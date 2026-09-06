Colombia

Martha Peralta advirtió sobre amenazas tras un mensaje de Daniel Samper Ospina: “La política en La Guajira es a otro precio”

La senadora del partido Mais afirmó que las publicaciones del periodista y humorista sobre la muerte de alias Bendito Menor pueden tener consecuencias en el departamento

Martha Peralta llevará ante las autoridades cualquier amenaza contra ella y su familia - crédito @marthaperaltae/X

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La senadora del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), Martha Peralta, responsabilizó públicamente al periodista y humorista Daniel Samper Ospina por “cualquier cosa” que pueda ocurrirle a ella o a su familia, luego de que él le pidiera que se pronunciara sobre la muerte de alias Bendito Menor junto a su novia alias La Bebecita en el casco urbano de Riohacha.

La congresista sostuvo que el mensaje puede generar riesgos en La Guajira, donde, afirmó, la situación de seguridad atraviesa un momento de preocupación.

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Samper Ospina publicó en su cuenta de X un mensaje dirigido a la legisladora: “Senadora @marthaperaltae rompa su silencio y cuéntenos como dirigente guajira qué opina de la muerte de Bendito Menor…”.

La congresista respondió que siempre ha respetado a Samper Ospina, aunque advirtió que el asunto no debía tomarse como una broma ni como un ejercicio humorístico. “La política en La Guajira es a otro precio”, escribió en X.

Peralta afirmó que el señalamiento público puede tener consecuencias para ella y sus allegados. En ese sentido, indicó que sus hijos, su madre, sus hermanos y otros integrantes de su familia viven en el departamento, territorio que, según señaló, ella recorre de forma permanente por su actividad política.

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Daniel Samper le envió mensaje a Martha Peralta - crédito @DanielSamperO/X
Daniel Samper le envió mensaje a Martha Peralta - crédito @DanielSamperO/X

“Lo responsabilizo públicamente por cualquier cosa que pueda ocurrirle a mi familia o a mí”, manifestó la senadora. También cuestionó que, después de ese tipo de publicaciones, se alegue que solo se formuló una pregunta.

La legisladora afirmó que las palabras tienen efectos y que una insinuación sobre un asunto de esa naturaleza puede derivar en situaciones de riesgo. “Quien conoce mínimamente las complejidades de La Guajira sabe que una insinuación pública de este calibre puede tener consecuencias muy serias”, señaló.

La integrante del partido Mais anunció que pondrá en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el Ejército Nacional cualquier amenaza o hecho que pueda afectar su seguridad o la de sus familiares.

La senadora rechazó la idea de que haya permanecido en silencio frente a la inseguridad en el departamento. Aseguró que ha solicitado medidas a las autoridades nacionales y que ha sostenido reuniones con representantes del Ministerio de Defensa para pedir mayor presencia de la fuerza pública, tecnología, cámaras de vigilancia y otras acciones de protección.

Martha Peralta responsabilizó a Daniel Samper Ospina por eventuales riesgos contra su familia - crédito @marthaperaltae/X
Martha Peralta responsabilizó a Daniel Samper Ospina por eventuales riesgos contra su familia - crédito @marthaperaltae/X

“Ahí están las pruebas”, escribió Peralta, quien también respondió a la referencia de Samper Ospina a su actividad humorística. “Que usted esté ocupado en ‘hacer chistes’ y no lo vea, no es culpa mía”, agregó.

En su publicación, la congresista fijó una posición frente a los responsables de hechos delictivos. “Todo delincuente tiene que caer y responder ante la justicia”, afirmó. Además, pidió que no existan padrinos, privilegios ni excepciones para quienes cometan delitos.

Peralta sostuvo que los autores de actos criminales deben ser capturados, dados de baja o judicializados, de acuerdo con la ley y con las facultades de las autoridades.

En un pronunciamiento adicional, Martha Peralta expresó preocupación por el aumento de los hechos violentos en La Guajira. Según dijo, el departamento registra más de 186 homicidios en lo que va del año, una cifra que calificó como alarmante.

Martha Peralta le contestó al periodista Daniel Samper Ospina - crédito Martha Peralta Epieyu﻿/Facebook - Alvaro Tavera/Colprensa
Martha Peralta le contestó al periodista Daniel Samper Ospina - crédito Martha Peralta Epieyu﻿/Facebook - Alvaro Tavera/Colprensa

La senadora también mencionó casos de secuestro en municipios como Maicao, Albania y Uribia. Sobre este último municipio, se refirió al asesinato de Ángel Martínez y al homicidio de un comerciante que, según relató, ocurrió poco después.

“Hay unos grupos que quieren sembrar terror y miedo en este municipio y en el departamento de La Guajira”, afirmó. La legisladora pidió acciones efectivas de las fuerzas militares y de las entidades responsables de la seguridad, con el objetivo de brindar garantías a la población.

Peralta insistió en que el departamento requiere una estrategia definida, con cronogramas, responsables y presupuesto, más allá de la realización de consejos de seguridad. “No vamos a permitir que La Guajira vuelva a esas épocas oscuras”, expresó.

También pidió a la Fiscalía avanzar en la identificación y judicialización de los responsables del asesinato de Ángel Martínez. Según sostuvo, la Policía cuenta con información sobre los presuntos autores y debe dar resultados en la investigación.

Finalmente, la senadora recordó que el líder wayuu David Rodríguez lleva 20 días secuestrado, sin que su familia conozca su paradero ni haya recibido llamadas.

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