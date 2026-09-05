Toman medidas para reforzar la seguridad en Ocaña y Norte de Santander, tras atentado del ELN: activarán la campaña militar y policial Esparta

Batallón de Infantería General Francisco de Paula Santander, ubicado en Ocaña, Norte de Santander, fue blanco de un violento ataque con drones que dejó a tres militares muertos - crédito @ColombiaOscura/X

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Tras el ataque terrorista que perpetró el Ejército de Liberación Nacional (ELN) el 4 de septiembre contra el Cantón Militar El Trapiche, ubicado en Ocaña, Norte de Santander, se llevó a cabo un consejo de seguridad extraordinario para atender la situación de orden público.

El atentado y los combates que se presentaron posteriormente dejaron tres militares asesinados: el capitán Marco David Pirajón Montezuma y los soldados profesionales Joel Alberto Jiménez Jaramillo y Jhon Carlo Marrugo Manjarrez. Ante la gravedad de estos hechos, se establecieron nuevas medidas para reforzar la seguridad y el control territorial en Ocaña y en la región del Catatumbo.

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En el consejo de seguridad se ordenó fortalecer el bloqueo de los corredores empleados por los grupos armados ilegales para movilizar integrantes y armas - crédito Ministerio de Defensa

Durante la reunión, en la que estuvo el Ministerio de Defensa Nacional, la cúpula militar y de la Policía Nacional, y el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y las autoridades concertaron hacer una reestructuración y activación de la campaña militar y policial Esparta, con sede en Ocaña, para articular capacidades de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional frente a las estructuras criminales que operan en la zona.

“Se reforzarán los corredores de movilidad ilegal, las capacidades de inteligencia y la coordinación con la @FiscaliaCol para identificar, capturar y judicializar a los responsables. Las @FuerzasMilCol y la @PoliciaColombia mantienen desplegadas todas sus capacidades para proteger a la población y enfrentar con contundencia a quienes atenten contra la seguridad del #Catatumbo”, indicaron las Fuerzas Militares en X.

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Debido al ataque terrorista contra el Cantón Militar El Trapiche, se ordenó la reestructuración y activación de la campaña militar y policial ‘Esparta’, con sede en Ocaña - crédito @FuerzasMilCol/X

De igual manera, acordaron fortalecer el bloqueo de corredores usados por grupos armados ilegales para mover integrantes, armas, explosivos y recursos ilícitos entre el sur del Cesar y Ocaña.

El plan de acción también incluye la activación del Centro Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia Territorial (Cicot) en Ocaña, que integrará información y capacidades de Fuerzas Militares, Policía Nacional y otros organismos del Estado para anticipar amenazas e identificar responsables. Además, entrará en funcionamiento el Centro de Integración Judicial Territorial (Cijut), con coordinación con la Fiscalía General de la Nación, para avanzar en investigación y judicialización de criminales.

El Ministerio de Defensa pidió a la ciudadanía aportar información a las autoridades –garantizando absoluta reserva– a las siguientes líneas seguras:

323 273 4707, línea contra el terrorismo.

314 358 7212, línea contra el crimen.

107, línea contra el terrorismo.

Detalles del ataque terrorista registrado en Ocaña

El atentado en Ocaña derivó en la muerte del capitán Marco David Pirajón Montezuma y los soldados profesionales Joel Alberto Jiménez Jaramillo y Jhon Carlo Marrugo Manjarrez - crédito Ejército Nacional

El atentado perpetrado por el ELN se presentó durante la noche del 4 de septiembre. El grupo armado atacó las instalaciones del Cantón Militar Trapiche con aeronaves no tripuladas que fueron acondicionadas con dispositivos explosivos, que detonaron al interior de la unidad militar.

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Ante estos hechos, un pelotón de soldados salió de las instalaciones para verificar que el lugar estuviera despejado de cualquier amenaza. Sin embargo, en el sitio había miembros de la organización criminal. Entonces, empezó un enfrentamiento armado.

“Durante la maniobra, los uniformados sostuvieron un combate de encuentro con presuntos integrantes del grupo armado organizado ELN, lo que dejó como resultado el asesinato del Capitán Marco David Pirajón Montezuma y el Soldado Profesional Joel Alberto Jiménez Jaramillo, quienes ofrendaron su vida en cumplimiento de la misión constitucional”, indicó el Comando de la Trigésima Brigada, unidad orgánica de la Segunda División del Ejército Nacional.

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Ejército reveló detalles sobre el ataque del ELN en Ocaña - crédito @Ejercito_Div2/X

Además de los uniformados asesinados, otros cinco resultaron heridos, por lo que fue necesario que recibieran atención especializada.

“Esta acción constituye una grave infracción a las normas del derecho internacional humanitario y viola los derechos humanos, al emplear medios y métodos de guerra ilícitos que ponen en riesgo la vida e integridad de los miembros de la fuerza pública”, añadió.

El Ejército expresó sus condolencias a los allegados de los militares que fallecieron en el atentado y dispuso de un equipo interdisciplinario para acompañar a las familias afectadas.