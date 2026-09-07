El tráfico aéreo colombiano toma vuelo: 28,7 millones de pasajeros viajaron en seis meses

Iata pidió fortalecer la infraestructura aeroportuaria para responder al crecimiento de la demanda y mantener tarifas competitivas para los usuarios - crédito Colprensa

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La red de vuelos que conecta a Colombia con sus principales ciudades y destinos internacionales cerró el primer semestre de 2026 con una cifra que no se veía desde hace más de una década. Entre enero y junio, 28,7 millones de pasajeros utilizaron el transporte aéreo, de acuerdo con un boletín de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata), elaborado con datos de la Aeronáutica Civil.

El resultado representa un crecimiento de 6,0% frente al mismo periodo de 2025 y ubica el movimiento de pasajeros en su nivel más alto desde 2014. La mayor parte del avance estuvo relacionada con los vuelos dentro del territorio nacional, aunque las rutas internacionales también aumentaron. El tráfico doméstico pasó de 15,3 a 16,3 millones de pasajeros, equivalente a un incremento de 6,8%. En las conexiones internacionales el movimiento subió de 11,8 a 12,4 millones, con una variación de 4,9%.

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El aeropuerto El Dorado de Bogotá concentró la mayor proporción del tráfico aéreo nacional durante el primer semestre de 2026 - crédito ANI

El crecimiento no se distribuyó de manera uniforme entre los aeropuertos. Cinco terminales concentraron 70,9% de los pasajeros del mercado nacional: Bogotá, Rionegro, que conecta con Medellín, Cartagena, Cali y Santa Marta. El aeropuerto de Bogotá encabezó el listado con 36,2% del tráfico doméstico. Rionegro representó 13,6%, Cartagena 8,3% y Cali 7,5%. Santa Marta completó el grupo con 5,3%, aunque fue el único de estos cinco aeropuertos que tuvo una disminución, de 2,3% en el número de pasajeros.

Otros terminales registraron variaciones mucho más marcadas. San Andrés tuvo el mayor crecimiento del mercado doméstico, con un aumento de 26,2%, al pasar de 520.000 a 657.000 pasajeros durante el periodo analizado. Montería ocupó el segundo lugar entre los aeropuertos con mayor crecimiento, con 17%, mientras Barranquilla avanzó 14%. En este último mercado, Iata destacó que la demanda de vuelos aumentó por encima de la oferta de sillas disponibles.

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En las rutas internacionales también hubo movimientos destacados. Argentina registró el mayor crecimiento entre los mercados mencionados, con 29,3%, al pasar de 183.000 a 237.000 pasajeros. El comportamiento se relaciona con un proceso de apertura de nuevos mercados que viene fortaleciéndose desde 2024. Brasil fue el segundo país con mayor crecimiento, con 19,1%. El número de pasajeros pasó de 299.000 a 356.000. Además, el tráfico entre Colombia y Brasil se encuentra 233,1% por encima del nivel registrado durante el primer semestre de 2019, antes de la pandemia por covid-19.

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino internacional desde Colombia por cantidad de viajeros durante los primeros seis meses del año -crédito Luisa González/REUTERS

Por volumen de pasajeros, Estados Unidos continuó como el principal destino internacional desde Colombia, con 1.610.997 viajeros. Sin embargo, la oferta de sillas hacia ese mercado cayó 2,0%. España ocupó el segundo lugar, con 637.384 pasajeros. Después aparecieron México, con 580.148 y un crecimiento de 11,6%; Perú, con 428.775 y un aumento de 2,4%, y Panamá, con 402.015 pasajeros.

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Para Iata, el aumento del tráfico aéreo plantea un reto relacionado con la capacidad de los aeropuertos. La organización señaló que el desarrollo de la infraestructura será determinante para sostener la conexión aérea del país y pidió que los nuevos contratos de concesión tengan flexibilidad y que las tasas aeroportuarias mantengan condiciones competitivas.

Paula Bernal, gerente de Iata en Colombia, sostuvo que las cifras evidencian el potencial de la conectividad aérea, pero advirtió que la infraestructura debe avanzar al ritmo de la demanda.

San Andrés registró el mayor crecimiento entre los aeropuertos del mercado doméstico, con un aumento de 26,2% en el número de pasajeros - crédito Presidencia de la República

La directiva planteó la necesidad de que el Gobierno y la industria trabajen conjuntamente en un plan de largo plazo para ampliar la capacidad aeroportuaria y mantener condiciones competitivas para los viajeros. El objetivo, según su planteamiento, es que esa expansión no termine traduciéndose en mayores costos para los usuarios.

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El comportamiento de los destinos muestra además que el crecimiento tiene distintos ritmos según la ruta. Mientras algunos mercados internacionales ganaron pasajeros con fuerza, otros mantuvieron su liderazgo por volumen. En el ámbito nacional, el aumento de terminales como San Andrés, Montería y Barranquilla evidencia una expansión de la demanda que deberá atender la infraestructura disponible en los próximos meses.