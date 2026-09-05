Armada incautó casi cuatro toneladas de marihuana en dos operativos fluviales en Amazonas: los paquetes tenían la imagen de Pablo Escobar

Las autoridades atribuyeron la carga a Comandos de Frontera y calcularon en USD 1,5 millones las pérdidas para esa estructura - crédito Armada de Colombia

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Las autoridades informaron que la Armada de Colombia incautó 3.731 kilogramos de marihuana durante dos operaciones de control fluvial en el Amazonas, una carga que, según la institución, pertenecía al Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r) Comandos de Frontera.

Según la información oficial, el alijo estaría relacionado con redes de narcotráfico vinculadas a la facción Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, a través de los mencionados Comandos de Frontera.

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Los procedimientos se desarrollaron en las áreas de El Encanto y Nueva Granada, en Amazonas, y estuvieron a cargo del Batallón Fluvial de Infantería de Marina N.° 30 de la Fuerza Naval de la Amazonía, de acuerdo con la información de la fuerza naval.

Este fue el mensaje oficial del presidente Abelardo de la Espriella sobre el operativo - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La institución señaló que el cargamento iba oculto en compartimentos de doble fondo de dos embarcaciones. Los tripulantes abandonaron las naves y escaparon al advertir la presencia de las unidades militares.

En sus redes sociales, el presidente Abelardo de la Espriella aplaudió los resultados de la acción y aseguró que “son 3,7 toneladas de droga que no llegarán a las calles ni se convertirán en dinero para financiar a las organizaciones criminales”.

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“El mensaje para los narcotraficantes es claro: la Amazonía colombiana no será corredor ni santuario del narcotráfico. Los vamos a perseguir por nuestros ríos, selvas, mares y fronteras, golpeando sus cargamentos, rutas y finanzas. El narcotráfico es el combustible de la violencia y el terrorismo. Vamos a combatirlo sin tregua”, expresó el jefe de Estado.

Los paquetes de marihuana tenían la imagen de Pablo Escobar - crédito Armada de Colombia

Así fueron las incautaciones

En la primera operación, los militares inspeccionaron una embarcación tipo remesero que transportaba víveres y enseres. Allí hallaron 3.001 paquetes prensados de marihuana escondidos en un compartimiento oculto. Sus empaques tenían la imagen del narcotraficante Pablo Escobar.

El segundo hallazgo ocurrió en una canoa piloteada por dos personas. De acuerdo con la Armada, los ocupantes llevaron la embarcación hasta la ribera colombiana y huyeron. En el doble fondo de la nave fueron encontrados otros 730 paquetes con una sustancia que presentaba características similares a la marihuana. El material fue trasladado a Puerto Leguízamo, Putumayo, donde las autoridades realizaron las verificaciones correspondientes.

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La Armada estimó que la incautación evitó ingresos por cerca de 1,5 millones de dólares para la organización armada y afectó rutas utilizadas para el transporte de drogas a través de los corredores fluviales de la Amazonía.

Hallazgo de paquetes prensados de cannabis - crédito Armada de Colombia

Armada incautó 736 kilos de cocaína frente a Cartagena y capturó a dos dominicanos

El 2 de septiembre, la Armada de Colombia comunicó que incautó 736 kilogramos de cocaína que eran transportados en una lancha rápida cerca de Cartagena, Bolívar, y capturó a dos ciudadanos de República Dominicana durante la operación.

La operación se desarrolló en aguas del mar Caribe bajo jurisdicción de Cartagena, después de que labores de control marítimo detectaran la embarcación. Una aeronave de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Sur de Estados Unidos orientó a las unidades de Guardacostas hasta el punto donde interceptaron la lancha.

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Tras la inspección en alta mar, los dos ciudadanos dominicanos que viajaban a bordo quedaron bajo custodia de las autoridades colombianas. La investigación busca establecer el origen del cargamento, su destino y las redes de narcotráfico que habrían participado en el transporte.

Las autoridades colombianas atribuyeron al procedimiento una afectación estimada en 34 millones de dólares para las redes que usan rutas marítimas hacia mercados internacionales - crédito prensa Armada de Colombia

El procedimiento contó con apoyo de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Sur de Estados Unidos, que aportó una aeronave de patrullaje marítimo para ubicar la embarcación.

Las unidades de Guardacostas detectaron una lancha tipo go fast con 30 bultos. En su interior encontraron 741 paquetes, que dieron positivo para clorhidrato de cocaína tras la Prueba de Identificación Preliminar Homologada.

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Los capturados, el cargamento y los equipos de navegación y comunicaciones quedaron a disposición de las autoridades por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

La Fuerza Naval del Caribe informó que la embarcación se hundió durante el remolque debido a las condiciones adversas del mar. La Armada calculó que la incautación representó una afectación de USD34 millones para las redes de narcotráfico que operan en el Caribe.