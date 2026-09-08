La Feria EVA vuelve a Bogotá con una Love Edition inspirada en mascaradas y jardines franceses

Bogotá recibirá entre el 10 y el 20 de septiembre una nueva edición de la Feria EVA, que este año se presenta bajo el concepto Love Edition 2026 con la inspiración The Grand Season.

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Bogotá recibirá entre el 10 y el 20 de septiembre una nueva edición de la Feria EVA, que este año se presenta bajo el concepto Love Edition 2026 con la inspiración The Grand Season. El evento ocupará un circuito de más de 15.000 metros cuadrados que se extenderá desde el bulevar del Parque de la 93 hasta el Pabellón 94, en la esquina de la carrera 13 con calle 94, y proyecta recibir a más de 320.000 visitantes durante sus ocho días de actividad, repartidos en dos fines de semana: del 10 al 13 y del 17 al 20 de septiembre.

La feria reunirá a más de 520 emprendimientos colombianos en categorías como moda, hogar y decoración, gastronomía, joyería, accesorios, belleza y bienestar. Según la organización, la distribución de espacios estará liderada por moda femenina, hogar y decoración, y gastronomía, mientras que la categoría Home & Decor se perfila como una de las de mayor crecimiento dentro del evento. El acceso será libre para todos los visitantes.

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El antecedente de la Spring Edition marca la proyección de asistentes

La cifra de 320.000 visitantes proyectados surge como referencia de la edición anterior de la feria. La Spring Edition, realizada entre abril y mayo de este año, recibió más de 300.000 personas.

La cifra de 320.000 visitantes proyectados surge como referencia de la edición anterior de la feria. La Spring Edition, realizada entre abril y mayo de este año, recibió más de 300.000 personas, de las cuales 80.000 recorrieron específicamente el espacio dedicado a Home & Decor. Aquella edición reunió también cerca de 520 emprendimientos, cerca de 90 propuestas gastronómicas y una programación cultural con más de 40 artistas y agrupaciones de géneros como jazz, blues, boleros y música clásica.

La organización sostiene que la plataforma busca transformar la relación entre las marcas y sus consumidores a través de experiencias que van más allá de la compra. El crecimiento sostenido entre ediciones, según los organizadores, refleja la consolidación del formato como uno de los principales escenarios de encuentro entre marcas, emprendimientos y consumidores en la capital colombiana.

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Un concepto inspirado en las mascaradas europeas y los jardines franceses

La estética de Love Edition toma como referencia las grandes mascaradas europeas, los jardines franceses y los encuentros sociales de gran escala. Antifaces, perlas, moños, copas, plumas, relojes, candelabros y flores.

La estética de Love Edition toma como referencia las grandes mascaradas europeas, los jardines franceses y los encuentros sociales de gran escala. Antifaces, perlas, moños, copas, plumas, relojes, candelabros y flores aparecerán reinterpretados dentro de la ambientación de la feria, acompañados de una paleta de colores que combina rosados empolvados, verdes inspirados en jardines franceses, dorados cálidos y tonos vino.

El concepto The Grand Season plantea una interpretación amplia de la idea del amor, que la organización no limita a las relaciones de pareja. Según los organizadores, ese sentimiento puede manifestarse a través de una marca, un objeto, un lugar, una conexión inesperada o un momento que el visitante busca conservar. La intención declarada es que cada espacio del recorrido forme parte de una misma narrativa y que el público encuentre motivos para descubrir y compartir experiencias nuevas.

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La curaduría seleccionó más de 520 marcas bajo criterios de innovación y autenticidad

Para definir qué marcas integran cada edición, la organización evalúa criterios como innovación, autenticidad, proceso creativo, diferenciación, calidad, identidad de marca, propuesta visual y capacidad de conexión con las audiencias.

La selección de los emprendimientos participantes continúa siendo uno de los ejes centrales de la feria. Para definir qué marcas integran cada edición, la organización evalúa criterios como innovación, autenticidad, proceso creativo, diferenciación, calidad, identidad de marca, propuesta visual y capacidad de conexión con las audiencias.

Entre las propuestas seleccionadas para esta edición figuran Delirium Jackets, Atenea, Agybo, Plug-E, Sinestesia Designs, Andrea Amarillo, Alanna, Amézquita, Bethel, Sol & Neptuno, By Ana Plata, Court, Renesme Hairclips, Gal By Hipnos, Seeds, Andrea Milano 1932, NNT Lab, Quinto Elemento, Sofia Llanos, Marea Magdalena, The Nylon Club, Rad Kiddo, Feroz, Populachos, Vibes, Tu Mesa Home, Thermomix, Soleé, Sanse & Co, Obra Maestra y LIN, entre otras.

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El pabellón Home & Decor duplica su relevancia dentro del circuito

Uno de los espacios que gana terreno en esta edición es EVA Home & Decor, que contará con 900 metros cuadrados dedicados exclusivamente al hogar, el mobiliario, el diseño y la decoración.

Uno de los espacios que gana terreno en esta edición es EVA Home & Decor, que contará con 900 metros cuadrados dedicados exclusivamente al hogar, el mobiliario, el diseño y la decoración. Según la organización, el crecimiento de esta categoría responde a la mayor importancia que los consumidores otorgan al diseño de sus espacios personales dentro de sus decisiones de estilo de vida, una tendencia que ya se había reflejado en los 80.000 visitantes que recorrieron ese pabellón durante la Spring Edition.

Cien propuestas gastronómicas completan el recorrido

La oferta gastronómica sumará cerca de 100 marcas distribuidas en categorías como alimentos preparados, postres, bebidas y café. El recorrido se organizará en distintos puntos del circuito, entre ellos Café Rosa, Café Bistró, Café Camelia, Petit & Gastronomía y las zonas ubicadas en los pabellones 94 y Home & Decor.

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Entre las propuestas confirmadas se encuentran Dolce Vegan Bakery, Fruto de Cacao, Midori Matcha, Premium Lechona Gourmet, SK Churrería, La Vasca, Rojo Sánduches, Triu Raclette Cheese, Papas Belgas, Entre Ríos Ginebra de Autor, Nami & Matcha, Petite Creperie, Colo Coffee, Momotea, Ceviche House Bogotá, Rebelión, Nia Amazonia, Alma Silvestre y Sanse & Co.

Creadoras de contenido presentan sus propios emprendimientos

La edición contará con la participación de figuras públicas y creadoras de contenido que exhibirán sus proyectos empresariales. Eleonora Morales presentará Garaje Sale by EM; Kika Nieto, su marca 6:21 Hair Care; Paula Andrea Betancourt, InPiel, y Alejandra Azcárate, Beauty Boost. A ellas se suman Ana & Virginia y Viviana Grondona.

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Más de 30 artistas se presentarán en los escenarios de la feria

La programación de entretenimiento incluirá a más de 30 artistas y músicos locales, que participarán en presentaciones, encuentros y masterclasses a lo largo de los ocho días de feria.

La programación de entretenimiento incluirá a más de 30 artistas y músicos locales, que participarán en presentaciones, encuentros y masterclasses a lo largo de los ocho días de feria. Entre los invitados confirmados están Jorge Rausch, Mabel Moreno, Sebastián Martínez, Malejo Cangrejo y Dani Llach.

Tres fundaciones participan del componente social de la feria

La programación conserva un componente social que se ha mantenido en ediciones anteriores. Durante las dos fechas de la feria estará presente Misión Nutrición, organización dedicada a combatir la desnutrición infantil en Bogotá mediante donaciones, redistribución de alimentos y educación en torno al acceso a una alimentación digna. Durante la primera fecha, del 10 al 13 de septiembre, también participarán la Fundación Unidos para Sonreír y Art Down.

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La organización de Feria EVA propone un recorrido combine compras, gastronomía, entretenimiento y encuentro con el talento local a lo largo de los ocho días de programación en el Parque de la 93.