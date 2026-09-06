Colombia

EPM advierte que las metas de reducción de consumo de agua siguen lejos: un embalse le falta más del 90% de la meta

La empresa de servicios alertó que la reducción del consumo aún no alcanza los niveles necesarios para bajar el riesgo de racionamiento, en medio de las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño

EPM advirtió que la reducción del consumo de agua en Medellín sigue por debajo de lo necesario para evitar un posible racionamiento - crédito Juan David Duque/REUTERS
EPM advirtió que la reducción del consumo de agua en Medellín sigue por debajo de lo necesario para evitar un posible racionamiento - crédito Juan David Duque/REUTERS
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La reducción del consumo de agua en Medellín y el Valle de Aburrá permaneció por debajo de los objetivos fijados para responder a la menor disponibilidad del recurso.

El sistema Riogrande registró el resultado más bajo durante el viernes 4 de septiembre. Los usuarios conectados a ese sistema ahorraron apenas seis litros diarios por vivienda o establecimiento. La meta era reducir 70 litros, por lo que el resultado no llegó al 10% del nivel esperado.

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Las cifras de EPM (Empresas Públicas de Medellín) indican que ninguno de los tres sistemas de abastecimiento alcanzó el ahorro requerido. Aunque el consumo mejoró frente a los días anteriores, la diferencia entre el comportamiento de los usuarios y las metas sigue siendo amplia.

El sistema Riogrande abastece las zonas occidental y noroccidental de Medellín, además de Bello, Copacabana y Girardota. Allí se concentra la brecha más pronunciada frente al objetivo definido para enfrentar las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.

El sistema del embalse Piedras Blancas registró un ahorro de 27 litros diarios por vivienda o local, frente a una meta de 92 litros - crédito EPM
El sistema del embalse Piedras Blancas registró un ahorro de 27 litros diarios por vivienda o local, frente a una meta de 92 litros - crédito EPM

El resultado equivale al 9% del objetivo fijado y deja pendiente el 91% del ahorro esperado. En el sistema Piedras Blancas, cada usuario dejó de consumir en promedio 27 litros diarios. La reducción requerida para ese sector era de 92 litros por día.

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La diferencia pendiente en esa red llegó a 65 litros diarios por vivienda o local. El embalse Piedras Blancas suministra agua a sectores del nororiente y centro-oriente de Medellín.

Embalse de la Fe

El sistema de La Fe tuvo una reducción de 15 litros diarios por vivienda o local. Ese embalse suministra agua a las zonas centro y sur de Medellín, así como a Caldas, La Estrella, Itagüí, Sabaneta y Envigado.

Allí, la meta es de 70 litros diarios por cada usuario. El ahorro registrado representa aproximadamente el 21% del propósito y deja una brecha cercana al 79%.

EPM señaló que el avance frente a los primeros días de la campaña no resulta suficiente. La empresa pidió reforzar las medidas de ahorro durante el fin de semana, cuando el consumo suele aumentar.

El embalse La Fe alcanzó un ahorro de 15 litros diarios por vivienda o local, frente a un objetivo de 70 litros - crédito Juan David Duque/REUTERS
El embalse La Fe alcanzó un ahorro de 15 litros diarios por vivienda o local, frente a un objetivo de 70 litros - crédito Juan David Duque/REUTERS

La recomendación para los usuarios incluye acortar el tiempo de las duchas. También se plantea cerrar las llaves cuando no estén en uso y reutilizar el agua siempre que sea posible.

La empresa pidió, además, evitar el lavado de vehículos con manguera. La reducción del consumo doméstico y comercial será determinante para acercar los resultados a las metas previstas en cada sistema de abastecimiento.

¿Qué dijo el alcalde de Medellín?

El alcalde Federico Gutiérrez advirtió que Empresas Públicas de Medellín podría retomar la suspensión del servicio si no cambia la tendencia.

La Alcaldía de Medellín pidió reducir el consumo doméstico durante cinco días para proteger los embalses afectados por el fenómeno del Niño. La meta era ahorrar 92 litros por vivienda en las zonas nororiental y centro-oriental y 70 litros por hogar en el resto del Valle de Aburrá, pero la primera medición mostró un incremento del uso de agua.

La preocupación se concentra en las comunas conectadas al sistema del embalse de Piedras Blancas, que abastece a sectores del nororiente y centro-oriente de Medellín.

Las proyecciones técnicas indican que ese sistema podría agotarse en un plazo menor a 15 días si no regresan las lluvias y la demanda no baja de inmediato. Gutiérrez cuestionó el resultado inicial del llamado al autocontrol. “No solo no se cumplió la meta, sino que aumentó el consumo”, afirmó.

Los embalses Piedras Blancas, La Fe y Riogrande abastecen distintas zonas de Medellín y municipios del área metropolitana afectados por la meta de ahorro de agua - crédito Juan David Duque/REUTERS
Los embalses Piedras Blancas, La Fe y Riogrande abastecen distintas zonas de Medellín y municipios del área metropolitana afectados por la meta de ahorro de agua - crédito Juan David Duque/REUTERS

El alcalde sostuvo que el problema no puede resolverse con nuevas fuentes de suministro, porque el agua no está llegando a los embalses. “Si la tendencia sigue así los próximos días y no hay un autocontrol de parte de la ciudadanía”, señaló, EPM deberá “de nuevo implementar los cortes”.

EPM propuso baños de tres minutos y reutilización del agua de la lavadora

Peter Londoño Vanegas, profesional de educación a Clientes y Comunidad de EPM, pidió ajustar los hábitos dentro de los hogares ante la reducción de los niveles de almacenamiento.

“Estamos atravesando una situación compleja por el fenómeno del Niño”, afirmó Londoño Vanegas. A partir de esa situación, invitó a reducir el uso de los servicios públicos para cumplir la meta de ahorro.

El representante de EPM recomendó limitar a tres minutos el tiempo de la llave abierta durante el baño. “Con un minuto debajo del chorro, tu cuerpo va a estar listo, preparado para recibir el jabón y el champú”, explicó. Después, sugirió cerrar la llave mientras se aplica el jabón. “Te puedes restregar todo el tiempo que quieras, pero con la llave cerrada”, indicó.

Londoño Vanegas añadió que dos minutos serían suficientes para retirar los productos del cuerpo. “Dos minutos son suficientes para que te retires el jabón y el champú del cuerpo”, sostuvo.

Sobre el lavado de ropa, señaló que el agua del último ciclo puede recogerse con una manguera en un balde. Aclaró que no es apta para beber, aunque puede destinarse a tareas domésticas.

“Es un agua que no podemos consumir, que no podemos tomar”, dijo el profesional de EPM. Luego enumeró posibles usos: remojar más ropa, lavar platos, limpiar baños o regar plantas.

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