Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, agradeció saludo de Abelardo de la Espriella: “Continuaremos trabajando juntos”

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, respondió al presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, luego de recibir un mensaje de felicitación - crédito @GiorgiaMeloni/X - Juan Diego Cano/Presidencia

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La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, respondió al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, con el fin de agradecer los mensajes de felicitación emitidos con motivo de la consolidación de su mandato.

El intercambio diplomático se produjo después de que el Gobierno italiano alcanzara la marca histórica de convertirse en la administración más longeva de la etapa republicana de ese país tras la Segunda Guerra Mundial.

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A través de una publicación en la red social X, la jefa del Ejecutivo italiano destacó las relaciones bilaterales entre ambas naciones y reiteró la disposición de mantener la cooperación económica y cultural.

Giorgia Meloni es la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra de Italia y lidera el Gobierno más longevo de la etapa republicana del país después de la Segunda Guerra Mundial - crédito Angelo Carconi/EFE

La líder del Gobierno europeo enfatizó los vínculos que unen a los dos países desde hace décadas y abogó por abrir nuevos canales de desarrollo conjunto para los dos pueblos.

“Querido Abelardo de la Espriella, gracias por el cariño con el que has querido dirigirnos tus felicitaciones. Italia y Colombia comparten una larga historia de amistad, alimentada por profundos lazos culturales y humanos”, escribió la primera ministra italiana en su respuesta pública hacia el mandatario colombiano.

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En su mensaje, la dirigencia del país europeo hizo hincapié en la necesidad de cuidar los acuerdos estratégicos construidos entre la Casa de Nariño y el Palacio Chigi en Roma.

Giorgia Meloni agradeció a Abelardo de la Espriella por los buenos deseos que le dio ante su trabajo al frente del Gobierno de Italia - crédito @GiorgiaMeloni/X

Giorgia Meloni resaltó la importancia de las relaciones de largo plazo en el mapa internacional y ratificó la agenda de trabajo que ambos gobiernos mantienen activa en diversos sectores de la producción y la diplomacia.

“Es un patrimonio precioso sobre el cual seguir construyendo, fortaleciendo el diálogo y la colaboración entre nuestras naciones. Estoy segura de que continuaremos trabajando juntos para hacer esta amistad cada vez más fuerte y crear nuevas oportunidades para nuestras naciones”, agregó en su post.

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Estas fueron las felicitaciones de Abelardo de la Espriella a Giorgia Meloni

Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella había iniciado el diálogo institucional al hacer un reconocimiento público al desempeño del gabinete italiano.

“Mis más sinceras felicitaciones a la presidenta del Consejo, Giorgia Meloni, por estos cuatro años al frente del Gobierno italiano. Su liderazgo ha contribuido a garantizar estabilidad política y continuidad institucional a la República Italiana, demostrando que es posible gobernar con firmeza, convicciones y un profundo sentido de la Nación”, escribió el presidente colombiano.

Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

De la Espriella recalcó la importancia de mantener una interlocución fluida entre ambas capitales para fomentar el intercambio comercial y el flujo de inversiones en sectores estratégicos de la economía.

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“Italia y Colombia son pueblos hermanos, unidos por profundos lazos históricos, culturales y humanos. Reafirmo mi voluntad de continuar fortaleciendo esta amistad y de trabajar juntos por la prosperidad de nuestras naciones”, señaló en su publicación.

Colombia e Italia buscan fortalecer su alianza en seguridad, comercio e inversión

La llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia abre una nueva etapa en las relaciones entre Colombia e Italia, marcada por una mayor cercanía política y estratégica con el gobierno de Giorgia Meloni.

Más allá de la afinidad política, Colombia e Italia tienen intereses comunes en seguridad, comercio e inversión - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La primera ministra italiana, líder de Hermanos de Italia (partido político), representa uno de los principales referentes conservadores de Europa y podría convertirse en un aliado relevante para el Ejecutivo colombiano en asuntos de seguridad y cooperación internacional.

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Uno de los principales frentes de esta relación sería la lucha contra el crimen transnacional, aprovechando la experiencia italiana contra estructuras mafiosas y redes criminales.

A esto se suma el interés por fortalecer el comercio y atraer inversión italiana hacia sectores como infraestructura, energía, agroindustria y tecnología.

La sintonía entre ambos gobiernos también podría facilitar el respaldo diplomático de Italia a las posiciones de Colombia en escenarios europeos y multilaterales, particularmente en asuntos relacionados con seguridad, migración y libre mercado.