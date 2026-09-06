Centro Democrático respondió al abogado Miguel Ángel del Río luego de llamar “actor” a Álvaro Uribe tras su indagatoria: “Menos libreto”

Miguel Ángel del Río participó en el juicio contra el expresidente Uribe por presunta manipulación de testigos y fraude procesal - crédito Colprensa

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Miguel Ángel del Río, abogado de la familia de Jesús María Ovalle, defensor de derechos humanos asesinado en febrero de 1998, afirmó durante la instalación de la indagatoria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez que el exmandatario es muy “locuaz” y un “gran actor”.

“Un Uribe siendo Uribe, muy locuaz en sus manifestaciones, fue muy genérico sobre la forma en que llegó a la Gobernación. Hay algunos temas que nos reservamos por el carácter de esas diligencias, pero Uribe siendo Uribe, podemos decir que es un gran actor”, indicó Del Río, quien también participó en el juicio contra el expresidente Uribe por presunta manipulación de testigos y fraude procesal. Allí representó a Deyanira Gómez, expareja del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve.

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Por este motivo, el partido Centro Democrático respondió al abogado penalista. A través de su cuenta oficial en X, la colectividad afirmó que Miguel Ángel del Río “vuelve” a los calificativos porque, según sostuvo, las pruebas “no le alcanzan” al jurista.

El partido Centro Democrático afirmó que Miguel Ángel del Río “vuelve” a los calificativos porque, según sostuvo, las pruebas “no le alcanzan” al jurista - crédito Colprensa

“Miguel Ángel Del Río vuelve a los calificativos porque las pruebas no le alcanzan (sic)”, indicó el partido.

El Centro Democrático recordó que el expresidente Uribe, quien gobernó entre 2002 y 2010, fue absuelto en primera instancia de los delitos que le imputaron. La colectividad sostuvo que Miguel Ángel del Río intentó construir el caso con testigos de dudosa reputación.

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“El presidente Álvaro Uribe fue absuelto de los montajes que usted intentó construir con testigos de dudosa reputación (sic)”, puntualizó.

El partido indicó que resulta curioso llamar “actor” al líder natural de la colectividad, pues, según el Centro Democrático, lo único que ha hecho Uribe es defender su “inocencia”.

“Llamar “actor” a Uribe por defender su inocencia es curioso. Usted exige que todos crean en su libreto, pero cuando otro habla, entonces es teatro. La justicia no es una obra donde usted escribe el guion, escoge los testigos y decide quién dice la verdad (sic)“, expresó.

Por tal razón, el partido Centro Democrático le pidió al abogado Miguel Ángel del Río “menos libreto, menos montajes y más pruebas (sic)”.

El partido Centro Democrático le pidió al abogado Miguel Ángel del Río “menos libreto, menos montajes y más pruebas (sic)” - crédito @CeDemocratico/X

Detalles del caso

En junio de 2026, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El proceso examina su presunta relación con las masacres de La Granja y El Aro, la supuesta creación de un grupo paramilitar y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.

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La entidad señaló que los posibles delitos son concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida. De acuerdo con su comunicado, Uribe habría facilitado o promovido actividades de una estructura armada ilegal que, presuntamente, tenía como punto de apoyo la hacienda Guacharacas, entonces vinculada a su familia. Las pesquisas incluyen ataques con homicidios, robo de ganado, desplazamientos e incendios de casas.

La Fiscalía General de la Nación confirmó apertura de investigación contra Álvaro Uribe - crédito @FiscaliaCol/X

El exmandatario cuestionó la decisión en X. La investigación se conoció después de que fuera absuelto en segunda instancia en el caso por soborno en actuación penal y fraude procesal. Uribe afirmó que no había sido escuchado sobre estos hechos y planteó que el trámite buscaba llevarlo a una condena.

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“La señora Fiscal, ex integrante de la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), donde hasta poco trabajó la señora de Iván Cepeda (candidato presidencial), que me llama a indagatoria, no ha recibido una sola declaración mía, de una vez me lleva al proceso para condenarme”, escribió.

El 3 de septiembre, Salvatore Mancuso declaró ante la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema, Gloria Marcela Abadía. Mancuso se refirió a la indagación por los hechos ocurridos entre 1996 y 1997, además de la supuesta organización paramilitar en San Roque, Antioquia.

Según informó Blu Radio, Mancuso dijo que no le consta que Uribe hubiera integrado el Bloque Metro de las AUC. Añadió que tampoco puede confirmar que el exgobernador de Antioquia ordenara, sugiriera o respaldara la incursión paramilitar en El Aro.

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