Colombia

Cayeron cinco presuntos narcotraficantes vinculados las disidencias Farc, el ELN y el Clan del Golfo: tenían antecedentes en EE. UU.

Los capturados eran requeridos por tribunales estadounidenses y fueron detenidas en Cundinamarca, Magdalena y Cesar tras una investigación con apoyo de la DEA

Las autoridades atribuyen a los detenidos contactos con organizaciones internacionales y vínculos con grupos armados ilegales que operan en territorio colombiano - crédito Policía Nacional
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La Policía Nacional de Colombia capturó con fines de extradición a cinco personas señaladas de integrar una red dedicada al tráfico de clorhidrato de cocaína hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa desde Colombia.

El procedimiento, denominado Operación Troya, se desarrolló a través de acciones coordinadas en los departamentos de Cundinamarca, Magdalena y Cesar.

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La Dirección de Antinarcóticos realizó las acciones como parte de la Estrategia Esmeralda Plus, con apoyo de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y la Fiscalía General de la Nación.

Los detenidos son requeridos por autoridades judiciales de los distritos de Nueva York, Illinois y Texas por delitos relacionados con concierto para delinquir, terrorismo y tráfico de drogas ilícitas, según informó la Policía.

Un dato relevante de esta operación es la entrega de personas acusadas de delitos graves, entre ellas figuras señaladas por liderar redes de narcotráfico y explotación sexual - crédito Policía Nacional/Dijín
Las autoridades informaron que los capturados ya tenían pendientes con las justicia de Estados Unidos - crédito Policía Nacional/Dijín

La organización tenía conexiones con redes de México, Guatemala y Costa Rica

De acuerdo con la institución, la estructura contaba con contactos internacionales y alianzas con organizaciones narcotraficantes de México, Guatemala y Costa Rica. Esas conexiones habrían facilitado el traslado de estupefacientes con destino final a Estados Unidos.

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En territorio colombiano, la red tendría vínculos ilícitos con disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, organizaciones asociadas con zonas de producción y rutas usadas para el tráfico de cocaína.

La captura de los cinco requeridos afecta una presunta red con rutas de envío hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa, indicó la Policía Nacional. La entidad no divulgó las identidades de los detenidos ni precisó la cantidad de droga atribuida a la organización.

Capturaron en Cali a un hombre requerido en extradición por narcotráfico en Texas

Durante la tarde del sábado 5 de septiembre, el Ejército Nacional de Colombia confirmó que un hombre de 37 años fue capturado con fines de extradición en el sur de Cali por su presunta vinculación con una red transnacional dedicada al envío de cocaína hacia Estados Unidos, informó el Ejército Nacional.

La operación estuvo a cargo de tropas del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) Militar Valle, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y con apoyo de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.

El señalado coordinador logístico de una red que enviaba cocaína a Estados Unidos fue arrestado durante un allanamiento en el sur de la capital del Valle del Cauca - crédito Ejército Nacional de Colombia

El capturado era requerido por autoridades de Texas por delitos relacionados con concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. La información inicial también lo vinculó con una investigación por tráfico de narcóticos y lavado de activos.

Según labores de inteligencia, el hombre tenía influencia en Cali, Buenaventura y los municipios caucanos de Santander de Quilichao y Corinto. Las autoridades señalaron que presuntamente cumplía funciones de coordinación logística para la organización.

La captura se produjo tras una orden de allanamiento en el sur de Cali, en cumplimiento de la solicitud de extradición emitida por el estado de Texas.

El Ejército indicó que el detenido quedó a disposición de las autoridades competentes para avanzar en su judicialización.

Gobierno reportó más de 14.000 capturas y 43 toneladas de droga incautada desde el 7 de agosto

Los reportes oficiales del Gobierno nacional confirmaron las 14.422 capturas e incautaciones de 43.684 kilogramos de estupefacientes desde el 7 de agosto de 2026, fecha en la que se posesionó el presidente De la Espriella.

Las operaciones permitieron destruir cuatro laboratorios utilizados para la producción de drogas ilícitas y decomisar más de 55 toneladas de insumos sólidos.

Ilustración de agentes policiales junto a dos detenidos, paquetes incautados en el suelo y una avioneta en una pista de aterrizaje.
as autoridades atribuyen a los detenidos contactos con organizaciones internacionales y vínculos con grupos armados ilegales que operan en territorio colombiano - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El balance acumulado desde el inicio de la actual administración también incluye 1.485 armas de fuego incautadas y la erradicación de 1.320,9 hectáreas de cultivos de coca.

También se reportó la incautación de siete armas de fuego, 1.012 municiones y ocho artefactos explosivos. En el mismo periodo, las autoridades decomisaron 551 kilogramos de cocaína y 20 kilogramos de marihuana.

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