Colombia

Petro responde a las críticas tras la muerte de Bendito Menor: “ La clave era desmovilizar la totalidad del grupo”

La muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, reavivó el choque entre Gustavo Petro y el actual gobierno por la estrategia para enfrentar a las estructuras armadas del Caribe. El expresidente defendió la negociación como vía para desmantelarlas

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Gustavo Petro defendió las decisiones adoptadas durante su Gobierno frente a las estructuras armadas que operaban en el Caribe colombiano - crédito Catalina Olaya / Colprensa/ suministrada a Infobae Colombia
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La muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, abrió un nuevo cruce entre el actual Gobierno y el expresidente Gustavo Petro por la manera en que debe enfrentarse a las estructuras armadas que operan en La Guajira y el caribe colombiano en general .

Petro defendió la estrategia aplicada durante su administración y aseguró que su propósito era lograr la desmovilización del grupo al que pertenecía Pérez Toncel. Según explicó, el fallecido no ocupaba inicialmente un lugar central dentro de la organización y habría sido apartado por sus propios integrantes. “Alias ‘Bendito menor’ Wayúu de nombre Naim Perez era un delincuente menor en la Guajira que se ganó el odio de Abelardo antes de ser presidente”, escribió el exmandatario. Luego agregó: “Para mi gobierno lo clave era desmovilizar la totalidad del grupo armado al que pertenecía Naim”.

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Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, murió durante un operativo de la Policía realizado en Riohacha el 4 de septiembre -crédito @petrogustavo/X
Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, murió durante un operativo de la Policía realizado en Riohacha el 4 de septiembre -crédito @petrogustavo/X

En su publicación, Petro identificó a la organización como los “conquistadores de la Sierra’” y aseguró que durante su Gobierno existieron conversaciones orientadas a conseguir una salida negociada. También planteó una hipótesis sobre el destino de Pérez Toncel dentro de esa estructura: “El grupo había apartado a Naim porque lo consideraban un muchacho loco, a lo mejor ellos mismo lo entregaron para quitarse un problema”.

El expresidente sostuvo que los Conquistadores de la Sierra estaban relacionados con las rutas del narcotráfico que atraviesan la Sierra Nevada y se dirigen hacia el norte de La Guajira. Además, señaló que la organización mantenía confrontaciones con el Clan del Golfo. Petro afirmó que su administración buscaba que el grupo abandonara las actividades ilegales. “El grupo ‘Conquistadores de la Sierra’ estaba en la voluntad de una total desmovilización en mi gobierno y de cesar actividades narcotraficantes, secuestro y la extorsión generalizada sobre Santa Marta y el turismo”, manifestó.

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El exmandatario relacionó esa apuesta con su proyecto para la región y aseguró que la reducción de la pobreza y la generación de oportunidades legales eran parte de la estrategia para quitarle fuerza a las organizaciones criminales. “La mejor medida contra el narco es quitarles la población de la que alimenta sus actividades”, afirmó. En esa misma línea, defendió las políticas dirigidas a jóvenes y campesinos de las zonas afectadas por las economías ilegales.

Petro aseguró que los ‘Conquistadores de la Sierra’ habían mostrado disposición a una desmovilización total durante su administración - crédito Pares
Petro aseguró que los ‘Conquistadores de la Sierra’ habían mostrado disposición a una desmovilización total durante su administración - crédito Pares

Petro también aseguró que los Conquistadores de la Sierra llegaron a plantear una negociación con Estados Unidos para entregar la infraestructura dedicada al narcotráfico y aceptar la extradición. Según su relato, la DEA extrañamente rechazó esa posibilidad. El expresidente aprovechó su publicación para cuestionar la política antidrogas y defender su decisión de buscar alternativas a la confrontación militar. “Por eso mi gobierno estaba en todo el derecho de innovar caminos diferentes y buscar más paz después de 200.000 cadáveres de colombianos”, escribió.

En otro apartado, rechazó las críticas que relacionan su estrategia con una supuesta cercanía con las organizaciones criminales. “Construí ese camino y comenzó a dar resultados sorprendentes. No es un camino de asocio con las mafias, estúpido el que crea eso, ese era el cuento que los mismos mafiosos colombianos le llevaban a Trump”.

Petro cerró esa parte de su argumento explicando cuál era, según él, el objetivo de la política implementada durante su mandato: “Mi política fue atraer al campesinado y la juventud de los territorios bajo mafias, de abrirle un camino pacífico de desmantelamiento de las mafias y de incluir en el desarrollo al territorio afectado”.

Abelardo de la Espriella confirmó desde Riohacha el operativo en el que fue abatido alias ‘Bendito Menor’ y lo señaló de actividades de narcotráfico y extorsión -crédito José Méndez/EFE
Abelardo de la Espriella confirmó desde Riohacha el operativo en el que fue abatido alias ‘Bendito Menor’ y lo señaló de actividades de narcotráfico y extorsión -crédito José Méndez/EFE

La muerte de Pérez Toncel se dio durante un operativo realizado en Riohacha el 4 de septiembre. Abelardo de la Espriella informó que la acción fue coordinada por la Dijín y la Dipol. “Se dio de baja a uno de los más peligrosos delincuentes de nuestro país: alias ‘Naín’ o ‘Bendito Menor’. Hoy ha llegado el fin de las actividades criminales de este narcoterrorista que tenía azotada a La Guajira y al Caribe colombiano mediante el narcotráfico, la extorsión y la presión a la población”, aseguró el mandatario desde Riohacha.

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