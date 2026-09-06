Concejal Rolando González denunció un robo en su apartamento y exigió respuestas al alcalde Carlos Fernando Galán: “Completamente destrozado”

El cabildante relató que desconocidos entraron a su residencia, causaron daños y sustrajeron pertenencias, aunque su comunicado no detalló los objetos ni el valor de las pérdidas - crédito @RolandoGonGa/X

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El concejal de Bogotá Rolando González denunció que delincuentes robaron en su apartamento, ubicado en Chapinero, y causaron daños en el inmueble.

A través de un comunicado, el cabildante afirmó que descubrió el hecho al regresar a su vivienda después de una jornada de trabajo.

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“Después de una extensa jornada de trabajo regresé a mi vivienda, en la localidad de Chapinero, y encontré mi apartamento completamente destrozado tras el ingreso de delincuentes”, expresó González en el documento.

El concejal de Bogotá Rolando González denunció que delincuentes ingresaron a su apartamento, ubicado en la localidad de Chapinero, y lo dejaron destruido - crédito @RolandoGonGa/X

El concejal sostuvo que el episodio afectó su percepción de seguridad dentro de su residencia.

“No se trata únicamente de un robo. Es la impotencia de saber que ni siquiera el lugar que debería ser más seguro, la propia casa, está a salvo”, afirmó.

El comunicado no precisó qué elementos fueron hurtados, el valor de las pérdidas, el momento en que ocurrió el ingreso ni si las autoridades ya recibieron una denuncia formal sobre el caso.

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González relacionó el caso con un asalto que denunció en 2025

En su declaración, González recordó que en 2025 sufrió otro hecho delictivo después de salir del Centro Comercial Andino. Según su versión, varios hombres que se movilizaban en una motocicleta lo siguieron hasta su residencia. El concejal aseguró que los delincuentes lo interceptaron, lo tiraron al suelo y lo amenazaron con un arma para quitarle un reloj.

“Hoy vuelvo a ser víctima de la inseguridad en Bogotá, esta vez dentro de mi propio hogar”, manifestó.

González pidió que las autoridades investiguen las circunstancias de ambos episodios. “No quiero anticipar conclusiones que les corresponden a las autoridades, pero por las circunstancias y los antecedentes, este nuevo episodio me resulta extraño e intimidante y considero que debe ser investigado con especial rigor”, indicó.

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Rolando González pidió que las autoridades investiguen las circunstancias de ambos episodios - crédito @RolandoGonGa/X

También solicitó una respuesta del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y del secretario de Seguridad. En el comunicado, reclamó acciones de inteligencia, investigación criminal, control territorial y capturas contra las estructuras dedicadas a robos en viviendas.

“Alcalde lo que pasa en la ciudad es increíble. Luego de un arduo día de trabajo regreso a mi casa, y encuentro totalmente destrozado mi apto por una acción de apartamenteros en la Localidad de Chapinero. ¿Hasta cuándo tenemos que soportar Carlos Fernando Galán, la inseguridad en la ciudad? (sic)”, indicó en su cuenta oficial de X.

El concejal pidió un estudio de riesgo ante la UNP

El concejal dirigió una solicitud a Didier Blanco, a quien identificó como nuevo director de la Unidad Nacional de Protección (UNP). González pidió un “estudio especial de seguridad y riesgo” a partir del ingreso a su apartamento y del asalto que denunció durante 2025.

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Además, le solicitó al presidente Abelardo de la Espriella medidas urgentes a la inseguridad que se vive en Bogotá.

“Bogotá necesita resultados: inteligencia, investigación, capturas y presencia efectiva de las autoridades”, señaló el concejal. Además, pidió al Gobierno nacional reforzar las capacidades institucionales destinadas a la seguridad de la capital.

“Presidente Abelardo de la Espriella: es urgente adoptar las acciones pertinentes en materia de seguridad. La ciudad le ha quedado grande a las autoridades locales”, afirmó el concejal Rolando González.

El pronunciamiento incluyó una reacción del concejal Julián Espinosa, quien cuestionó la gestión distrital a través de una publicación en X.

“Gravísimo esto que le sucedió al concejal @RolandoGonGa, otra víctima de la delincuencia en Bogotá y de la incapacidad del alcalde Galán y su secretario de seguridad de hacer algo para que ‘Bogotá camine segura’ (sic)”, escribió Espinosa en su red social.

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Julián Espinosa - crédito @JulEspinosaDice/X

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, también se pronunció en su cuenta oficial de X y confirmó que el Gobierno se comunicará con él para analizar lo sucedido.

“Toda mi solidaridad Concejal Rolando. Estos son hechos muy graves Me comunico con Ud (sic)”, indicó Lara.

Hasta el momento, el comunicado no incluyó información sobre una respuesta de la Alcaldía de Bogotá, la Secretaría de Seguridad, la Policía o la Fiscalía frente a la denuncia del concejal.