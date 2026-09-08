Más de 20 animales silvestres, entre búhos, zarigüeyas y un oso hormiguero fueron rescatados en Cundinamarca

La CAR reportó el rescate, la valoración y la rehabilitación de 26 animales silvestres en Cundinamarca, en las regiones Bajo Magdalena, Soacha y Tequendama - crédito car_cundi / Instagram

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La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) informó el rescate, la valoración y la rehabilitación de 26 animales silvestres en municipios de las regiones Bajo Magdalena, Soacha y Tequendama. Parte de los ejemplares regresó a su hábitat, mientras otros permanecen bajo atención especializada antes de una eventual liberación

La intervención incluyó mamíferos, aves y reptiles, entre ellos un oso hormiguero, búhos, tortugas, loros reales, torcazas, una iguana, un borugo y crías de zarigüeya. Según la entidad ambiental, los procedimientos contaron con el apoyo de habitantes, voluntarios ambientales y la Policía de Carabineros.

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Los casos ocurrieron en Puerto Salgar, Caparrapí, Soacha, Sibaté, La Mesa y El Colegio, municipios donde las comunidades alertaron a las autoridades o entregaron voluntariamente a los animales que requerían atención.

Un oso hormiguero volvió a un área protegida de Puerto Salgar

Uno de los rescates se produjo en Puerto Salgar, donde el Cuerpo de Voluntarios Ambientales halló un oso hormiguero de la especie Tamandua mexicana. Tras la notificación a la línea de atención de fauna silvestre, profesionales de la CAR examinaron al animal para establecer sus condiciones.

Los operativos de fauna silvestre incluyeron mamíferos, aves y reptiles, con ejemplares como un oso hormiguero, búhos, tortugas, loros reales, torcazas, una iguana, un borugo y crías de zarigüeya - crédito car_cundi / Instagram

Después de la valoración, el ejemplar fue liberado en el Distrito de Manejo Integrado Cuchilla de San Antonio y Laguna del Coco, un área destinada a la conservación de la biodiversidad en la jurisdicción de Bajo Magdalena.

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La entidad señaló que este tipo de procedimientos busca evitar que animales silvestres permanezcan en entornos urbanos, sean manipulados por personas sin preparación o ingresen a circuitos de tenencia y comercio ilegal.

Polluelos de currucutú y siete zarigüeyas quedaron bajo cuidado especializado

En Caparrapí, la CAR recibió dos polluelos de currucutú, una especie identificada científicamente como Megascops choliba. Debido a su condición de vulnerabilidad y a que aún estaban en etapa de desarrollo, ambos fueron remitidos al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV).

El mismo centro recibió una camada de siete crías de zarigüeya procedentes de la vereda Córdoba, también en Caparrapí. Los neonatos fueron trasladados para recibir alimentación, manejo veterinario y los cuidados necesarios para favorecer su recuperación.

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La CAR indicó que el objetivo es que los animales que no pueden ser liberados de inmediato alcancen condiciones adecuadas para sobrevivir fuera de cautiverio. La atención en el CAV permite definir, caso por caso, si los ejemplares requieren tratamiento, rehabilitación o una liberación posterior.

En Soacha y Sibaté, la CAR y la Policía de Carabineros rescataron, evaluaron y liberaron 12 animales silvestres tras una valoración especializada - crédito car_cundi / Instagram

Doce animales fueron atendidos en Soacha y Sibaté

En los municipios de Soacha y Sibaté, la Dirección Regional Soacha de la CAR y la Policía de Carabineros rescataron y liberaron 12 animales silvestres. El grupo estaba compuesto por tres búhos, tres tortugas, dos loros reales, tres torcazas y una iguana.

Los profesionales evaluaron el estado de salud de cada ejemplar antes de autorizar su retorno a zonas que la autoridad consideró aptas para su desarrollo. Los 12 animales fueron liberados luego de la valoración especializada, según informó la Corporación.

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La participación de la Policía de Carabineros formó parte de las acciones de apoyo a la autoridad ambiental en casos relacionados con fauna silvestre en riesgo, herida o fuera de su entorno natural.

Cuatro crías de zarigüeya fueron entregadas en La Mesa tras el ataque a su madre

La comunidad también participó en rescates en la región del Tequendama. En La Mesa, un habitante recogió cuatro crías de zarigüeya después de que su madre fuera atacada por un perro. Luego, las entregó a la CAR para que recibieran atención.

En La Mesa, un habitante entregó a la CAR cuatro crías de zarigüeya después de que su madre fuera atacada por un perro - crédito car_cundi / Instagram

En El Colegio, habitantes de una zona rural encontraron un borugo que requería valoración especializada. El animal quedó bajo custodia de profesionales de la Corporación, que debían establecer el tratamiento correspondiente según sus condiciones físicas y de salud.

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Karina Garzón, directora regional Bajo Magdalena de la CAR, sostuvo que la intervención de las comunidades resulta determinante para activar los protocolos de protección. “La participación ciudadana continúa siendo fundamental para la protección y conservación de la fauna silvestre en el territorio”, afirmó.

El comunicado de la CAR reportó 26 animales silvestres atendidos, aunque el detalle de los casos enumerados en el mismo documento suma 27 ejemplares: un oso hormiguero, dos currucutúes, siete crías de zarigüeya en Caparrapí, 12 animales en Soacha y Sibaté, cuatro crías de zarigüeya en La Mesa y un borugo en El Colegio. La entidad no precisó el origen de esa diferencia.

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La CAR pidió a la ciudadanía informar de forma oportuna los hallazgos de fauna silvestre herida, en cautiverio o expuesta a algún riesgo. También recomendó evitar la manipulación de los animales, su comercialización y su tenencia como mascotas, para que la atención quede a cargo de personal capacitado.