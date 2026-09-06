Laura Sarabia reacciona con enigmático mensaje ante posible imputación de la Fiscalía: “Para la verdad, el tiempo”

Laura Sarabia hizo polémico trino - crédito Alex Brandon/AP

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La exfuncionaria del gobierno de Gustavo Petro, Laura Sarabia, reaccionó a la decisión de la Fiscalía General de la Nación de avanzar hacia una imputación por el caso de Marelbys Meza, quien fue sometida a una prueba de polígrafo tras un hurto denunciado en enero de 2023.

Sarabia se refirió al proceso mediante un mensaje publicado en sus redes sociales. Afirmó que el asunto ha sido atendido por su equipo jurídico y evitó pronunciarse sobre el fondo de la investigación. “Este tema siempre lo han manejado mis abogados”, expresó.

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La exembajadora de Colombia en el Reino Unido sostuvo que sus representantes legales son quienes pueden responder por las actuaciones judiciales. También manifestó que acatará las determinaciones que adopten las autoridades competentes.

“Respeto a las autoridades y confío en sus decisiones”, escribió Sarabia. En el mismo mensaje, se dirigió a su antigua trabajadora doméstica y expresó su deseo de que Meza pueda retomar su vida con tranquilidad. “Yo también quiero hacerlo”, añadió.

Laura Sarabia informó que espera que Marelbys Meza "pueda retomar su vida y recupere su tranquilidad" - crédito @laurisarabia/X

El acuerdo para evitar el juicio no prosperó

El pronunciamiento ocurrió después de que se conociera que no prosperó una salida de justicia restaurativa que podía evitar la llegada del caso a juicio. Según informó Cambio, la Fiscalía prepara imputaciones por abuso de función pública, peculado por uso y constreñimiento ilegal.

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Esos delitos, en caso de que deriven en una condena, podrían limitar el acceso de Sarabia a beneficios como la prisión domiciliaria. La investigación tomó fuerza tras la colaboración del capitán Óscar Leandro Mojica Cordón, exjefe de Hurto a Residencias de la Sijín en Bogotá.

De acuerdo con lo publicado por Cambio el domingo 30 de agosto, el oficial declaró ante las autoridades que la orden para que Meza fuera sometida al polígrafo provino de Sarabia.

Esa declaración entra en contradicción con la postura que ha mantenido la defensa de la exfuncionaria desde el comienzo del expediente. Sus abogados han señalado que ella no impartió esa instrucción y que las decisiones correspondieron a integrantes de su esquema de seguridad.

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El segundo mensaje de Laura Sarabia tras conocerse las imputaciones que prepara la Fiscalía - crédito @laurisarabia/X

El proceso comenzó tras la denuncia por la desaparición de dinero en el apartamento de Sarabia y se convirtió en uno de los principales escándalos del Gobierno Petro. La Fiscalía considera que el caso tiene elementos distintos de otros expedientes similares, debido a que un testigo central estaría dispuesto a declarar contra quien entonces se desempeñaba como jefe de gabinete presidencial.

En una reciente publicación en X, este domingo 6 de septiembre de 2026, Sarabia escribió: “Para la verdad, el tiempo. Para la justicia, Dios”.

Sandra Ortiz aseguró que en el Gobierno Petro había temas de los que “no se podía hablar” sobre Laura Sarabia

La exconsejera presidencial para las Regiones Sandra Ortiz afirmó que había asuntos sobre los que no se podía hablar dentro del entorno del Gobierno de Gustavo Petro y mencionó de forma directa a Laura Sarabia durante una entrevista con el periodista Sebastián Nohra para Cambio.

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Consultada sobre las personas que, según su versión, no podían ser objeto de comentarios, Ortiz respondió de forma breve: “De Laura Sarabia, no”. La exfuncionaria formuló esa declaración mientras enfrenta un proceso por su presunta participación en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Sandra Ortiz lanzó señalamientos contra Laura Sarabia y habló de una presunta influencia sobre medios - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Ortiz es investigada como supuesta intermediaria en el traslado de recursos que habrían llegado a los entonces presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle. Ella ha rechazado las acusaciones.

Durante la conversación, Ortiz aseguró que recibió información sobre una supuesta actuación de Sarabia relacionada con medios de comunicación. “Un periodista de Presidencia” le habría dicho a Carlos Ramón González que Sarabia entregaba recursos “para mover los medios”, afirmó.

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La exconsejera no presentó pruebas públicas que respalden esa versión durante la entrevista. Tampoco existe, a partir de esa afirmación, una prueba de que Sarabia haya intervenido en las irregularidades investigadas por la Ungrd.

Sarabia ocupó cargos como jefa de Gabinete, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y canciller durante la administración Petro.