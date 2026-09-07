Con multitudinaria caravana en Santa Marta, así fue la despedida de ‘La Bebecita’, la pareja sentimental de ‘Bendito Menor’

El cuerpo de la mujer fue examinado por Medicina Legal en Barranquilla y posteriormente fue trasladado al corregimiento de Guacharacas, en Santa Marta - crédito Captura de Video Facebook/Entérate en Línea

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El sepelio de Rosa Angélica Tarazona Tarazona, conocida como alias La Bebecita, movilizó a habitantes del corregimiento de Guachaca en la tarde del domingo 6 de septiembre de 2026, en un acto fúnebre masivo en la zona rural de Santa Marta.

En redes sociales se viralizaron videos en donde el féretro de la mujer avanzó en una caravana que recorrió las calles principales del corregimiento, entre muestras de dolor y música por parte de familiares y allegados.

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Según información recopilada por medios locales, durante el trayecto y en las afueras del camposanto se escucharon corridos, género musical de preferencia de ella. Por último, el entierro se realizó en el cementerio de Puerto Nuevo, una población cercana del mismo cordón rural de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde finalmente reposaran sus restos.

La mujer fue abatida en el operativo militar que dio de baja al líder de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra en La Guajira - crédito Captura de Video Facebook

Tarazona falleció el viernes 4 de septiembre de 2026 en Riohacha, La Guajira, durante un operativo de la Policía Nacional en el que también cayó su pareja sentimental Naín Andrés Pérez Toncel, alias Naín o Bendito Menor, señalado cabecilla de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn), también conocidos como Los Pachenca.

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Además de la pareja, también fueron abatidos otros dos integrantes de la organización, para un total de cuatro muertos en la acción policial.

El cuerpo de Tarazona, de 20 años, fue entregado el sábado 5 de septiembre por Medicina Legal de Barranquilla. A su regreso, la velación se realizó en una vivienda de Guachaca, acompañada por familiares y allegados.

Entre tanto, el sepelio de alias Bendito Menor se realizó en Riohacha, en la que también contó con la presencia de miles de habitantes que acompañaron el féretro hasta el camposanto de la capital de La Guajira.

Las autoridades señalaban a La Bebecita como pieza central de Los Pachenca, con control de recursos, pagos y redes urbanas en la Troncal del Caribe y La Guajira - crédito red social Facebook

Quién era ‘La Bebecita’

Rosa Angélica Tarazona Tarazona, alias La Bebecita, era señalada por las autoridades como una pieza central de la estructura criminal que dirigía su pareja dentro de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn).

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Los informes de inteligencia del Ejército Nacional la ubicaban como responsable de administrar recursos y hacer pagos a integrantes armados y redes urbanas que operaban sobre la Troncal del Caribe y en La Guajira.

Esa función no era secundaria dentro de la organización. Las autoridades también la relacionaban con tareas de logística, movimientos financieros y seguridad, una posición que la ubicaba en el círculo de confianza de Bendito Menor.

Tarazona había sido capturada en septiembre de 2025 en Guachaca, zona rural de Santa Marta, durante una operación conjunta del Gaula Militar y el CTI de la Fiscalía General de la Nación. Después de esa detención fue trasladada bajo fuertes medidas de seguridad y más tarde recibió medida de detención domiciliaria.

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Aparece en redes sociales con armas, lujos, artistas vallenatos y con la Bebecita, su novia, capturada por concierto para delinquir - crédito X

Para entonces, los organismos de seguridad ya sostenían que cumplía funciones ligadas a las finanzas, la logística y la seguridad de Los Pachenca. Esos señalamientos reaparecen como antecedente directo de su muerte en el operativo de Riohacha.

La publicación indicó que, pese a los procesos en su contra, volvió a aparecer públicamente junto a Pérez Toncel. Ambos convirtieron las redes sociales en vitrina de su vida cotidiana, con imágenes y videos de viajes, fiestas, motocicletas, vehículos y otros momentos personales.

Igualmente, se conoció que, días antes de su fallecimiento, alias La Bebecita había aceptado ante un juez su responsabilidad por concierto para delinquir agravado y avanzaba en un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación que le fijaba una pena de 36 meses de prisión.

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Rosa Angélica Tarazona y Bendito Menor se expusieron en redes sociales con fotos y videos en La Guajira, incluso durante la búsqueda oficial del cabecilla - crédito Naim Pérez/ Facebook

El trámite ya había sido presentado ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Riohacha, según información revelada por Noticias RCN. Uno de sus puntos centrales era la redefinición del papel penal de Tarazona dentro del delito para efectos de la condena.

Esa modificación permitió que la pena negociada quedara en tres años de prisión, que debían cumplirse en un establecimiento carcelario. La audiencia estaba fijada para el 5 de octubre debía resolver si había lugar a subrogados penales y formalizar la lectura de la sentencia condenatoria. La investigación estaba relacionada con su presunta pertenencia al frente urbano de las Acsn.

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