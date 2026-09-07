Protesta en contra del Icbf por polémica de la palabra “niñas” generó reacciones de los políticos: “Tienen cuerpo, historia y violencias propias”

Políticos cuestionaron en X la exclusión del término “niñas” - crédito @Nayleabarros/X - @AlejoToroAnt /X - @susanamuhamad/X

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La fachada de la sede central del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), en Bogotá, fue rayada este domingo 6 de septiembre durante una protesta contra la eliminación de la palabra “niñas” en la comunicación institucional. La movilización, convocada bajo el nombre Marcha las niñas resisten, afectó la circulación en el sector.

Videos difundidos en redes sociales mostraron a varias personas mientras escribían sobre los muros del edificio. Las autoridades atendieron el hecho con un operativo de seguridad en los alrededores.

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La directora del Icbf, Carolina Restrepo Cañavera, informó en X que la respuesta fue coordinada por el Puesto de Mando Unificado (PMU), la Policía Nacional y la Policía de Infancia y Adolescencia. Según señaló, el dispositivo buscó proteger a los menores de edad que estaban en la zona.

Restrepo Cañavera sostuvo que los daños serán reparados y anticipó trabajos de pintura durante la madrugada. “A las 6 a. m.” la fachada estará recuperada, manifestó. Añadió que la entidad repetirá esa tarea si ocurren nuevos ataques contra el inmueble.

La sede regional del Icbf en Bogotá fue intervenida con crayones y pintura en aerosol durante la manifestación -crédito @carorestrepocan/X

En otro mensaje, la funcionaria dijo que buscará identificar a quienes “promovieron o financiaron” los actos registrados. También mencionó la posibilidad de un uso político de la protesta, aunque no aportó nombres ni pruebas. La directora afirmó que las reformas internas del organismo continuarán con “más rapidez” pese a la movilización.

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La manifestación se produjo en medio de críticas por cambios en el lenguaje oficial. Los asistentes cuestionaron que la referencia a las niñas desaparezca de los mensajes institucionales.

Restrepo respondió que las modificaciones seguirán en marcha y advirtió que el Icbf adoptará “todas las medidas judiciales” que considere necesarias tras establecer responsabilidades por los hechos.

Naylea Barros cuestionó al Icbf por retirar la palabra “niñas” de sus comunicaciones - crédito @Nayleabarros/X

Tras lo anterior, Naylea Barros, excandidata a la Cámara por Magdalena, cuestionó afirmó que esa modificación no constituye un asunto menor, sino una definición con implicaciones políticas.

“Quitar la palabra niña no es un detalle”, escribió Barros, quien sostuvo que nombrar a las menores resulta necesario para reconocer situaciones de violencia que las afectan de forma particular. “Si no se nombra, no se cuenta”, afirmó en su publicación.

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La dirigente agregó que las niñas poseen “cuerpo, historia y violencias propias” y defendió el uso explícito del término en documentos, intervenciones públicas y políticas estatales. También informó que participó en una movilización convocada para rechazar esa exclusión del lenguaje institucional.

Susana Muhamad respaldó la protesta ante el Icbf - crédito @susanamuhamad/X

Barros señaló que los asistentes buscaron enviar un mensaje al Gobierno nacional. En su pronunciamiento, calificó el cambio como un “tecnicismo neofascista” y afirmó que, a su juicio, busca excluir a sectores con posiciones políticas distintas y desconocer avances en materia de derechos sociales.

La exrepresentante extendió su reclamo a otros grupos. Mencionó a mujeres, campesinos, integrantes de la comunidad Lgbtiq+ y movimientos alternativos.

“Las niñas se van a seguir mencionando”, manifestó Barros. Además, aseguró que continuará acompañando acciones de resistencia y defensa de los derechos de poblaciones que, según indicó, han sido objeto de intentos de invisibilización.

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Por su parte, la exministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible Susana Muhamad también se pronunció sobre el debate. La dirigente publicó que las niñas “no se borran, se defienden” y advirtió sobre los efectos que podría tener la ausencia de esa expresión en los mensajes oficiales.

El congresista Alejo Toro pidió reconocer y atender las violencias específicas contra las niñas - crédito @AlejoToroAnt/X

Muhamad afirmó que “pretender borrar” a las niñas del lenguaje institucional puede favorecer que permanezcan ocultas las violencias que padecen cada día.

La exfuncionaria destacó que las participantes de la concentración ejercían su derecho a la libre expresión. Su intervención se centró en la necesidad de conservar referencias directas a las niñas dentro de las comunicaciones públicas.

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El representante a la Cámara por Antioquia, Alejo Toro, calificó como “indignante” la situación denunciada por sus copartidarios. El legislador sostuvo que primero se eliminó la expresión “niñas” de piezas del Icbf y luego se produjo un intercambio entre Enrique Gómez y la periodista Eva Rey.

Toro afirmó que Gómez le respondió a Rey que estaba “completamente equivocada” después de que la comunicadora recordara que en Colombia existen niñas víctimas de violación. El congresista consideró que ambos hechos no parecen aislados.

Para el representante, esa postura termina por ocultar las violencias específicas que enfrentan las menores. “Las niñas existen”, señaló, antes de insistir en que sufren violencia sexual y son titulares de derechos.

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Finalmente, Toro pidió que el Gobierno nacional las reconozca, las nombre y atienda sus problemáticas.