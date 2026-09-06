Colombia

Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, agradeció saludo de Abelardo de la Espriella: “Continuaremos trabajando juntos”

La primera ministra italiana planteó la necesidad de fortalecer el diálogo y la colaboración bilateral, con el propósito de abrir nuevas oportunidades para los dos países

- crédito @GiorgiaMeloni/X - Juan Diego Cano/Presidencia
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, respondió al presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, luego de recibir un mensaje de felicitación - crédito @GiorgiaMeloni/X - Juan Diego Cano/Presidencia
Guardar

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, respondió al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, con el fin de agradecer los mensajes de felicitación emitidos con motivo de la consolidación de su mandato.

El intercambio diplomático se produjo después de que el Gobierno italiano alcanzara la marca histórica de convertirse en la administración más longeva de la etapa republicana de ese país tras la Segunda Guerra Mundial.

PUBLICIDAD

A través de una publicación en la red social X, la jefa del Ejecutivo italiano destacó las relaciones bilaterales entre ambas naciones y reiteró la disposición de mantener la cooperación económica y cultural.

Giorgia Meloni es la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra de Italia y lidera el Gobierno más longevo de la etapa republicana del país después de la Segunda Guerra Mundial - crédito Angelo Carconi/EFE
Giorgia Meloni es la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra de Italia y lidera el Gobierno más longevo de la etapa republicana del país después de la Segunda Guerra Mundial - crédito Angelo Carconi/EFE

La líder del Gobierno europeo enfatizó los vínculos que unen a los dos países desde hace décadas y abogó por abrir nuevos canales de desarrollo conjunto para los dos pueblos.

“Querido Abelardo de la Espriella, gracias por el cariño con el que has querido dirigirnos tus felicitaciones. Italia y Colombia comparten una larga historia de amistad, alimentada por profundos lazos culturales y humanos”, escribió la primera ministra italiana en su respuesta pública hacia el mandatario colombiano.

PUBLICIDAD

En su mensaje, la dirigencia del país europeo hizo hincapié en la necesidad de cuidar los acuerdos estratégicos construidos entre la Casa de Nariño y el Palacio Chigi en Roma.

Giorgia Meloni agradeció a Abelardo de la Espriella por los buenos deseos que le dio ante su trabajo al frente del Gobierno de Italia - crédito @GiorgiaMeloni/X
Giorgia Meloni agradeció a Abelardo de la Espriella por los buenos deseos que le dio ante su trabajo al frente del Gobierno de Italia - crédito @GiorgiaMeloni/X

Giorgia Meloni resaltó la importancia de las relaciones de largo plazo en el mapa internacional y ratificó la agenda de trabajo que ambos gobiernos mantienen activa en diversos sectores de la producción y la diplomacia.

“Es un patrimonio precioso sobre el cual seguir construyendo, fortaleciendo el diálogo y la colaboración entre nuestras naciones. Estoy segura de que continuaremos trabajando juntos para hacer esta amistad cada vez más fuerte y crear nuevas oportunidades para nuestras naciones”, agregó en su post.

Estas fueron las felicitaciones de Abelardo de la Espriella a Giorgia Meloni

Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella había iniciado el diálogo institucional al hacer un reconocimiento público al desempeño del gabinete italiano.

“Mis más sinceras felicitaciones a la presidenta del Consejo, Giorgia Meloni, por estos cuatro años al frente del Gobierno italiano. Su liderazgo ha contribuido a garantizar estabilidad política y continuidad institucional a la República Italiana, demostrando que es posible gobernar con firmeza, convicciones y un profundo sentido de la Nación”, escribió el presidente colombiano.

Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

De la Espriella recalcó la importancia de mantener una interlocución fluida entre ambas capitales para fomentar el intercambio comercial y el flujo de inversiones en sectores estratégicos de la economía.

“Italia y Colombia son pueblos hermanos, unidos por profundos lazos históricos, culturales y humanos. Reafirmo mi voluntad de continuar fortaleciendo esta amistad y de trabajar juntos por la prosperidad de nuestras naciones”, señaló en su publicación.

Colombia e Italia buscan fortalecer su alianza en seguridad, comercio e inversión

La llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia abre una nueva etapa en las relaciones entre Colombia e Italia, marcada por una mayor cercanía política y estratégica con el gobierno de Giorgia Meloni.

Un billete colombiano de cien mil pesos con un corte en el papel que deja al descubierto la cara de un billete italiano en tono rosado.
Más allá de la afinidad política, Colombia e Italia tienen intereses comunes en seguridad, comercio e inversión - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La primera ministra italiana, líder de Hermanos de Italia (partido político), representa uno de los principales referentes conservadores de Europa y podría convertirse en un aliado relevante para el Ejecutivo colombiano en asuntos de seguridad y cooperación internacional.

Uno de los principales frentes de esta relación sería la lucha contra el crimen transnacional, aprovechando la experiencia italiana contra estructuras mafiosas y redes criminales.

A esto se suma el interés por fortalecer el comercio y atraer inversión italiana hacia sectores como infraestructura, energía, agroindustria y tecnología.

La sintonía entre ambos gobiernos también podría facilitar el respaldo diplomático de Italia a las posiciones de Colombia en escenarios europeos y multilaterales, particularmente en asuntos relacionados con seguridad, migración y libre mercado.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaGiorgia MeloniColombia e ItaliaPrimera ministra italianaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Congresista le sacó las cuentas a Viviane Morales por contrato de $95 millones antes de su salida de Educación: de qué se trata

Ana Erazo cuestionó la influencia que, según sostuvo, habría ejercido Carlos Alonso Lucio durante el breve periodo de la ministra saliente al frente de la cartera

Congresista le sacó las cuentas a Viviane Morales por contrato de $95 millones antes de su salida de Educación: de qué se trata

Banco de la República: Precio del oro en Colombia este domingo 6 de septiembre

Consulta en cuánto quedó la cotización del precio de uno de los metales preciosos más importantes

Banco de la República: Precio del oro en Colombia este domingo 6 de septiembre

Sinuano Día resultados de hoy domingo 6 de septiembre: ganadores del último sorteo

Este es el sorteo más importante de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Sinuano Día resultados de hoy domingo 6 de septiembre: ganadores del último sorteo

Petro responde a las críticas tras la muerte de Bendito Menor: “ La clave era desmovilizar la totalidad del grupo”

La muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, reavivó el choque entre Gustavo Petro y el actual gobierno por la estrategia para enfrentar a las estructuras armadas del Caribe. El expresidente defendió la negociación como vía para desmantelarlas

Petro responde a las críticas tras la muerte de Bendito Menor: “ La clave era desmovilizar la totalidad del grupo”

Sequía e importaciones récord acorralan a los ganaderos del Atlántico, ya hay desplome en la producción de leche

La falta de lluvias redujo los pastos y elevó las dificultades para abastecer de agua y alimento a los animales, en una crisis que golpea con mayor intensidad a los pequeños productores, que son cerca del 85% del total

Sequía e importaciones récord acorralan a los ganaderos del Atlántico, ya hay desplome en la producción de leche
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Karol G sorprendió al interpretar por primera vez el tema ‘Mi ex tenía razón’ durante su gira: Dio malas noticias a sus seguidores

Karol G sorprendió al interpretar por primera vez el tema ‘Mi ex tenía razón’ durante su gira: Dio malas noticias a sus seguidores

Aida Victoria Merlano desmintió que esté embarazada de su prometido Escroo: “La IA me tiene la vida triste”

La Barbie colombiana lloró en su cumpleaños y mostró cómo luciría sin retoques: “Todo mal, todo mal”

Westcol cuestionó las críticas de Petro tras operativo contra alias Bendito Menor: “Se preocupa más por el bandido”

Tras el video viral de Natalia París, Yina Calderón envió pulla desde un D1: “Cien por ciento colombianas”

Deportes

“James Rodríguez no debe volver a ser convocado a la selección Colombia”: expertos de diversos frentes exponen las razones

“James Rodríguez no debe volver a ser convocado a la selección Colombia”: expertos de diversos frentes exponen las razones

Inter de Miami, con Lionel Messi, jugaría contra América de Cali en el 2027: fecha y posible estadio

Colombia ganó dos medallas de oro en el Panamericano de Judo: Jhon Caicedo clasificó a la final de San Salvador

Vasco da Gama, en puestos de descenso, prioriza el Brasileirão y enfrentará a Santa Fe en Sudamericana sin Carlos Gómez y otras figuras

Inicia la Champions League: hora y dónde ver en Colombia los partidos del Real Madrid, Bayern Múnich y FC Barcelona en la primera fecha