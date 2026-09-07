Colombia

Day Vásquez seguirá siendo la ‘testigo estrella’ contra su ‘ex’ Nicolás Petro: la justicia mantiene vigente su principio de oportunidad

La exesposa del primogénito de Gustavo Petro deberá aportar información sobre movimientos financieros, bienes, patrimonio y contratación pública en el caso que adelanta la Fiscalía

El principio de oportunidad firmado entre Day Vásquez y la Fiscalía General de la Nación, en el caso contra Nicolás Petro, continuará vigente - Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
El principio de oportunidad firmado entre Day Vásquez y la Fiscalía General de la Nación, en el caso contra Nicolás Petro, continuará vigente - Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
Guardar

El principio de oportunidad que beneficia a Daysuris del Carmen Vásquez, más conocida como Day Vásquez, dentro de las investigaciones judiciales por presunta corrupción se mantiene firme tras un nuevo pronunciamiento de los tribunales.

Por segunda ocasión, la justicia desestimó un recurso con el que se pretendía revocar el acuerdo de colaboración que la exesposa de Nicolás Petro Burgos, hijo del expresidente Gustavo Petro y exdiputado del Atlántico, firmó con la Fiscalía General de la Nación.

PUBLICIDAD

Y es que la barranquillera es testigo clave en el proceso contra el hijo del exmandatario por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, luego de exponer que este habría recibido dinero de origen ilícito cuando aún eran pareja.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Barranquilla al resolver la solicitud presentada por la defensa de Nicolás Petro y su actual pareja, Laura Ojeda, también ex mejor amiga de Vásquez.

- crédito @dayvasquezcdd/Instagram
La decisión permite que Day Vásquez continúe colaborando con la Fiscalía y mantenga su condición de testigo clave dentro del proceso - crédito @dayvasquezcdd/Instagram

El despacho judicial confirmó el fallo de primera instancia y declaró la improcedencia del recurso al concluir que los peticionarios carecían de legitimación para interponerlo y que la petición fue radicada de manera extemporánea.

PUBLICIDAD

Fiscalía mantiene colaboración de Day Vásquez

Con esta determinación, la administración de justicia dejó sin piso las pretensiones de la defensa del hijo mayor del expresidente de la República y ratificó que no entrará a estudiar de fondo los argumentos formulados contra el beneficio penal.

De esta manera, el testimonio de Day Vásquez continuará siendo una de las piezas clave dentro del proceso que se adelanta por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito; es decir, continuará como ‘testigo estrella’.

Desde el ente judicial, la fiscal del caso, Lucy Laborde, reiteró que las declaraciones de Vásquez resultan determinantes para reconstruir los movimientos financieros y las relaciones políticas de su exesposo.

Day Vásquez, testigo clave, acusa coincidencias sospechosas entre la solicitud judicial de la defensa de Nicolás Petro para ubicarla y hechos intimidatorios que denunció días antes - crédito @dayvasquezcdd - @nicolaspetrob/Instagram
La información entregada por Vásquez resulta relevante para establecer el origen, movimiento y destino de recursos que presuntamente ingresaron de manera irregular a las cuentas de Nicolás Petro - crédito @dayvasquezcdd - @nicolaspetrob/Instagram

El organismo acusador busca establecer con precisión la ruta, el origen y el destino de los recursos que presuntamente ingresaron en forma irregular durante la campaña presidencial.

Dentro de los compromisos adquiridos por el principio de oportunidad, Day Vásquez entregará información detallada sobre transacciones no reportadas, activos ocultos y propiedades que habrían sido registradas a nombre de terceros.

La testigo también aportará datos sobre el patrimonio constituido durante su matrimonio y los bienes adquiridos a lo largo de la relación con el investigado.

Asimismo, la colaboración de la barranquillera salpica la contratación pública en la región Caribe; la testigo se comprometió a entregar detalles sobre convenios suscritos por su exesposo con la fundación Conciencia Social, entidad que, según las hipótesis del ente acusador, fue utilizada como una estructura de fachada para el blanqueo de capitales.

Desde 2023, Nicolás Petro está vinculado a una investigación por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, por presuntamente recibir dineros ilegales durante la compañía de su padre - crédito @nicolaspetrob/Instagram
La colaboración de Day Vásquez incluye información sobre el patrimonio construido durante su matrimonio con Nicolás Petro y los bienes adquiridos durante la relación - crédito @nicolaspetrob/Instagram

Day Vásquez y las revelaciones que destaparon el caso en 2023

Day Vásquez se convirtió en una de las principales piezas del proceso penal que enfrenta su exesposo, Nicolás Petro Burgos, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Su papel como testigo de la Fiscalía adquirió especial relevancia después de que, en 2023, revelara públicamente información sobre el manejo de recursos que habrían circulado durante la campaña presidencial de 2022 en la Costa Caribe. El caso tomó fuerza en marzo de ese año, cuando Vásquez entregó una entrevista en la que presentó conversaciones de WhatsApp, audios, extractos bancarios y otros documentos.

En sus declaraciones aseguró que Nicolás Petro habría recibido cerca de $1.000 millones en efectivo de personas como Samuel Santander Lopesierra, conocido como “El Hombre Marlboro”, y Gabriel Hilsaca, hijo del empresario Alfonso “El Turco” Hilsaca.

Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro, engañó a su exesposa Day Vásquez, y esta lo acusó de tener plata ilegal: ambos irán a juicio. Imagen: Infobae.
Day Vásquez adquirió protagonismo nacional en marzo de 2023, cuando reveló información delicada sobre el patrimonio de su entonces esposo, Nicolás Petro, durante la campaña presidencial - crédito Jesus Aviles/Infobae

Según la versión entregada por Vásquez, parte de esos recursos estaba destinada a la campaña presidencial de Gustavo Petro, pero habría terminado siendo utilizada para fines personales.

Entre los gastos señalados aparecen la adquisición de propiedades, vehículos y otros bienes que, de acuerdo con sus denuncias, no guardarían correspondencia con los ingresos que Nicolás Petro obtenía como diputado del Atlántico.

La relevancia de Vásquez dentro de la investigación aumentó después de que suscribiera un principio de oportunidad con la Fiscalía. A cambio de beneficios judiciales, asumió el compromiso de colaborar con las autoridades.

Cabe destacar que, además de este proceso, Day Vásquez está vinculada a otras dos investigaciones relacionadas con la misma persona, Laura Ojeda. La actual pareja de Nicolás Petro denunció a la barranquillera por la presunta violación de sus datos personales; posteriormente, Vásquez interpuso una denuncia en su contra por los mismos delitos. Ambos casos continúan actualmente en proceso.

Temas Relacionados

Day VásquezNicolás PetroFiscalíaPrincipio de oportunidadLaura OjedaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Concejal de Bogotá propone reemplazar el Código de Tránsito: los 20 cambios que pondrían límites a fotomultas, grúas y patios en Colombia

La iniciativa busca sustituir la Ley 769 de 2002 y abrir un debate nacional para unificar reglas sobre movilidad, incorporar tecnología y nuevas formas de transporte, y ajustar sanciones a la prevención de siniestros

Concejal de Bogotá propone reemplazar el Código de Tránsito: los 20 cambios que pondrían límites a fotomultas, grúas y patios en Colombia

Luis Javier Suárez, delantero de la selección Colombia, habría sido advertido por su director técnico de Sporting de Lisboa: “Tienes reemplazo”

El atacante suma cuatro goles y una asistencia en los cinco partidos que ha jugado de la temporada 2026/27

Luis Javier Suárez, delantero de la selección Colombia, habría sido advertido por su director técnico de Sporting de Lisboa: “Tienes reemplazo”

El tráfico aéreo colombiano toma vuelo: 28,7 millones de pasajeros viajaron en seis meses

El repunte estuvo impulsado principalmente por los vuelos nacionales, mientras varios destinos internacionales registraron aumentos importantes. Bogotá, Rionegro, Cartagena, Cali y Santa Marta concentraron la mayor parte del movimiento interno

El tráfico aéreo colombiano toma vuelo: 28,7 millones de pasajeros viajaron en seis meses

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali, en vivo: siga aquí el partido de los octavos de final en la Copa BetPlay 2026

El partido, que inicia a las 8:15 p. m. en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, es una serie a compromiso único, es decir que el que pierda quedará eliminado del torneo

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali, en vivo: siga aquí el partido de los octavos de final en la Copa BetPlay 2026

Así funcionará la nueva regulación para el uso de celulares y pantallas en los colegios de Bogotá: lo que deben saber familias y docentes

La medida aplicará en planteles públicos y privados, también en recreos, con excepciones por salud o emergencias y una apuesta oficial por fortalecer el aprendizaje, la convivencia cara a cara y las habilidades socioemocionales

Así funcionará la nueva regulación para el uso de celulares y pantallas en los colegios de Bogotá: lo que deben saber familias y docentes
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Salomón Bustamante se cansó de las críticas y así respondió a los que le pidieron que saliera del closet: “Hoy quiero que sepan mi verdad”

Salomón Bustamante se cansó de las críticas y así respondió a los que le pidieron que saliera del closet: “Hoy quiero que sepan mi verdad”

Pautips sufrió una quemadura en el rostro durante un reto en ‘MasterChef Celebrity’: se pronunció en sus redes sociales sobre el accidente

Luisa Castro habló del ‘hate’ que recibe por su noviazgo con Westcol: “No es fácil para cualquier pareja”

Jorge Barón reveló cuáles son las mejores canciones para “prender la farra”: desde reguetón hasta rock en español

Marcela Reyes denunció a DJ Exotic ante la Fiscalía por no cumplir con el apoyo económico a su hijo Valentino: “Nunca cambió”

Deportes

Luis Javier Suárez, delantero de la selección Colombia, habría sido advertido por su director técnico de Sporting de Lisboa: “Tienes reemplazo”

Luis Javier Suárez, delantero de la selección Colombia, habría sido advertido por su director técnico de Sporting de Lisboa: “Tienes reemplazo”

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali, en vivo: siga aquí el partido de los octavos de final en la Copa BetPlay 2026

Jhon Lucumí genera opiniones divididas en Italia tras el partido Juventus vs. AC Milán: unos critican y otros aplauden al central colombiano

Faryd Mondragón confesó que quiere ser director técnico y que ya estuvo cerca de un club en Colombia: no fue de Millonarios

Colombia vs. Costa Rica en el Mundial Femenino Sub-20: Victoria de la Tricolor en el debut en la Copa del Mundo