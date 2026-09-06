Sandra Ortiz señaló una posible complicidad de Gustavo Petro en caso Ungrd: “Allá no se movía nada sin que el presidente supiera”

Sandra Ortiz vinculó a Gustavo Petro con decisiones de la Consejería Presidencial en medio del escándalo de la Ungrd - crédito Presidencia/montaje Infobae

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Previo a la reactivación del caso de la exconsejera para la Regiones Sandra Ortiz, vinculada al escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y el presunto pago de millonarias coimas a los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, la exfuncionaria entregó fuertes declaraciones que vincularían al líder del Pacto Histórico.

En una entrevista otorgada a la revista Cambio, Ortiz vinculó a Petro con el funcionamiento interno de la Presidencia durante su paso por el Gobierno y aseguró que las decisiones no avanzaban sin conocimiento del entonces mandatario.

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La exconsejera para las Regiones sostuvo que durante el gobierno de Gustavo Petro las decisiones de la Consejería Presidencial pasaban por consultas con Carlos Ramón González y, según su versión, este las elevaba al entonces mandatario. La exfuncionaria negó haber cometido delitos y anunció que intentará rebatir las pruebas de la Fiscalía en su juicio.

“Solo puedo decir que allá no se movía nada sin que el presidente supiera. Nadie hacía nada. Yo no tomaba una decisión sin que él lo supiera. En la consejería, yo todo lo consultaba. Yo no era independiente. Todo se le preguntaba a Carlos Ramón, y él me decía: “tengo que consultarlo con el presidente”, señaló la exfuncionaria a la revista.

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La exconsejera Sandra Ortiz afirmó que en el Gobierno de Petro nada avanzaba sin consulta con Carlos Ramón González y conocimiento del presidente - crédito X

La exconsejera también ubicó a Petro en un encuentro que, según dijo, ocurrió cuando presentó su renuncia tras conocerse el escándalo de la Ungrd en mayo de 2024. Ortiz aseguró que en esa reunión estuvo Laura Sarabia y que, al despedirse, Petro la abrazó y le dijo dos veces que “el tema aquí es Name”, en referencia al entonces presidente del Senado Iván Name.

La exfuncionaria señaló que no comprendió el sentido de aquella frase en ese momento. Después, afirmó, concluyó que su vinculación al proceso obedecía a una ofensiva contra Name por disputas políticas previas.

“Porque ya venían con unas peleas del pasado, cuando yo fui senadora el último año. Nosotros, por el Partido Verde, le quitamos la vicepresidencia al Pacto Histórico, que le correspondía a Gustavo Bolívar. Y quien organizó eso fue Angélica Lozano. Yo estuve ahí y fui quien postuló a Name”, señaló Ortiz.

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Incluso, la exconsejera para las Regiones aseguró tener conversaciones con el exmandatario en el que se ratificarían las palabras de Petro sobre su posible rencilla con Iván Name que serán presentadas en su audiencia preparatoria que está programada para el 18 de septiembre.

Ortiz relató que había militado durante más de 15 años en el Partido Verde y que mantenía cercanía política con Carlos Ramón González. Según contó, González apoyaba económicamente campañas de dirigentes de esa colectividad mediante préstamos que luego se devolvían con los recursos de reposición de votos.

La exconsejera mencionó entre los beneficiarios de esos apoyos a Claudia López, Angélica Lozano, Catherine Miranda e Inti Asprilla. También reconoció que tenía amistad con Name, aunque afirmó que no volvió a hablar con él después de que estalló el escándalo.

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La exconsejera acusó a la Fiscalía de construir un caso para proteger a otros

La exconsejera pidió protección e insistió en que se investigue el destino de los recursos de la Ungrd y a los responsables del desvío de fondos públicos - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Ortiz negó las acusaciones en su contra y sostuvo que su proceso judicial fue armado con pruebas irregulares, contratos inexistentes y testimonios falsos. Sus declaraciones apuntaron, en especial, a la fiscal general Luz Adriana Camargo y a María Cristina Patiño, fiscal a cargo del expediente.

La exfuncionaria afirmó que la Fiscalía infló los delitos que le atribuyó para apartar la atención de quienes, a su juicio, se beneficiaron de los recursos de la Ungrd. También sostuvo que las autoridades no mostraron interés en indagar posibles vínculos de Laura Sarabia con Olmedo López y Sneyder Pinilla.

Ortiz dijo que durante conversaciones sobre un posible principio de oportunidad le habrían indicado que no era relevante hablar de Sarabia. Según su relato, ella rechazó cualquier negociación porque se considera inocente.

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La exconsejera aseguró que los investigadores privados contratados por las defensas de Olmedo López y Sneyder Pinilla habrían elaborado informes luego usados por la Fiscalía en su contra. Afirmó que su defensa presentará elementos para cuestionar ese material durante la etapa de descubrimiento probatorio.

“De peritos privados contratados por Olmedo. Ese tipo de pericias y actuaciones no las hizo la Fiscalía con sus propios equipos; las hicieron los abogados de Olmedo y Sneyder y le llevaron el material a la Fiscalía. Eso lo vamos a probar el 18″, señaló Ortiz a Cambio.

También sostuvo que la imputación incluyó una referencia errónea a un contrato. Según Ortiz, el documento mencionado por la Fiscalía correspondería a una obra en Girón, Santander, ejecutada antes de que ella ingresara al Gobierno de Petro, y no a un contrato relacionado con Repelón, Atlántico.

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Ortiz rechazó haber transportado dinero para Iván Name

Sandra Ortiz anunció que presentará en su audiencia del 18 de septiembre conversaciones que, según dijo, respaldan su versión sobre Iván Name - crédito Colprensa/Alianza Verde/Facebook

La Fiscalía la investiga por presuntamente haber intervenido en la entrega de recursos a Iván Name junto con Sneyder Pinilla. Ortiz evitó responder en detalle sobre esa parte del expediente debido a las restricciones judiciales que, según indicó, todavía le impiden pronunciarse ampliamente sobre su proceso.

Pese a esa limitación, negó que Pinilla hubiera viajado en su vehículo. “Sneyder jamás se subió a mi carro”, sostuvo la exconsejera al responder a la versión del exsubdirector de la Ungrd.

La exconsejera afirmó que permaneció recluida durante 17 meses en la Escuela de Carabineros. Durante ese período, denunció que existieron presiones, amenazas y un supuesto intento de sacarla de la guarnición bajo el argumento de llevarla al búnker de la Fiscalía.

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Según su relato, un oficial le advirtió que varias personas habían llegado para retirarla del lugar. Ortiz interpretó ese episodio como un intento de secuestro y afirmó que informó de la situación a su entonces abogado, Oswaldo Medina.

Laura Sarabia y Carlos Ramón González aparecen en sus señalamientos

Ortiz volvió a acusar a Laura Sarabia de haber participado en un complot en su contra. Dijo que tenía diferencias previas con la exfuncionaria presidencial y sostuvo que Sarabia pudo haber tenido interés en desplazar la atención pública de otros escándalos.

La exconsejera afirmó que Carlos Ramón González le comentó que un periodista de Presidencia le había advertido sobre supuestos recursos destinados a promover información negativa contra ella y otros dirigentes.

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Sobre González, Ortiz explicó que inicialmente se molestó cuando salió del país. Con el paso del tiempo, dijo, empezó a entender su decisión debido a lo que considera falta de garantías en el proceso judicial colombiano.

La exfuncionaria acusó a la Fiscalía de armar un caso con pruebas irregulares, contratos inexistentes y testimonios falsos en la investigación por la Ungrd - crédito Colprensa

La exconsejera denunció que los mismos jueces que ordenaron su medida de aseguramiento luego rechazaron pruebas solicitadas por su defensa. Para Ortiz, esa coincidencia alimentó su percepción de que el proceso fue dirigido en su contra.

Ortiz anunció que su equipo jurídico presentará evidencias para demostrar, según su versión, que hubo contratos falsos, informes ilegales y testimonios construidos para inculparla.

La exfuncionaria afirmó que cuenta con audios, documentos y otros elementos que probarían que los informes utilizados en su imputación no fueron elaborados directamente por funcionarios de la Fiscalía.

También relacionó el asesinato de su expareja, Juan Sebastián Aguilar, con una conversación que sostuvo con él el día anterior a su muerte. Ortiz contó que Aguilar le había prometido entregarle documentos sobre personas cercanas que, supuestamente, estaban detrás de las acusaciones contra ella.

La exconsejera aclaró que no tiene pruebas para atribuir ese crimen al Gobierno ni a personas vinculadas con el caso de la Ungrd. Rechazó, además, haber tenido relación con Hernando Sánchez, con el sector esmeraldero o con negocios mineros.

Al cerrar la entrevista, Ortiz pidió protección y solicitó que se investigue el destino de los recursos de la Ungrd. Su principal planteamiento fue que el expediente judicial en su contra habría funcionado como una cortina de humo para ocultar a los responsables del desvío de fondos públicos.