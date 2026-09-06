Colombia

Policía incautó 676 kilogramos de marihuana en la vía Girardot-Bogotá: hay dos personas capturadas

El cargamento fue hallado en un vehículo de servicio público durante un operativo de vigilancia de la Seccional de Tránsito y Transporte en Cundinamarca

Los detenidos deberán responder por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y el vehículo quedó inmovilizado - crédito Jorge Emilio Rey/X
Los detenidos deberán responder por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y el vehículo quedó inmovilizado - crédito Jorge Emilio Rey/X
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La Policía de Cundinamarca incautó 676 kilogramos de marihuana que eran transportados en un vehículo de servicio público por la vía entre Girardot y Bogotá. El procedimiento dejó a dos personas capturadas.

La droga estaba oculta en cajas de cartón y distribuida en paquetes envueltos con papel vinipel. El vehículo fue detenido en el kilómetro 51, en el sector de la báscula, durante un control en carretera en el municipio de Fusagasugá.

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El hallazgo ocurrió cuando uniformados del Departamento de Policía Cundinamarca, adscritos a la Seccional de Tránsito y Transporte, inspeccionaron el automotor ante la actitud nerviosa de sus dos ocupantes.

La intervención permitió detectar un cargamento que permanecía escondido bajo la modalidad de ocultamiento. Tras revisar las cajas, los policías comprobaron que contenían marihuana, con un valor aproximado de $1.400 millones

Primer plano de las manos de una mujer con esposas plateadas metálicas, entrelazadas al frente. Se observa su blusa oscura y fondo difuminado claro.
Dos personas fueron capturadas durante el procedimiento y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los agentes realizaban tareas de vigilancia y control en las carreteras del departamento cuando interceptaron el vehículo de transporte público que circulaba por ese corredor vial.

Las cajas ocultaban paquetes de marihuana envueltos en vinipel

La revisión inicial del automotor derivó en un registro más detallado, luego de que los viajeros despertaran sospechas entre los uniformados. En el interior del vehículo, los policías encontraron varias cajas de cartón. Los recipientes ocultaban numerosos paquetes sellados con papel vinipel.

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Las autoridades establecieron que el contenido correspondía al estupefaciente incautado. La cantidad decomisada fue reportada como 676 kilogramos de marihuana.

El operativo concluyó con la captura de quienes viajaban en el vehículo. Ambos fueron trasladados ante la Fiscalía General de la Nación, que deberá avanzar con el proceso judicial.

El automotor quedó inmovilizado y a disposición de las autoridades competentes como parte del procedimiento. Los detenidos deberán responder inicialmente por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

La inspección permitió encontrar cajas de cartón ocultas con paquetes envueltos en vinipel - crédito @JorgeEmilioRey/X
La inspección permitió encontrar cajas de cartón ocultas con paquetes envueltos en vinipel - crédito @JorgeEmilioRey/X ·

La acción fue celebrada por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, a través de sus redes sociales. “Se calcula que el cargamento de estupefacientes que fue incautado en Fusagasugá tiene un valor aproximado de $1.400 millones. Los 601 kilos de marihuana eran transportados en un camión y fueron detectados durante un operativo en las vías del municipio. En el procedimiento también fueron capturadas dos personas, que quedaron a disposición de las autoridades”.

Fue así como el mandatario regional dio gracias a las autoridades: “Quiero reconocer al Comando de Policía de Cundinamarca y a la Seccional de Tránsito y Transporte por este importante resultado y por los controles permanentes que realizan en las carreteras del departamento. Incautaciones como esta golpean las finanzas de las estructuras dedicadas al tráfico de drogas y evitan que nuestras vías sean utilizadas para movilizar sustancias ilícitas”.

Finalmente, el gobernador Rey afirmó su compromiso: “Mantenemos nuestro respaldo a la Fuerza Pública y a estos operativos en carretera para cerrarle el paso a las economías ilegales y proteger a nuestros jóvenes de las redes que se lucran del narcotráfico”.

Incautaron más de dos toneladas de marihuana en una fundación para mascotas en Bogotá: cuatro personas fueron capturadas

La Policía Metropolitana de Bogotá evitó la distribución de unas 155 mil dosis de marihuana tras intervenir una fundación para mascotas que, según las autoridades, ocultaba una operación de tráfico de estupefacientes en la localidad de Suba.

La acción se realizó el 19 de agosto de 2026 y derivó en la captura de cuatro personas, quienes deberán responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El operativo del 19 de agosto de 2026 permitió a las autoridades descubrir que una fundación para mascotas de la vereda Guaimaral, en Suba, era utilizada como fachada para guardar marihuana. La intervención terminó con cuatro capturas y con el cargamento bajo custodia judicial.

La investigación comenzó por una denuncia ciudadana sobre movimientos sospechosos en un inmueble de la vereda Guaimaral. La alerta llevó a los agentes de la Seccional de Investigación Criminal a revisar las actividades que se desarrollaban en el lugar.

Incautan más de dos toneladas de marihuana ocultas bajo fachada de fundación de mascotas - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Según la información de la Policía, la organización usaba el espacio que debía estar destinado al cuidado de animales como centro de acopio. Allí se almacenaba la droga antes de su presunta distribución en distintos sectores de Bogotá.

Durante el procedimiento, los investigadores incautaron 2.138 kilos de marihuana. El cargamento tenía un valor aproximado de $723 millones en el mercado ilegal.

La intervención contó con la participación de la Fiscalía General de la Nación. Tras las diligencias en el inmueble, los detenidos quedaron a disposición del organismo judicial.

Una de las personas capturadas tenía antecedentes por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes. Ese historial fue confirmado por la institución policial al informar los resultados del procedimiento.

La Policía sostuvo que el decomiso afecta las finanzas de las estructuras dedicadas a este negocio ilícito. Para esas organizaciones, la comercialización de drogas representa una fuente de ingresos.

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