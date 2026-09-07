10 grandes empresarios de Colombia llegarán a Chocó junto a Abelardo de la Espriella para definir un plan de reconstrucción

Diez de los empresarios más influyentes del país confirmaron su presencia junto al presidente Abelardo de la Espriella durante su visita al Chocó - crédito Joel González/Presidencia

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Diez de los empresarios más influyentes del país confirmaron su participación en la comisión que acompañará el lunes 7 de septiembre al presidente Abelardo de la Espriella durante su visita oficial al departamento del Chocó.

El encuentro buscará definir las alianzas público-privadas para la reconstrucción de las áreas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto, con epicentro en el municipio de San José del Palmar.

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La lista de los líderes del sector privado que confirmaron su presencia en la jornada de trabajo incluye a:

Alejandro Santo Domingo (Valorem)

Luis Carlos Sarmiento (Grupo Aval)

Jaime Gilinski y Gabriel Gilinski (Grupo Gilinski)

Representante de la Organización Ardila Lülle (OAL)

David Vélez (Nubank)

Juan Carlos Mora (Bancolombia)

Fuad Char (Olímpica)

César Caicedo (Colombina)

Christian Daes (Tecnoglass)

Miguel Cortés Kotal (Grupo Bolívar)

La jornada busca establecer mecanismos de cooperación entre el Gobierno nacional y los grandes grupos económicos para financiar y ejecutar proyectos de infraestructura y desarrollo social en las zonas afectadas por la emergencia- crédito Joel González/Presidencia

Cifras de la emergencia en el Chocó

La mesa de trabajo fue concertada el 22 de agosto durante un encuentro previo realizado en Barranquilla entre el jefe de Estado y los líderes de los principales conglomerados económicos del país.

Cabe señalar que durante esa jornada se organizaron donaciones destinadas a las familias damnificadas y se acordó reducir al 8% las tasas de interés de los créditos de vivienda para los hogares afectados.

En esa reunión inicial, los asistentes acordaron viajar hasta Quibdó para “diseñar un plan integral de recuperación y transformación del departamento” que abarque tanto la infraestructura como el desarrollo social de la región.

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El viaje se da en medio de un escenario crítico confirmado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que con corte al 6 de septiembre reportó 331 personas fallecidas, 4.505 heridas, 111 desaparecidas y 364 rescatadas.

Los participantes acordaron trasladar la mesa de trabajo al Chocó para diseñar un plan integral de recuperación - crédito Joel González/Presidencia

El consolidado de la emergencia abarca afectaciones en 16 departamentos y 498 municipios, acumulando 296.725 familias y 466.644 personas damnificadas a nivel nacional.

En materia habitacional e infraestructura básica, el reporte oficial contabiliza 201.989 viviendas averiadas y 36.326 totalmente destruidas, además de 6.005 edificios con fallas y 743 colapsados.

Asimismo, las evaluaciones técnicas registran daños en 400 centros de salud, 4.288 planteles educativos, 6.035 espacios comunitarios, 491 vías, 141 acueductos, cinco terminales aéreas, 91 puentes vehiculares y 13 peatonales, junto a 3.277 animales afectados.

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Según el consolidado de la Ungrd con corte al 6 de septiembre, la emergencia deja 331 personas fallecidas, 4.505 heridas y 111 desaparecidas - crédito @UNGRD/X

Gobernadora del Chocó pide una reconstrucción con transformación social

Ante la presencia del Poder Ejecutivo y los líderes del sector privado, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, enfatizó que los esfuerzos no pueden limitarse a reponer las estructuras caídas, sino que deben enfocarse en corregir brechas históricas.

La mandataria departamental abogó por la implementación de proyectos estructurales que mejoren las condiciones socioeconómicas de la población golpeada por el evento telúrico.

“Reconstruir para mejorar. Reconstruir para redignificar la vida de los chocoanos. Reconstruir para avanzar. No es cuestión de volver al pasado, no podemos volver a lo que teníamos el 9 de agosto”, señaló la gobernadora en conversación con Blu Radio al exponer las propuestas de desarrollo económico e infraestructura preparadas por su administración.

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La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, pidió que la reconstrucción no se limite a recuperar las estructuras destruidas - crédito @nubiacarolinacc/Instagram

Entre las solicitudes prioritarias que el gobierno departamental presentará a la Casa de Nariño y a la delegación empresarial destaca la ejecución de un plan de choque para la reconstrucción de las 6.000 viviendas que colapsaron por completo en territorio chocoano.

Con la instalación de las mesas técnicas en Quibdó, se espera la firma de compromisos para financiar acueductos, escuelas, centros asistenciales y proyectos habitacionales en las zonas devastadas.

La jornada de trabajo de este lunes marcará el inicio formal de las alianzas entre el Gobierno nacional y los grandes grupos económicos para canalizar inversiones en el Pacífico colombiano; con la presencia de los empresarios en el territorio, se espera definir la asignación de recursos y los esquemas de ejecución para la reconstrucción de las redes de acueducto, centros de salud, escuelas y soluciones habitacionales para las familias damnificadas.

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