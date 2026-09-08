Abelardo de la Espriella entregó detalles de su reunión con Marco Rubio en Barranquilla: “Avanzamos en una agenda conjunta”

El mandatario dio detalles de su reunión con el secretario de Estado de los Estados Unidos y reafirmó su intención de estrechar lazos con el gobierno norteamericano, haciendo alusión al distanciamiento que se produjo en el gobierno previo de Gustavo Petro - crédito Presidencia

Guardar

El 8 de septiembre de 2026, el presidente Abelardo de la Espriella se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la sede alterna de la Presidencia en Barranquilla, Atlántico. El encuentro de alto nivel tuvo como eje central el afianzamiento de los lazos de cooperación entre los países, la seguridad regional y el abordaje de las prioridades conjuntas existentes.

El mandatario de Colombia informó que durante la reunión se abordaron temas clave, que son de interés de ambas naciones:

PUBLICIDAD

Fortalecer la seguridad regional.

Combatir frontalmente el narcoterrorismo .

Cumplir y colaborar en los asuntos fronterizos.

Abrir nuevas oportunidades de inversión, desarrollo y prosperidad para Colombia y Estados Unidos.

El presidente Abelardo de la Espriella se reunió con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, en Barranquilla. En en el encuentro, hablaron sobre abrir nuevas oportunidades de inversión, desarrollo y prosperidad para los países - crédito Joel González/Presidencia/Flickr

De acuerdo con el presidente De la Espriella, el encuentro con el secretario de Estado norteamericano constituye un paso más para fortalecer el liderazgo de Colombia a nivel internacional.

“Este encuentro de alto nivel ratifica, con hechos y absoluta determinación, que la alianza estratégica entre Colombia y los Estados Unidos está más firme que nunca (...). Avanzamos en una agenda conjunta (...). Colombia retoma su liderazgo internacional con seriedad, carácter y una diplomacia de resultados, no de discursos”, precisó el jefe de Estado en una publicación en su cuenta de X.

El presidente Abelardo de la Espriella informó que abordó un tema central en el encuentro con Marco Rubio: la lucha frontal contra el narcoterrorismo - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La visita de Marco Rubio también tuvo otro objetivo: la firma de un memorando de entendimiento entre el Gobierno colombiano y el estadounidense, los cuales son:

PUBLICIDAD

Marco de cooperación para el aseguramiento de las cadenas de suministro en la minería y el procesamiento de minerales críticos y tierras raras.

Cooperación estratégica civil en materia nuclear.

Los Acuerdos de Barranquilla: tres temas clave

El presidente De la Espriella indicó que lo pactado entre Colombia y Estados Unidos hace parte de una asociación estratégica a largo plazo, que involucra el seguimiento de una hoja de ruta compuesta por los Acuerdos de Barranquilla, los cuales contemplan tres puntos clave de trabajo: la reconstrucción de Colombia, la recuperación de la economía y el blindaje del hemisferio.

Reconstrucción de Colombia

Con respecto a la recuperación del país, que el 10 de agosto se vio afectado por un terremoto de magnitud 7,4, el cual impactó a 16 departamentos, el presidente propuso trabajar de la mano con el país norteamericano en mecanismos de cooperación, inversión y financiación. Además, aseguró que se busca atraer inversión en materia de infraestructura, energía, vivienda, tecnología y reconstrucción productiva.

PUBLICIDAD

El presidente Abelardo de la Espriella se reunió con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y a su esposa, Jeanette Rubio - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Además, el mandatario solicitó al secretario de Estado de Estados Unidos un acompañamiento ante organismos multilaterales para facilitar el financiamiento. “Estamos proponiéndole a los Estados Unidos una asociación en la que Colombia pone proyectos, territorio, capacidad productiva, recursos y reglas claras, y Estados Unidos aporta inversión, financiación, tecnología y capacidad empresarial”, detalló.

Recuperación de la economía

Por otro lado, en materia económica, el jefe de Estado también dio a conocer su interés en consolidar un diálogo bilateral orientado a la prosperidad. Esto incluye el desarrollo de proyectos concretos, financiación y cronogramas. Según precisó, las oportunidades están en los sectores de energía, infraestructura, tecnología, industria, reconstrucción y minerales críticos.

PUBLICIDAD

Recordó que Colombia tiene una posición geográfica privilegiada y acceso a dos océanos, además de talento humano y recursos considerados estratégicos. “Tenemos que convertir todas esas ventajas que tiene Colombia en inversión, en fábricas, en cadenas productivas y en empleos dignos para nuestra gente”, dijo.

Blindaje del hemisferio

Sobre el tema de seguridad, De la Espriella aseguró que espera que Estados Unidos sea el principal socio de Colombia para el abordaje de la seguridad en el hemisferio. Por eso, propuso la puesta en marcha del Plan Patriota Siglo XXI, que contempla la modernización de aviones, radares, drones, helicópteros, sistemas antidrones, defensa aérea, movilidad, inteligencia, ciberdefensa, fuerzas especiales y mantenimiento y operatividad. Para ello, se requiere de la inyección de recursos propios de la Nación y del país norteamericano.

PUBLICIDAD

De la Espriella propuso poner en marcha el Plan Patriota Siglo XXI, que contempla la modernización de equipos de la fuerza pública. Para ello, se requiere de la inyección de recursos de Colombia y Estados Unidos - crédito Luisa González/Reuters

Asimismo, planteó estrategias para combatir el narcoterrorismo, para lo cual se deben establecer metas anuales e indicadores verificables. “Vamos a empezar a fumigar. Vamos a ir por los laboratorios, por los precursores, por las rutas, por los cabecillas del narcotráfico, por las organizaciones armadas narcoterroristas. Vamos por los lavadores de activos, por sus patrimonios criminales y por esas redes internacionales”, aclaró.

En el encuentro, el presidente y el secretario de Estado también hablaron sobre Venezuela, debido a las afectaciones que sus problemáticas han generado en Colombia, sobre todo en materia de seguridad y migración. En consecuencia, Colombia hará parte de esfuerzos orientados a garantizar estabilidad regional y profundizará la cooperación en materia fronteriza.

PUBLICIDAD

“Estamos retomando una relación que ha sido histórica y muy cercana, que se interrumpió durante cuatro años, pero que siempre ha estado ahí, en los cimientos más profundos del alma de la colombianidad, porque Estados Unidos ha sido nuestro aliado, nosotros hemos sido su aliado. Y cuando Estados Unidos y Colombia han trabajado juntos, lo único que han tenido nuestros pueblos es progreso, seguridad y desarrollo”, añadió.