Protesta contra el Icbf termina con daños en su sede de Bogotá tras polémica por la palabra “niñas”

La sede regional del Icbf en Bogotá fue intervenida con crayones y pintura en aerosol durante la manifestación -crédito @carorestrepocan/X

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La sede regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) en Bogotá terminó con rayones hechos con crayones y pintura en aerosol luego de una manifestación que recorrió este domingo 6 de septiembre las inmediaciones de la Universidad Nacional y llegó hasta las instalaciones de la entidad.

La movilización, denominada ‘Marcha las niñas resisten’, fue convocada para expresar rechazo a la decisión de la institución de priorizar el término “niñez” en sus comunicaciones oficiales. La protesta se desarrolló mientras persistían las críticas a una directriz impulsada por la nueva dirección del Icbf.

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Las consignas plasmadas en las paredes expresaron rechazo al cambio en el lenguaje institucional del Icbf-crédito @susanamuhamad/X

De acuerdo con los gestores de diálogo del Distrito, adscritos a la Secretaría de Gobierno, algunos participantes intervinieron las paredes y las cámaras de seguridad de la sede regional, ubicada en la localidad de Teusaquillo, sobre la Calle 44 con Carrera 50. La jornada también generó afectaciones en la movilidad. La manifestación bloqueó la Calle 26 con Carrera 33, en inmediaciones de la Universidad Nacional, por lo que las rutas zonales de TransMilenio tuvieron que activar desvíos debido a la ocupación de uno de los carriles.

La convocatoria habría estado relacionada con el grupo denominado ‘Resistencia Chiquita’. Según la información reportada durante la jornada, algunas de las integrantes y participantes serían adolescentes. Ante esa posibilidad, las gestoras de diálogo adelantaron una verificación para establecer que no hubiera menores de edad en el lugar.

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El episodio fue rechazado por María Carolina Restrepo, directora general del Icbf, quien compartió fotografías del estado en que quedaron las instalaciones y anunció que se adelantarán acciones frente a lo ocurrido. “Los cambios en el Icbf no se detienen; ahora actuaremos con más rapidez, con más ahínco y más contundencia. No lo lograrán”, escribió Restrepo en su cuenta de X al referirse a los hechos.

La directora del Icbf, María Carolina Restrepo, rechazó los daños y anunció investigaciones por lo ocurrido -crédito @carorestrepocan/X

La funcionaria aseguró además que la entidad investigará quiénes estarían detrás de las manifestaciones. En esa misma publicación sostuvo que existen políticos “financiando o utilizando políticamente estas acciones” y afirmó que se tomarán medidas judiciales.

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La protesta está relacionada con una discusión que comenzó semanas atrás, cuando Restrepo planteó un cambio en la manera en que el Instituto se refiere a la población bajo su protección. La directora pidió a funcionarios y colaboradores utilizar correctamente el nombre oficial del organismo y propuso que “niñez” fuera el concepto central de la comunicación institucional.

La determinación fue divulgada el pasado miércoles 19 de agosto mediante la cuenta oficial del Icbf en X y generó cuestionamientos entre quienes consideran que dejar de mencionar de forma específica a las niñas puede invisibilizar las condiciones particulares de violencia y vulnerabilidad que enfrentan. En el documento enviado a funcionarios y colaboradores, Restrepo presentó la medida como una “precisión institucional” sobre el lenguaje que emplearía el organismo. Allí explicó que la misión del Icbf consiste en proteger integralmente a la niñez, la adolescencia y las familias de Colombia, “sin distinción alguna”.

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La protesta ‘Marcha las niñas resisten’ llegó hasta las instalaciones del Instituto en la localidad de Teusaquillo -crédito @carorestrepocan/X

A partir de esa definición, la directora señaló que el concepto “niñez” comprende tanto a niños como a niñas. Con ese criterio, el Instituto anunció que buscará una comunicación “clara, incluyente y acorde con la naturaleza y la misión del Instituto”, utilizando “niñez” como referencia principal para la población que debe proteger.

Ese cambio de lenguaje terminó convirtiéndose en el motivo central de la protesta de este domingo. Los manifestantes llegaron hasta la sede regional de Bogotá para expresar su desacuerdo y dejaron consignas en las instalaciones, mientras las autoridades distritales acompañaron la movilización para gestionar el diálogo y verificar las condiciones de quienes participaban. Por ahora, la directora del Icbf mantiene su posición frente a la modificación de las comunicaciones institucionales y señaló que las autoridades deberán establecer quiénes participaron en los actos de vandalismo.

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