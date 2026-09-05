Colombia

María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, respaldó la visita de Marco Rubio al país: “Es una buena señal política”

El secretario de Estado de Estados Unidos se reunirá con funcionarios gubernamentales y discutirá el apoyo del Gobierno de Donald Trump

María Claudia Lacouture aseguró que la visita de Marco Rubio a Colombia refuerza buenos vientos que vive la relación de Colombia con Estados Unidos - crédito @mclacouture/X
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María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), respaldó la visita que hará el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a Colombia.

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Tommy Pigott, informó a través de una publicación en X que el funcionario estadounidense también estará en otros dos países y que en Colombia espera abordar, entre otras cosas, el apoyo del gobierno de Donald Trump ante la emergencia derivada del terremoto que se registró el 10 de agosto en territorio colombiano.

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@SecRubio viajará a Colombia, Ecuador y Perú del 8 al 10 de septiembre para reunirse con funcionarios gubernamentales y discutir el apoyo de EE.UU. a la respuesta de Colombia ante el terremoto, la cooperación mejorada en la lucha compartida contra el narco-terrorismo y los beneficios de relaciones comerciales más profundas entre nuestros países”, precisó el portavoz en la red social.

La gira de Marco Rubio por América del Sur también incluirá reuniones en Ecuador con Daniel Noboa y en Perú con representantes del Gobierno de Keiko Fujimori - crédito @statedeptspox/X
La gira de Marco Rubio por América del Sur también incluirá reuniones en Ecuador con Daniel Noboa y en Perú con representantes del Gobierno de Keiko Fujimori - crédito @statedeptspox/X

De acuerdo con la presidenta de AmCham Colombia, la llegada del secretario de Estado norteamericano a Colombia expone el buen curso que están teniendo las relaciones bilaterales entre el Gobierno colombiano y el estadounidense. Además, afirmó que su visita podría generar oportunidades para los ciudadanos.

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La visita del secretario Rubio no solo es una buena señal política, refuerza buenos vientos que vive la relación y las oportunidades que esta puede traer para los colombianos. No conocemos si es cierta la agenda, pero uno podría esperar que esta visita convierta las propuestas en acciones y resultados concretos”, detalló Lacouture.

Entre los temas que, a su juicio, podría abordar el secretario Marco Rubio con el gobierno de Abelardo de la Espriella está el económico. Afirmó que uno de los enfoques podría ser el anuncio sobre un comercio recíproco y un alivio arancelario. De ser así, se podría pensar en atraer inversión extranjera de Estados Unidos a Colombia, además de que se tendría mayor claridad sobre recursos que el Gobierno de Donald Trump entregará a la Nación a manera de cooperación (USD 1.000 millones).

Maria Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, aseguró que la visita de Marco Rubio a Colombia puede significar avances en la negociación de comercio recíproco - crédito @AmChamCol/X y Tierney L. Cross/AP
Maria Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, aseguró que la visita de Marco Rubio a Colombia puede significar avances en la negociación de comercio recíproco - crédito @AmChamCol/X y Tierney L. Cross/AP

Lacouture espera que se establezca un respaldo contundente por parte de Estados Unidos a Colombia, a través de un plan de acción que involucre procesos de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.

Hay un ambiente favorable en la relación y esta visita puede marcar el punto de partida para implementar una agenda y una hoja de ruta de cooperación y confianza y de entendimiento mutuo con beneficio para ambos países”, indicó la presidenta de AmCham Colombia.

Al igual que María Claudia Lacouture, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, se pronunció sobre el viaje que hará el secretario de Estado de Estados Unidos a Colombia. En una rueda de prensa, el jefe de la cartera aseguró que el país comparte valores e intereses con la Nación norteamericana. Además, resaltó las alianzas que existen entre los países.

Estados Unidos es un extraordinario aliado de Colombia. Somos dos democracias, compartimos valores, principios, un apego profundo por el sistema constitucional de separación de poderes y combatimos enemigos comunes, que son las expresiones narcoterroristas”, sostuvo el ministro ante los medios de comunicación.

Los acercamientos entre Colombia y Estados Unidos durante el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella han sido constantes. El 18 de agosto, el primer mandatario informó que se comunicó con el secretario Marco Rubio e indicó que, durante la conversación, insistió en su solicitud de que sean suspendidos temporalmente los aranceles que afectan a los productos colombianos.

El Gobierno colombiano busca que la suspensión temporal de los aranceles contribuya a reducir las presiones económicas sobre los empresarios, mientras el país afronta las consecuencias de la emergencia y adelanta las labores de reconstrucción - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El Gobierno colombiano busca que la suspensión temporal de los aranceles contribuya a reducir las presiones económicas sobre los empresarios, mientras el país afronta las consecuencias de la emergencia y adelanta las labores de reconstrucción - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Hay que surtir un trámite para lograrlo y existe toda la disposición por parte del Gobierno de los Estados Unidos para avanzar en ese propósito”, señaló el jefe de Estado en una publicación en su cuenta de X.

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