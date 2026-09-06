Familia en Tunja esperó varios días por el levantamiento del cuerpo de una mujer fallecida en casa

Los familiares aseguran que tuvieron que permanecer durante tres días con el cuerpo en la vivienda y cuestionan la atención recibida por parte de la EPS, mientras solicitan una solución para poder realizar el traslado. - crédito Casanare Noticias

Guardar

Una familia en Tunja tuvo que esperar tres días para el levantamiento del cuerpo de una mujer de 38 años que falleció en una vivienda del barrio Las Nieves, en el centro de la ciudad. La situación se presentó debido a que, aunque inicialmente no se encontraron indicios de una muerte violenta, tampoco fue posible determinar de inmediato la causa del fallecimiento.

El caso fue reportado por redes sociales y Caracol Radio recogió las declaraciones de Adriana Flores Daza, secretaria de Salud de Tunja, sobre las dificultades que enfrentó la familia para acceder al procedimiento requerido.

PUBLICIDAD

El médico de la EPS no pudo certificar la muerte

De acuerdo con la funcionaria, el CTI realizó una valoración del cuerpo y no encontró señales que indicaran una muerte violenta.

“Nosotros, desde la Secretaría de Salud, conocimos el fallecimiento de esta persona, una mujer joven de 38 años. El cuerpo fue valorado por CTI, quienes indican que no encuentran indicios de una muerte violenta”, explicó Daza, según el medio.

Al no existir indicios de violencia, la certificación de la defunción debía ser gestionada por la EPS. La entidad informó que enviaría un médico alrededor de las 8:00 de la mañana del viernes para realizar la valoración correspondiente.

El profesional acudió al lugar, pero determinó que no contaba con los elementos necesarios para establecer la causa de la muerte.

“Entra el médico y considera que no tiene los elementos necesarios para poder determinar la causa de la muerte”, explicó la secretaria de Salud.

Ante esa valoración, se determinó que era necesario realizar una autopsia clínica para establecer el origen del fallecimiento.

Funcionarios del CTI valoraron el cuerpo y no encontraron indicios de una muerte violenta. - crédito CTI

La falta de servicios dificultó el procedimiento

El siguiente inconveniente estuvo relacionado con la disponibilidad de establecimientos que realizan este tipo de procedimientos en Boyacá.

Daza señaló que la oferta es limitada y que existen pocos servicios habilitados para practicar autopsias clínicas en el departamento.

“Que la red a nivel del departamento es absolutamente escasa. Hay muy pocos servicios en los que se ofrecen las autopsias clínicas”, afirmó la funcionaria.

PUBLICIDAD

Uno de los centros que cuenta con este servicio es el Hospital San Rafael de Tunja. Sin embargo, la autopsia no pudo realizarse allí en este caso.

La secretaria de Salud explicó que se comunicó directamente con el doctor Germán Pertuz para buscar una alternativa. Según relató, el profesional le informó que el procedimiento no podía efectuarse en ese hospital debido a una decisión del comité de infecciones.

“El Hospital San Rafael lo tiene. Aun así, yo hice contacto directo con el doctor Germán Pertús, quien amablemente me comenta que no es posible realizar ahí la autopsia clínica por prohibición del comité de infecciones”, indicó.

PUBLICIDAD

La familia optó por trasladar el cuerpo a Medicina Legal

Ante la imposibilidad de realizar el procedimiento en Tunja, la Secretaría de Salud gestionó una alternativa en Sogamoso, donde también existe un servicio para practicar autopsias clínicas.

Las gestiones tuvieron una respuesta favorable después de las 6:00 de la tarde del viernes. Para ese momento, sin embargo, la familia ya había tomado la decisión de trasladar el cuerpo a Medicina Legal.

“En ese momento ya la familia, obviamente en su angustia, porque ella al parecer ha fallecido desde el miércoles, ha logrado que se traslade el cuerpo a Medicina Legal”, relató Daza.

El traslado se efectuó aproximadamente a las 6:30 de la tarde del viernes, según la información entregada por la Secretaría de Salud.

De acuerdo con la funcionaria, la familia quedó a la espera de que se realizara el procedimiento necesario para establecer las causas del fallecimiento.

PUBLICIDAD

El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal alrededor de las 6:30 de la tarde del viernes para establecer las causas del fallecimiento. - crédito Cristhian Alvarado / Grupo Nacional de Divulgación y Comunicación Institucional / Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

¿Por qué se solicitó una autopsia clínica?

La secretaria de Salud también explicó que una autopsia clínica no corresponde al mismo procedimiento que una autopsia médico-legal.

Cuando existen señales de violencia o lesiones derivadas de una causa externa, el caso es remitido a Medicina Legal. Daza mencionó entre estos casos los homicidios, suicidios y accidentes de tránsito.

“Cuando son muertes violentas o hay lesiones de causa externa, inmediatamente van para Medicina Legal. Por ejemplo, un accidente de tránsito va para Medicina Legal, un homicidio va para Medicina Legal, un suicidio va para Medicina Legal”, explicó.

La autopsia clínica se contempla cuando se presume que una muerte puede tener un origen natural, pero el médico encargado de certificarla no tiene certeza suficiente sobre la causa.

PUBLICIDAD

“Cuando no hay certeza y uno piensa que esa muerte puede ser una muerte natural, pero el médico dice ‘no tengo la certeza de las causas de defunción’, en ese momento es que se solicita la autopsia clínica”, agregó Daza.

En este caso, la valoración inicial descartó indicios de violencia, mientras que la valoración médica posterior no permitió establecer la causa del fallecimiento. Por esa razón se requirió el procedimiento clínico.

La familia esperó varios días para que se realizara el traslado del cuerpo de la mujer fallecida en el barrio Las Nieves de Tunja. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Secretaría de Salud busca ampliar la red

El caso llevó a la Secretaría de Salud de Tunja a revisar las alternativas disponibles para este tipo de procedimientos.

Daza señaló que la entidad comenzó a solicitar a las EPS información sobre los servicios con los que cuentan para realizar autopsias clínicas, con el propósito de identificar más opciones tanto en Tunja como en otros lugares.

PUBLICIDAD

“Ya empezamos a solicitar a las EPS cuál es la red que tienen porque, si no la logramos acá en Tunja, estamos buscando también, de pronto, a través de un prestador privado, si pudiese hacer estas autopsias, poder tener una red un poquito más amplia”, afirmó.

La funcionaria reconoció que la disponibilidad de estos servicios es reducida y señaló que las autopsias clínicas son procedimientos que no se solicitan con frecuencia, pero que resultan necesarios cuando no existe certeza sobre las causas de una muerte que inicialmente no presenta características de violencia.