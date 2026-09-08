Colombia

Marco Rubio contó el curioso momento en que conoció a Abelardo de la Espriella antes de que “se volviera loco y se metiera a presidente”

El secretario de Estado estadounidense sorprendió al revelar que conocía personalmente al presidente de Colombia desde antes de su llegada a la política

Durante su visita oficial a Colombia, Marco Rubio compartió una anécdota personal sobre cómo conocía al presidente colombiano antes de que 'se volviera loco y se metiera a político' - crédito @infopresidencia/X
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El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, reveló un detalle particular sobre la relación personal que mantiene con el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, durante la rueda de prensa conjunta ofrecida en Barranquilla, el 8 de septiembre.

El diplomático estadounidense recordó que ambos compartieron mesa en una boda celebrada en el estado de Florida tiempo antes de que el abogado costeño decidiera iniciar su carrera política en el país.

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La anécdota fue compartida por el funcionario norteamericano en su declaración proveniente de la primera visita de alto nivel que realiza un representante de la administración estadounidense al territorio colombiano tras la posesión del actual Gobierno.

El encuentro oficial en la capital del Atlántico tuvo como propósito central el fortalecimiento de la agenda bilateral en materia de seguridad, proyectos de energía nuclear civil y la explotación de minerales críticos.

- crédito Joel González/Presidencia
La anécdota ocurrió durante la rueda de prensa conjunta realizada en Barranquilla, en medio de la visita oficial del funcionario estadounidense a Colombia - crédito Joel González/Presidencia

Al momento de referirse a las dinámicas de trabajo conjunto, Marco Rubio hizo una pausa en la presentación de los temas bilaterales para narrar el origen de su vínculo personal con el jefe de Estado colombiano.

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Marco Rubio recuerda un encuentro con Abelardo de la Espriella antes de la llegada del colombiano a la política

“No es siempre que uno viaja a un país y tiene la oportunidad de intercambiar con el presidente, un jefe de Estado que uno ha conocido antes de ser presidente, antes de ser político, por las relaciones mutuas que tenemos y las personas”, señaló Marco Rubio.

Luego reveló: “Incluso estábamos hablando y comentando hace poco que hace dos años y medio estuvimos en la misma mesa en una boda en el sur de la Florida. Así que llegar a un lugar donde el presidente del país es alguien que yo he conocido a nivel personal por varios años antes de que se volviera loco y se metiera a presidente y a político, es especial”.

- crédito Isaac Bechara/Presidencia
Según relató Rubio, su relación con De la Espriella comenzó varios años antes de que el abogado costeño iniciara su carrera política - crédito Isaac Bechara/Presidencia

Es importante señalar que Abelardo de la Espriella desarrolló una parte importante de su vida personal, profesional y empresarial en Miami (Florida), donde estableció su residencia y construyó vínculos familiares, patrimoniales y de negocios. Su permanencia allí le permitió consolidar actividades relacionadas con la abogacía, el emprendimiento y su estilo de vida.

En ese contexto, se conoció con Marco Rubio en Florida, donde ambos coincidieron en círculos políticos y sociales del sur de Florida. Su conexión se explica, principalmente, por la presencia prolongada de De la Espriella en ese estado y por los vínculos que construyó allí a lo largo de los años.

- crédito Isaac Bechara/Presidencia
Marco Rubio contó que compartió mesa con De la Espriella en una boda celebrada en el sur de Florida hace aproximadamente dos años y medio - crédito Isaac Bechara/Presidencia

Posteriormente, el diplomático retomó el uso del idioma inglés para reiterar ante la prensa internacional la percepción que tenía sobre la trayectoria laboral de De la Espriella previa a su llegada a la Casa de Nariño.

“Es inusual que viajes a un país y te reúnas con un jefe de Estado al que conoces desde hace años, antes de que fuera presidente y antes de que estuviera en la política. Como estaba bromeando, antes de que perdiera la cabeza y entrara en la política, pero va a hacer un gran trabajo por este país. Lo sé por lo que conozco de él desde antes de que fuera mandatario”, complementó el representante del gobierno norteamericano.

Marco Rubio habló de los retos que enfrenta el Gobierno colombiano

En el desarrollo de la agenda oficial, el representante estadounidense enfatizó en la importancia de la seguridad como eje central para la estabilidad de la nación y como base fundamental para el crecimiento económico de la región.

- crédito Joel González/Presidencia
El secretario de Estado aprovechó una pregunta sobre la relación bilateral para recordar el vínculo personal que mantiene con el mandatario colombiano - crédito Joel González/Presidencia

“La función más importante de cualquier gobierno en cualquier país del mundo es la seguridad de su pueblo, pero encima de eso se puede construir lo que es la prosperidad, que es sumamente importante para avanzar. Las oportunidades que existen para Colombia en el nivel económico son increíbles y son oportunidades que sé que el presidente tiene en mente y que podemos hacer en conjunto de manera que beneficie a ambos países”, señaló el funcionario.

Adicionalmente, Rubio se refirió al escenario administrativo que enfrenta el nuevo Gobierno nacional frente a los compromisos asumidos en el mandato anterior y a las complejas condiciones económicas vigentes.

“Tenemos mucho que hacer porque, desafortunadamente, este gobierno ha heredado una serie de desastres, malas decisiones que se hicieron. Nosotros hasta cierto punto nos sentimos igual cuando asumimos el poder, pero ustedes están enfrentando los errores de los últimos cuatro años y tienen que arreglar eso”, agregó el secretario de Estado.

Más allá de la anécdota personal, Rubio centró buena parte de su intervención en la seguridad y las oportunidades económicas para Colombia - crédito Ricardo Maldonado/EFE
Más allá de la anécdota personal, Rubio centró buena parte de su intervención en la seguridad y las oportunidades económicas para Colombia - crédito Ricardo Maldonado/EFE

Tras concluir las declaraciones públicas en Barranquilla, las delegaciones oficiales procedieron a la firma de los memorandos de entendimiento en materia energética, previos a los traslados del equipo diplomático hacia Bogotá para cumplir reuniones institucionales con el personal de la Embajada de los Estados Unidos.

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