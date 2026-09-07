Delincuentes tardaron 24 segundos en un millonario asalto en Bogotá: todo quedó en video

Las cámaras de seguridad grabaron el robo en Bosa y mostraron a los asaltantes con gorras y tapabocas mientras amenazaban a las víctimas - crédito Pasa en Bogotá/X

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Un grupo de cinco hombres asaltó un comercio en el sur de Bogotá, y se llevó 15 millones de pesos en efectivo, además de celulares y otros objetos de las personas que estaban en el establecimiento.

El robo ocurrió en la tarde del viernes 4 de septiembre en el barrio La Amistad, en la localidad de Bosa, y duró cerca de 24 segundos, en un centro de lubricación y venta de accesorios automotrices.

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Las cámaras de seguridad registraron el incidente y fueron difundidas por la cuenta Pasa en Bogotá, dejando en evidencia el momento exacto cuando tres integrantes ingresaron al local portando armas, amenazaron a las víctimas, permitiendo que sus acompañantes recogieran el dinero y las pertenencias antes de escapar.

El registro audiovisual muestra que el acto delictivo se presentó a las 12:02 p. m. a los responsables con gorras y tapabocas para ocultar sus rostros. Mientras los hombres armados apuntaban a quienes estaban dentro del local, los demás participaron en el hurto.

Cinco hombres, tres de ellos armados, entraron al comercio de Bosa y cometieron el robo en cerca de 24 segundos - crédito Captura video

El comerciante perdió el dinero destinado a un pago

Una de las víctimas contó que revisaba el inventario cuando ingresaron los asaltantes. “Yo me encontraba revisando mi inventario y en ese momento llegan cinco tipos, y tres llegan armados, me apuntan, me amenazan, pues yo obviamente levanto las manos, me sacan un dinero que tenía para cancelar, me robaron el celular”, relató el comerciante a Citytv.

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El dinero que tenía guardado para cumplir con una obligación fue uno de los primeros objetivos. Después, los delincuentes también vaciaron la caja del negocio.

El afectado describió la secuencia ante el medio: “Se llevaron el fajo ahí en el bolsillo de atrás y, pues, obvio, ya se vieron coronados, y se llevaron los de la caja y ya eso fue todo”.

La víctima señaló que los responsables serían jóvenes de entre 19 y 22 años. Tras salir del establecimiento, algunos huyeron en bicicletas y otro escapó en una motocicleta.

La rapidez del ataque dejó poco margen de reacción dentro del comercio. Las imágenes registraron cómo los implicados entraron, intimidaron a las personas presentes, tomaron el efectivo y abandonaron el lugar antes de que las víctimas pudieran pedir ayuda.

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Los ladrones se llevaron primero el dinero que el comerciante tenía destinado para un pago y después vaciaron la caja del local - crédito Captura de video

El rastreo de un celular permitió ubicar el último punto de actividad

Después del hurto, las víctimas buscaron uno de los teléfonos sustraídos mediante su sistema de localización. El seguimiento permitió establecer el último lugar donde el dispositivo permaneció activo y obtener información sobre una posible persona que habría tenido relación con el recorrido posterior de los asaltantes.

“Nosotros seguimos los rastros del celular y nos dimos cuenta de dónde lo apagaron, y ahí nos dieron información de posiblemente otra persona que haya estado ahí en el robo”, afirmó el comerciante al medio regional.

El relato no precisó si esa información ya fue entregada a las autoridades ni si existe una investigación que haya identificado a alguno de los cinco hombres que participaron en el ataque.

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La víctima también cuestionó la respuesta oficial en el sector. “Lastimosamente, usted sabe que cuando lo roban a uno no aparece un policía, no aparece nadie, pues porque hay muy poquita policía en el sector. Tengo entendido que hay solo un cuadrante”, sostuvo.

Las víctimas rastrearon uno de los celulares robados y ubicaron el último punto en el que el dispositivo estuvo activo tras el asalto en Bosa - crédito Captura de video

El comerciante aseguró que los negocios del área atraviesan una situación de inseguridad. Según su testimonio, durante esa semana se registraron tres robos en el sector.

También mencionó dos homicidios que, de acuerdo con su versión, tendrían relación con exigencias extorsivas. “Por ese lado están robando mucho esta semana, hubieron tres robos por ese sector. Mataron un vecino mío por ‘vacuna’, por no pagar ‘vacuna’, hace como tres meses”, manifestó a CityTv.

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El uso de la palabra “vacuna” aludió a pagos exigidos bajo amenazas. Esa denuncia forma parte del relato de la víctima y no incluye detalles sobre las investigaciones de esos hechos.

El trabajador dijo que las intimidaciones habrían llevado a algunos propietarios a cerrar o entregar sus establecimientos. “Hay locales que se han tenido que ir porque por cuestión de que los amenazan, entonces entregan el local. Sí, eso está delicado, ese sector realmente está muy delicado”, agregó ante el medio.

Las víctimas del asalto intentaron reconstruir la ruta de fuga a partir del teléfono rastreado. El registro de las cámaras, sumado a esa información, concentra los elementos que podrían ayudar a identificar a los responsables del hurto.

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