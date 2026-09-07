Conmoción por la muerte de Liliana Caballero: así recuerdan el papel que tuvo junto a Antanas Mockus

La abogada Liliana Caballero Durán falleció, provocando múltiples reacciones entre dirigentes políticos, exfuncionarios y representantes del sector público - crédito @CarlosFGalan/X

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El fallecimiento de la abogada Liliana Caballero Durán generó una conmoción en el sector público y político del país. Distintas personalidades lamentaron la partida de la jurista, que destacó a lo largo de su trayectoria por la modernización del Estado colombiano.

Caballero asumió cargos de alta responsabilidad en el Estado, entre ellos la dirección nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (Esap) y la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública.

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Su perfil técnico y apartado de dinámicas partidistas la consolidó como un referente obligado en el diseño e implementación de políticas de integridad institucional en Colombia.

Murió Liliana Caballero, referente de la función pública que dejó huella en Colombia - crédito Colprensa

Así reaccionaron a la muerte de Liliana Caballero

La noticia de su fallecimiento provocó reacciones inmediatas por parte de mandatarios locales y nacionales que compartieron labores administrativas con la exfuncionaria en diferentes administraciones.

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó su tristeza ante la pérdida de quien fuera su secretaria general durante los primeros meses del actual gobierno distrital.

El mandatario capitalino recordó la insistencia pedagógica con la que Caballero abordaba las labores administrativas desde el Distrito y el impacto institucional de las iniciativas que lideró en la ciudad: “Una y otra vez nos repetía que no habláramos de ‘funcionarios públicos’ sino de ‘servidores públicos’, pues nuestra verdadera misión, la de todos los que trabajamos desde lo público, es servir”.

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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lamentó el fallecimiento de Liliana Caballero, que se desempeñó como su secretaria general - crédito @CarlosFGalan/X

“Y eso hizo ella: a lo largo de su vida, le sirvió a Bogotá”, escribió el alcalde Galán al recordar el trabajo de Caballero en la creación del Sistema de Servicio al Ciudadano y los modelos de contratación transparente durante la administración de Antanas Mockus.

A las condolencias se sumó el expresidente Juan Manuel Santos, con quien Caballero trabajó a nivel nacional al frente de la Función Pública.

El exmandatario resaltó las calidades humanas y profesionales que caracterizaron su gestión en el Gobierno central: “Liliana Caballero fue una extraordinaria persona, una gran mujer y una excelente funcionaria. Lamentamos muchísimo su fallecimiento y le enviamos a su familia nuestras condolencias”.

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El expresidente Juan Manuel Santos expresó sus condolencias y destacó las cualidades personales y profesionales de Liliana Caballero - crédito @JuanManSantos/X

Por su parte, el dos veces exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa evocó la participación de la abogada en momentos clave de la política distrital y nacional, al destacar su capacidad organizativa en proyectos colectivos.

“Lamento la muerte de Liliana Caballero, gran mujer y servidora pública. Compartí muchas veces con ella y una experiencia particularmente grata fue la campaña que hicimos de los llamados ‘tres mosqueteros’ con Antanas Mockus y Lucho Garzón. Ella fue crucial en esa organización”, afirmó el exprecandidato presidencial.

El exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa resaltó la capacidad organizativa de Liliana Caballero - crédito @EnriquePenalosa/X

La excongresista Katherine Miranda compartió un mensaje enfocado en la faceta formadora de Caballero y el legado pedagógico que dejó entre sus colaboradores más cercanos.

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La lideresa resaltó el papel que jugó la jurista para mantener vigentes las iniciativas de cultura ciudadana surgidas en la capital y extenderlas a otras regiones.

“Duele mucho la partida tan temprana de nuestra guía, de quien fue el timón en visionarios, una mujer fuerte, inteligente, profundamente amorosa. Fue mi primera jefa en la vida”, escribió Miranda.

La excongresista Katherine Miranda recordó a Liliana Caballero como una de sus primeras jefas - crédito @KatheMirandaP/X

A su mensaje, Katherine Miranda agradeció las enseñanzas recibidas: Liliana Caballero no solamente fue la mano derecha e izquierda de Antanas Mockus, fue también la responsable de que la cultura ciudadana siguiera viva después de la Alcaldía”.

El exministro de Hacienda Luis Fernando Mejía también reaccionó al fallecimiento de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Función Pública (Dafp), con quien coincidió durante la reestructuración técnica de varias entidades estatales.

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“Me entristece profundamente la noticia del fallecimiento de Liliana Caballero, exdirectora de Función Pública, con quien compartí varios años de trabajo en el Gobierno. Liliana fue una extraordinaria servidora pública y una persona que dejó huella en quienes la conocimos”, escribió el economista en X.

El exministro de Hacienda Luis Fernando Mejía recordó a Liliana Caballero como una destacada servidora pública - crédito @LuisFerMejia/X