Day Vásquez seguirá siendo la ‘testigo estrella’ contra su ‘ex’ Nicolás Petro: la justicia mantiene vigente su principio de oportunidad

El principio de oportunidad firmado entre Day Vásquez y la Fiscalía General de la Nación, en el caso contra Nicolás Petro, continuará vigente - Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

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El principio de oportunidad que beneficia a Daysuris del Carmen Vásquez, más conocida como Day Vásquez, dentro de las investigaciones judiciales por presunta corrupción se mantiene firme tras un nuevo pronunciamiento de los tribunales.

Por segunda ocasión, la justicia desestimó un recurso con el que se pretendía revocar el acuerdo de colaboración que la exesposa de Nicolás Petro Burgos, hijo del expresidente Gustavo Petro y exdiputado del Atlántico, firmó con la Fiscalía General de la Nación.

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Y es que la barranquillera es testigo clave en el proceso contra el hijo del exmandatario por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, luego de exponer que este habría recibido dinero de origen ilícito cuando aún eran pareja.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Barranquilla al resolver la solicitud presentada por la defensa de Nicolás Petro y su actual pareja, Laura Ojeda, también ex mejor amiga de Vásquez.

La decisión permite que Day Vásquez continúe colaborando con la Fiscalía y mantenga su condición de testigo clave dentro del proceso - crédito @dayvasquezcdd/Instagram

El despacho judicial confirmó el fallo de primera instancia y declaró la improcedencia del recurso al concluir que los peticionarios carecían de legitimación para interponerlo y que la petición fue radicada de manera extemporánea.

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Fiscalía mantiene colaboración de Day Vásquez

Con esta determinación, la administración de justicia dejó sin piso las pretensiones de la defensa del hijo mayor del expresidente de la República y ratificó que no entrará a estudiar de fondo los argumentos formulados contra el beneficio penal.

De esta manera, el testimonio de Day Vásquez continuará siendo una de las piezas clave dentro del proceso que se adelanta por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito; es decir, continuará como ‘testigo estrella’.

Desde el ente judicial, la fiscal del caso, Lucy Laborde, reiteró que las declaraciones de Vásquez resultan determinantes para reconstruir los movimientos financieros y las relaciones políticas de su exesposo.

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La información entregada por Vásquez resulta relevante para establecer el origen, movimiento y destino de recursos que presuntamente ingresaron de manera irregular a las cuentas de Nicolás Petro - crédito @dayvasquezcdd - @nicolaspetrob/Instagram

El organismo acusador busca establecer con precisión la ruta, el origen y el destino de los recursos que presuntamente ingresaron en forma irregular durante la campaña presidencial.

Dentro de los compromisos adquiridos por el principio de oportunidad, Day Vásquez entregará información detallada sobre transacciones no reportadas, activos ocultos y propiedades que habrían sido registradas a nombre de terceros.

La testigo también aportará datos sobre el patrimonio constituido durante su matrimonio y los bienes adquiridos a lo largo de la relación con el investigado.

Asimismo, la colaboración de la barranquillera salpica la contratación pública en la región Caribe; la testigo se comprometió a entregar detalles sobre convenios suscritos por su exesposo con la fundación Conciencia Social, entidad que, según las hipótesis del ente acusador, fue utilizada como una estructura de fachada para el blanqueo de capitales.

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La colaboración de Day Vásquez incluye información sobre el patrimonio construido durante su matrimonio con Nicolás Petro y los bienes adquiridos durante la relación - crédito @nicolaspetrob/Instagram

Day Vásquez y las revelaciones que destaparon el caso en 2023

Day Vásquez se convirtió en una de las principales piezas del proceso penal que enfrenta su exesposo, Nicolás Petro Burgos, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Su papel como testigo de la Fiscalía adquirió especial relevancia después de que, en 2023, revelara públicamente información sobre el manejo de recursos que habrían circulado durante la campaña presidencial de 2022 en la Costa Caribe. El caso tomó fuerza en marzo de ese año, cuando Vásquez entregó una entrevista en la que presentó conversaciones de WhatsApp, audios, extractos bancarios y otros documentos.

En sus declaraciones aseguró que Nicolás Petro habría recibido cerca de $1.000 millones en efectivo de personas como Samuel Santander Lopesierra, conocido como “El Hombre Marlboro”, y Gabriel Hilsaca, hijo del empresario Alfonso “El Turco” Hilsaca.

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Day Vásquez adquirió protagonismo nacional en marzo de 2023, cuando reveló información delicada sobre el patrimonio de su entonces esposo, Nicolás Petro, durante la campaña presidencial - crédito Jesus Aviles/Infobae

Según la versión entregada por Vásquez, parte de esos recursos estaba destinada a la campaña presidencial de Gustavo Petro, pero habría terminado siendo utilizada para fines personales.

Entre los gastos señalados aparecen la adquisición de propiedades, vehículos y otros bienes que, de acuerdo con sus denuncias, no guardarían correspondencia con los ingresos que Nicolás Petro obtenía como diputado del Atlántico.

La relevancia de Vásquez dentro de la investigación aumentó después de que suscribiera un principio de oportunidad con la Fiscalía. A cambio de beneficios judiciales, asumió el compromiso de colaborar con las autoridades.

Cabe destacar que, además de este proceso, Day Vásquez está vinculada a otras dos investigaciones relacionadas con la misma persona, Laura Ojeda. La actual pareja de Nicolás Petro denunció a la barranquillera por la presunta violación de sus datos personales; posteriormente, Vásquez interpuso una denuncia en su contra por los mismos delitos. Ambos casos continúan actualmente en proceso.

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