Cayó en Soacha a ‘Alex’, señalado de producir y difundir material de abuso sexual infantil: tenía una condena vigente y dos órdenes de captura

Las autoridades lo ubicaron en una vivienda de Cundinamarca tras cruzar alertas sobre miles de archivos vinculados con agresiones sexuales infantiles - crédito Dijín e Interpol / Policía Nacional

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La Policía Nacional capturó en Soacha, Cundinamarca, a alias Alex, un hombre requerido por delitos sexuales contra menores y vinculado, según la investigación, con 53 alertas internacionales por la circulación de más de 2.000 archivos. Durante el operativo fue rescatada su hijastra de siete años.

La captura se produjo el 7 de septiembre en una vivienda de Soacha, durante un operativo de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), la Fiscalía General de la Nación y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos. Las autoridades ejecutaron una orden judicial y trasladaron a la menor a un proceso de restablecimiento de derechos.

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De acuerdo con el comunicado de la Policía Nacional, el detenido enfrentaba una condena vigente de 10 años de prisión por acto sexual violento. Además, tenía dos órdenes de captura por acceso carnal violento, actos sexuales con menor de 14 años y pornografía con persona menor de 18 años.

La investigación identificó más de 2.000 archivos vinculados a abusos contra menores

La Policía Nacional capturó en Soacha a alias Alex por delitos sexuales contra menores y rescató a su hijastra de siete años durante el operativo - crédito Policía Nacional

La información compartida por autoridades de Colombia y Estados Unidos permitió establecer que el hombre estaría relacionado con 53 alertas globales por la transmisión de más de 2.000 fotografías y videos que registrarían agresiones sexuales contra niños de entre tres y siete años.

Según la Policía, el material no correspondía únicamente a archivos obtenidos de terceros. Los investigadores sostienen que alias Alex también habría producido contenido dentro del inmueble donde fue localizado.

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Dentro del conjunto de evidencia digital, las autoridades identificaron al menos 30 piezas audiovisuales que habrían sido producidas por el capturado y en las cuales la víctima sería su hijastra de siete años. La menor se encontraba en el lugar al momento del allanamiento.

La Dijín, la Fiscalía y la HSI de Estados Unidos ejecutaron en Soacha la orden judicial contra alias Alex y trasladaron a la menor a un proceso de restablecimiento de derechos - crédito Policía Nacional

El caso quedó bajo investigación de la Fiscalía, que deberá establecer el alcance de la presunta red de distribución, la identificación de posibles víctimas adicionales y los contactos que pudieron haber recibido el material por internet.

La niña quedó bajo protección de las autoridades competentes

Tras el ingreso de los investigadores a la vivienda, la menor fue retirada del sitio y quedó bajo custodia de las entidades responsables de garantizar sus derechos. La Policía informó que se activó el procedimiento correspondiente para su protección.

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Durante la diligencia, peritos forenses incautaron un computador portátil y un teléfono celular. Los dispositivos serán analizados para determinar si fueron utilizados para almacenar, producir o compartir archivos de abuso sexual infantil.

Alias Alex tenía una condena vigente de 10 años de prisión por acto sexual violento y dos órdenes de captura por acceso carnal violento, actos sexuales con menor de 14 años y pornografía con persona menor de 18 años - crédito Policía Nacional

Las autoridades también buscan establecer bajo qué circunstancias la niña permanecía al cuidado del detenido. De acuerdo con la información suministrada, la madre de la menor no residía de forma permanente en la vivienda y acudía al inmueble de forma periódica. Por el momento, no se informó de cargos contra ella.

La investigación deberá determinar si otras personas conocían los hechos que, según la hipótesis de las autoridades, habrían ocurrido dentro de la residencia de Soacha.

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El capturado habría usado otra identidad para evitar su ubicación

El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, afirmó que alias Alex se habría movilizado entre Bogotá y Soacha con una identidad distinta para dificultar su ubicación.

“Según las investigaciones, alias Alex circulaba por las calles de Bogotá y el municipio de Soacha, suplantando la identidad de otra persona para pasar desapercibido ante las autoridades”, señaló el oficial.

Peritos forenses incautaron un computador portátil y un teléfono celular para establecer si fueron usados para almacenar, producir o distribuir material de abuso sexual infantil- crédito Policía Nacional

Sanabria añadió que el hombre habría solicitado en 2024 un cambio de nombre ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. La entidad no aprobó el trámite, de acuerdo con la información divulgada por la Policía.

La información aportada indica que el detenido es un exsoldado del Ejército Nacional, pensionado por sanidad. También señala que residió durante un tiempo en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, antes de trasladarse por distintos sectores de la capital y municipios de Cundinamarca.

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Las autoridades revisan su recorrido en esos lugares para determinar si existen denuncias o víctimas que no hayan sido incorporadas al expediente. Entre las líneas de verificación aparece su presunto paso como tutor por una institución educativa de Bogotá, donde se habría presentado una queja relacionada con su comportamiento hacia menores. El nombre del establecimiento no fue divulgado y ese episodio continúa bajo revisión.

Un juez avaló la captura y ordenó la detención en un centro carcelario

Las autoridades sostienen que alias Alex no solo compartía archivos, sino que también habría producido al menos 30 piezas audiovisuales dentro de la vivienda de Soacha - crédito Policía Nacional

Alias Alex compareció en forma virtual ante un juez de control de garantías. Durante la audiencia, el despacho declaró legal la captura, el registro y allanamiento, además de los elementos incautados durante el procedimiento.

La Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de acto sexual con menor de 14 años, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y pornografía con persona menor de 18 años. El juez ordenó una medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

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La captura permitirá a los investigadores revisar los dispositivos electrónicos, contrastar las alertas internacionales con la evidencia hallada en Soacha y establecer si el material identificado corresponde a otras víctimas.