Los tres hallazgos tras el operativo en la casa donde murieron ‘Bendito Menor’ y ‘La Bebecita’

‘Bendito Menor’ y ‘La Bebecita’ fue ubicada en una vivienda del barrio Los Olivos, en Riohacha, donde ocurrió el operativo ‘Centinela de la Patria’. - crédito @JACOBOSOLANOC/X

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Días después del operativo ‘Centinela de la Patria’, en el que fueron abatidos Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, su pareja sentimental, Rosa Angélica Tarazona, alias ‘La Bebecita’, y dos lugartenientes, continúan conociéndose detalles de las horas previas a la intervención de la Fuerza Pública.

Según estableció la Unidad Investigativa de El Tiempo, las autoridades adelantan varias verificaciones relacionadas con la vivienda en la que se encontraban los cuatro integrantes de la estructura. Entre los aspectos revisados están el historial de la casa, el carro gris que permanecía en uno de los parqueaderos, el celular que habría utilizado Tarazona y los elementos encontrados después del operativo.

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El medio también informó que allegados a la investigación y a los dos cabecillas pedirán informes sobre el operativo realizado por la Fuerza Pública.

Investigan el historial de la casa en Riohacha

Uno de los primeros aspectos que están verificando los investigadores es el origen de la vivienda en la que permanecían ‘Bendito Menor’ y ‘La Bebecita’.

De acuerdo con el diario, los investigadores rastrean quiénes son los propietarios del inmueble ubicado en el barrio Los Olivos, en Riohacha. Inicialmente se había asegurado que la casa pertenecía a una familiar del cabecilla.

Sin embargo, también se verifica si la vivienda fue arrendada por un allegado a la pareja mediante una plataforma de alquileres de corta duración o Airbnb.

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La información que se obtenga de ese rastreo será utilizada para establecer quiénes conocían la ubicación de los dos cabecillas y si podría tratarse de la misma persona que suministró información sobre sus movimientos.

Un investigador citado por el medio explicó que se trata de una “casa patio” ubicada en Los Olivos y señaló que normalmente era utilizada para parrandas vallenatas y fiestas. Según esa fuente, allí se realizaban encuentros de integrantes de la organización criminal y también de personas del común.

Investigadores rastrean quiénes son los propietarios del inmueble y verifican si fue arrendado mediante una plataforma de alquileres de corta duración. - crédito CityTv

Verifican el carro gris que estaba en el parqueadero

Otro de los elementos que revisan los investigadores es un carro gris que permanecía en uno de los parqueaderos de la vivienda.

La verificación busca establecer si ese vehículo es el mismo en el que horas antes se movilizaba ‘La Bebecita’ y desde el cual se conectó a la audiencia virtual en la que llegó a un preacuerdo con la Fiscalía.

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Según una fuente citada, agentes de inteligencia aparentemente venían siguiendo el vehículo y este habría permitido reconfirmar la ubicación de ‘Bendito Menor’, señalado en la información entregada por el medio como cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

La misma fuente indicó que el automóvil habría salido desde una zona rural de La Guajira, donde al parecer permanecían escondidos.

También se revisa el desplazamiento de los dos escoltas que murieron durante el operativo. De acuerdo con la información publicada por el diario, uno de ellos habría salido inicialmente desde la Alta Guajira junto a ‘Bendito Menor’ en una camioneta que posteriormente habría sido movida de la zona para evitar ser reconocido.

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Sobre el otro escolta, este hombre sería el conductor de ‘La Bebecita’, a quien también se le venía siguiendo la pista desde varios días antes.

El celular que habría sido arrojado cerca de Riohacha

El tercer aspecto que aparece en las verificaciones está relacionado con el celular utilizado por ‘La Bebecita’ para conectarse a la audiencia virtual.

Fuentes cercanas a la investigación le dijeron a la Unidad Investigativa que Tarazona habría arrojado el teléfono en una de las vías cercanas a Riohacha, en un intento por evitar ser rastreada.

Un investigador citado explicó que Rosa Angélica Tarazona y Naín Pérez Toncel cambiaban constantemente de celulares y números telefónicos para evitar ser rastreados.

Según esa fuente, la pareja se comunicaba principalmente a través de redes sociales. No obstante, las dificultades de conectividad en la Alta Guajira hacían necesario que en algunas ocasiones realizaran llamadas telefónicas que quedaron documentadas.

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Una de esas llamadas, de acuerdo con información revelada, se habría realizado desde la vivienda donde posteriormente ocurrió el operativo.

‘La Bebecita’ habría arrojado el teléfono utilizado para conectarse a la audiencia virtual en una de las vías cercanas a Riohacha. - crédito Europa Press/David Zorrakino (referencia)

Revisan las vainillas encontradas después del operativo

Además del teléfono y el vehículo, allegados a los cabecillas solicitarán que en el informe del procedimiento se establezca si fueron recogidos casquillos de bala diferentes a los utilizados por la Fuerza Pública. La solicitud busca determinar si hubo un cruce de disparos durante el operativo.

En las imágenes posteriores a la intervención, según reportó el medio, se observan algunas vainillas cerca de los cadáveres. Estos elementos fueron recogidos para establecer si corresponden a los utilizados por la Glock que tenía ‘Bendito Menor’ ese mismo día.

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De acuerdo con la información entregada, el arma también había sido mostrada por el cabecilla en redes sociales.

‘La Bebecita’ aceptó los cargos imputados y llegó a un preacuerdo con la Fiscalía durante una audiencia realizada horas antes del operativo. - crédito Colprensa

Las declaraciones de ‘La Bebecita’ ante la Fiscalía

Las autoridades también verifican las afirmaciones realizadas por ‘La Bebecita’ durante la audiencia en la que aceptó los cargos imputados por la Fiscalía y buscaba concretar un preacuerdo para obtener el beneficio de prisión domiciliaria.

Una de las versiones que está siendo revisada es aquella en la que Tarazona aseguró que ya no convivía con ‘Bendito Menor’ y que había sido sustraída por la fuerza de su vivienda en Santa Marta.

Esa versión estaría siendo contrastada con lo ocurrido después de la audiencia, debido a que, según la investigación citada, ‘La Bebecita’ posteriormente se dirigió a encontrarse con su pareja.

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La audiencia virtual se realizó aproximadamente 12 horas antes del operativo. Durante esa diligencia, Tarazona aceptó los cargos formulados por la Fiscalía y llegó a un preacuerdo en busca de beneficios.

Las verificaciones actualmente incluyen el historial de la vivienda, el vehículo gris, el celular utilizado para la audiencia, los elementos balísticos encontrados en el lugar y las declaraciones entregadas por Tarazona ante la Fiscalía, según la información publicada.