes durante la semana. De ese grupo, 388 están dirigidas a profesionales, 591 no exigen experiencia laboral y cerca de 200 corresponden a oportunidades para personas mayores de 50 años.

La oferta semanal incluye 1.442 puestos que priorizan a mujeres, 1.239 para jóvenes de 18 a 28 años, 203 para mayores de 50 años y 10 para personas con discapacidad. Hay alternativas para técnicos, tecnólogos, universitarios y profesionales con trayectorias laborales diversas.

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Entre los cargos disponibles aparecen auxiliar de servicio al cliente, auxiliar de enfermería, conductores C2, operario de cultivo, asistente de restaurante, oficial hidráulico, técnico de redes contra incendio, operador logístico, ayudante de obra, instalador de drywall, médico general, bacteriólogo, mensajero motorizado, mesero, jardinero, guarda de seguridad y auxiliar de servicios generales.

Unidad móvil y canales para postularse

La Unidad Móvil de la Agencia de Empleo de Bogotá atenderá del 7 al 12 de septiembre en el Salón Comunal del barrio El Tejar, en la localidad de Puente Aranda, ubicado en la carrera 52C #26-26 Sur. El servicio será de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., y el sábado, de 8:00 a. m. a 12:00 p. m.

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En ese punto, los buscadores de empleo podrán crear o actualizar su hoja de vida en el Servicio Público de Empleo, recibir orientación laboral, revisar opciones acordes con su perfil y postularse a las vacantes disponibles. La atención y el acompañamiento son gratuitos.

Bogotá reportó más de 2.852 vacantes en el sector privado durante la semana, con más de 1.400 puestos distribuidos en tres ferias de empleo - crédito Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Los interesados en las vacantes de la semana pueden acudir a las ferias presenciales, utilizar el Servicio Público de Empleo o acercarse a la unidad móvil para recibir información sobre los procesos de inscripción. Para las jornadas en persona, como se menciona anteriormente, la recomendación es llevar documento de identidad y hojas de vida actualizadas.

Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la tasa de desempleo de Bogotá fue de 8,0% en el trimestre móvil mayo-julio de 2026, frente al 8,5% registrado en el mismo período de 2025; la población desocupada pasó de 399.553 a 377.892 personas.

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