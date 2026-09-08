Colombia

Simulacro Nacional de Colombia en 2026: desmienten una convocatoria que circula en redes sociales y aclaran cuál es la fecha confirmada

El ejercicio permite revisar rutas, puntos de encuentro, alarmas y formas de contacto en casa, colegios, empresas y comunidades según el riesgo que cada grupo defina

El Simulacro Nacional 2025 se realizará el 22 de octubre en los 32 departamentos del país - crédito Colprensa
Colombia no realizará ningún Simulacro Nacional el 8 de septiembre y la evacuación por terremoto difundida en redes sociales es falsa - crédito Colprensa
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Colombia no realizará ningún Simulacro Nacional el martes 8 de septiembre de 2026, pese a los mensajes difundidos en redes sociales y cadenas de mensajería sobre una supuesta evacuación por terremoto a las 10.00 a. m.

La Alcaldía de Cali, por medio de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, desmintió la información que circula sobre un ejercicio de evacuación programado para el martes. La administración señaló que esos contenidos son falsos y pidió a la ciudadanía abstenerse de replicarlos sin verificar su origen.

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El Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias en Colombia se realizará el 21 de octubre de 2026, de acuerdo con la Circular 0079 del 31 de agosto de 2026 de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Habrá una jornada a las 10.00 para ciudadanía, colegios, empresas e instituciones, y otra a las 14.00 dirigida a alcaldías, gobernaciones y autoridades territoriales.

La alerta falsa sobre un simulacro el 8 de septiembre

La confusión surgió por mensajes descontextualizados y alertas correspondientes a otros países. La fecha del 8 de septiembre coincide con el Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto previsto en República Dominicana, pero ese ejercicio no está relacionado con Colombia ni implica una actividad oficial en ciudades colombianas.

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La Alcaldía de Cali aclaró que no hay convocatoria oficial el 8 de septiembre y pidió no reenviar cadenas; el Simulacro Nacional en Colombia será el 21 de octubre de 2026 - crédito Alcaldía de Cali
La Alcaldía de Cali aclaró que no hay convocatoria oficial el 8 de septiembre y pidió no reenviar cadenas; el Simulacro Nacional en Colombia será el 21 de octubre de 2026 - crédito Alcaldía de Cali

El secretario de Gestión del Riesgo Distrital de Cali, Ricardo Peñuela, advirtió que una alarma en el teléfono móvil no correspondería necesariamente a un ejercicio institucional. El funcionario afirmó: “Si por algún motivo suena una alarma en su celular, esto no corresponde a un ejercicio ni a un simulacro oficial”.

Peñuela recomendó consultar los canales institucionales antes de reenviar mensajes en redes sociales o servicios de mensajería. La Alcaldía de Cali señaló que las convocatorias relacionadas con simulacros, evacuaciones y situaciones de emergencia serán comunicadas oportunamente por sus canales oficiales y los de la secretaría.

La Administración distrital insistió en que la difusión de información no verificada puede causar confusión entre la población. El llamado fue a evitar compartir contenidos que no hayan sido confirmados por fuentes oficiales, en especial cuando se refieran a posibles terremotos, evacuaciones o alertas de seguridad.

El Simulacro Nacional en Colombia será el 21 de octubre

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres estableció que el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2026 en Colombia se desarrollará en dos momentos, con participantes y propósitos diferentes.

La participación en el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2025 es obligatoria para conjuntos residenciales en Colombia - crédito composición fotográfica
El Simulacro Nacional de Colombia tendrá una jornada a las 10.00 para ciudadanía, colegios, empresas e instituciones y otra a las 14.00 para alcaldías, gobernaciones y autoridades territoriales - crédito composición fotográfica

La primera jornada comenzará a las 10:00 a. m. y estará dirigida a entidades públicas y privadas, instituciones educativas, organizaciones sociales, comunales y comunitarias, familias y ciudadanía. Cada participante podrá desarrollar un simulacro o un ejercicio práctico según el escenario de riesgo que haya definido.

La actividad no implicará obligatoriamente una evacuación. De acuerdo con el escenario seleccionado por cada organización o territorio, podrán ponerse a prueba rutas de salida, puntos de encuentro, sistemas de alarma, canales de comunicación, medidas de autoprotección o protocolos frente a incendios, inundaciones, deslizamientos, sismos y otros eventos.

Las instituciones educativas podrán revisar sus planes escolares de gestión del riesgo y los mecanismos de comunicación con estudiantes, docentes, familias y personal administrativo. Las empresas y entidades, por su parte, podrán evaluar la continuidad de servicios esenciales y la capacidad de respuesta de sus equipos ante una situación hipotética.

La segunda jornada se realizará a las 2.00 p. m., y estará destinada a alcaldías, gobernaciones y autoridades territoriales de gestión del riesgo. En este caso, se llevará a cabo una simulación para validar las Estrategias Territoriales de Respuesta a Emergencias (Ethre).

La normativa exige la creación de un comité de gestión del riesgo en cada conjunto residencial - crédito Colprensa
El Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias no implicará obligatoriamente una evacuación y permitirá evaluar rutas, alarmas, comunicaciones y protocolos ante distintos riesgos - crédito Colprensa

También se evaluarán la comunicación entre entidades, el flujo de información para adoptar decisiones, la priorización de necesidades, la asignación de recursos y la articulación de servicios de salud, búsqueda y rescate, seguridad, alojamientos temporales, logística y servicios públicos.

La jornada busca establecer cómo podría escalar una emergencia desde el municipio o distrito hacia el nivel departamental y, si se requiere, al nacional. Las gobernaciones tendrán la tarea de articular la participación de los municipios de cada departamento.

Las alcaldías y distritos deberán coordinar la vinculación de colegios, empresas, organizaciones, comunidades y entidades presentes en sus territorios. Las entidades cabeza de sector deberán formalizar su participación y hacer seguimiento a las instituciones adscritas o vinculadas. El periodo de inscripción para participar en el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias estará habilitado del 16 de septiembre al 16 de octubre de 2026, mediante la plataforma que disponga la Ungrd.

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