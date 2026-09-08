Colombia

Clima en Cartagena para hoy martes 8 de septiembre: Adiós a la incertidumbre así estará el clima en la arenosa

El estado del tiempo en Colombia cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, este es el pronóstico para las próximas horas de este martes 8 de septiembre en Cartagena de Indias.

El clima para este martes 8 de septiembre en la ciudad alcanzará una temperatura máxima cercana a los 34 grados, mientras que la temperatura mínima será de aproximadamente 27 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 8, considerado muy alto.

PUBLICIDAD

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones será de aproximadamente 60%, con posibilidad de lluvias ocasionales y una tormenta eléctrica durante la mañana. Durante el resto de la jornada predominará un cielo mayormente nublado.

En tanto, los vientos soplarán alrededor de los 14 kilómetros por hora, principalmente desde el oeste. Las condiciones podrán variar temporalmente en las zonas donde se presenten lluvias o actividad eléctrica.

¿Cómo es el clima en Cartagena?

Pese a encontrarse en las costas del norte de Colombia, muy cerca del mar caribe, el clima en la ciudad de Cartagena es semiárido, caracterizado por ser cálido y seco, aunque la brisa lo vuelve un tanto agradable.

PUBLICIDAD

En Cartagena la temperatura promedio anual ronda los 27 grados centígrados, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).

Durante el día, la temperatura máxima oscila entre los 31 y 33 grados centígrados. Mientras que por la noche, la temperatura mínima desciende hasta los 24 y 25 grados centígrados.

Cartagena tiene una larga temporada de lluvias y una corta época seca a lo largo del año.

La temporada de precipitaciones va de mayo a noviembre, siendo octubre el mes más lluvioso.

Por su parte, los días secos para Cartagena son de diciembre a abril, siendo enero, febrero y marzo los más secos.

El clima en la ciudad de Cartagena es semiárido, caracterizado por ser cálido y seco, aunque la brisa lo vuelve un tanto agradable (EFE)
El clima en la ciudad de Cartagena es semiárido, caracterizado por ser cálido y seco, aunque la brisa lo vuelve un tanto agradable (EFE)

Clima en Colombia

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, el clima se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

De acuerdo con el IDEAM hay al menos cuatro tipos de clima en el país: tropical, seco, templado y frío de alta montaña.

En el caso de los climas tropicales, se identifican cuatro subtipos: lluvioso de selva o ecuatorial, lluvioso de bosque o monzónico, sabana con invierno seco y sabana con verano seco.

El tropical lluvioso de selva o ecuatorial abarca zonas como el centro y norte de la Amazonia, toda la Región Pacífica, partes de Antioquia, occidente de Santander, Boyacá y Cundinamarca, la zona del Catatumbo y el piedemonte amazónico. Mientras que el tropical lluvioso de bosque o monzónico alcanza el piedemonte llanero y los extremos sur de la región del Caribe.

La sabana con invierno seco incluye la mayor parte de la región Caribe y Orinoquia, así como los sectores bajos en Santander y Antioquia. En cuanto a la sabana con verano seco. suma los valles interandinos en Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño.

Para el clima seco, en Colombia se perciben el árido muy caliente o desértico y semiárido muy caliente o estepa. El primero se percibe en la parte alta de Guajira y el segundo en la zona media y baja del mismo departamento más sectores del litoral Caribe.

El clima templado se siente en las zonas medias y bajas de las tres cordilleras del país colombiano; mientras que el frío de alta montaña, como lo dice su nombre, en los niveles superiores de las tres cordilleras.

Temas Relacionados

Clima en Cartagena de IndiasClima en cartagena hoyClima en cartagena de Indias mañanaClima en cartagena de Indias tarde

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Los tres hallazgos tras el operativo en la casa donde murieron ‘Bendito Menor’ y ‘La Bebecita’

La investigación busca establecer quién arrendó el inmueble y si esa persona conocía la ubicación de los cabecillas. También se verifica el vehículo en el que se movilizaba Tarazona, el celular que habría arrojado en una vía cercana a Riohacha y los casquillos encontrados en el lugar

Los tres hallazgos tras el operativo en la casa donde murieron ‘Bendito Menor’ y ‘La Bebecita’

Resultado del Baloto y Revancha HOY: números ganadores del lunes 7 de septiembre

Baloto realiza tres sorteos a la semana, todos los lunes, miércoles y sábados, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos. Estos son los resultados del sorteo

Resultado del Baloto y Revancha HOY: números ganadores del lunes 7 de septiembre

Tenga en cuenta: Así regirá el Pico y placa en Medellín hoy martes 8 de septiembre de 2026

El programa de restricción vehicular Pico y Placa aplica de lunes a viernes en la ciudad

Tenga en cuenta: Así regirá el Pico y placa en Medellín hoy martes 8 de septiembre de 2026

Asocapitales propone a la Creg ajustar la meta de ahorro de energía por condiciones climáticas

La propuesta contempla un Factor de Ajuste Climático Territorial y una mesa técnica para evaluar el impacto de variables como temperatura, humedad y sensación térmica en el consumo de los hogares

Asocapitales propone a la Creg ajustar la meta de ahorro de energía por condiciones climáticas

Guamalito, N. de Santander, vuelve a quedar bajo ataque: estación de Policía fue hostigada con drones y fusiles

La comunidad reportó una nueva acción armada contra la estación del corregimiento, en medio de la presión de grupos ilegales en Norte de Santander

Guamalito, N. de Santander, vuelve a quedar bajo ataque: estación de Policía fue hostigada con drones y fusiles
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Los años 80 volvieron con fuerza a Instagram: así es la nueva tendencia a la que ya se unieron Aida Victoria y otros influenciadores

Los años 80 volvieron con fuerza a Instagram: así es la nueva tendencia a la que ya se unieron Aida Victoria y otros influenciadores

Salomón Bustamante se cansó de las críticas y así respondió a los que le pidieron que saliera del closet: “Hoy quiero que sepan mi verdad”

Pautips sufrió una quemadura en el rostro durante un reto en ‘MasterChef Celebrity’: se pronunció en sus redes sociales sobre el accidente

Luisa Castro habló del ‘hate’ que recibe por su noviazgo con Westcol: “No es fácil para cualquier pareja”

Jorge Barón reveló cuáles son las mejores canciones para “prender la farra”: desde reguetón hasta rock en español

Deportes

Atlético Nacional es el primer clasificado a cuartos de la Copa BetPlay 2026 tras golear 3-0 al Cali

Atlético Nacional es el primer clasificado a cuartos de la Copa BetPlay 2026 tras golear 3-0 al Cali

Tres equipos del fútbol colombiano demandarán al América de Cali ante el TAS de la FIFA por el caso Yhorman Hurtado

Mariana Pajón será una de las cartas de Colombia en los Juegos Sudamericanos Rosario 2026, pero en un deporte distinto al ciclismo de BMX

Once Caldas donará cerca de $550 millones para la reconstrucción de Manizales, después del terremoto que sacudió a Colombia

Camilo Durán ya habría sido notificado de su convocatoria a la selección Colombia: el técnico del Celtic advirtió a Néstor Lorenzo