Colombia

El Gobierno impulsará una reforma al Sistema General de Regalías para financiar obras regionales de gran escala en Colombia

El presidente Abelardo de la Espriella busca concentrar recursos en infraestructura de energía, transporte, agua potable, vivienda y desarrollo rural

El DNP trabajará con gobernadores para estructurar obras regionales y estudiar mecanismos de financiación territorial - crédito Presidencia de la República
El DNP trabajará con gobernadores para estructurar obras regionales y estudiar mecanismos de financiación territorial - crédito Presidencia de la República
Guardar

El gobierno de Abelardo de la Espriella presentará ante el Congreso de la República una reforma al Sistema General de Regalías, con el propósito de concentrar recursos en proyectos de infraestructura de gran escala y reducir la dispersión de inversiones en iniciativas pequeñas.

Se trata de “ un mecanismo que busca garantizar la distribución equitativa y el uso eficiente de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables del país”, según el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

PUBLICIDAD

El anuncio fue realizado por el mandatario durante la Cumbre de Gobernadores de Mompox, Bolívar. La propuesta será presentada a través del DNP.

De la Espriella señaló que desde 2012 se aprobaron más de 35 mil proyectos de regalías por cerca de 115 billones de pesos. Además, indicó que desde 2017 cerca del 80% de las iniciativas tuvo un valor inferior a un millón de dólares, mientras que solo el 1% superó los 20 millones de dólares.

El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que el Departamento Nacional de Planeación estará trabajando en el plan de desarrollo para reconstruir a Pereira - crédito DNP
El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que el Departamento Nacional de Planeación estará trabajando en el plan de desarrollo para reconstruir las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto - crédito DNP

El presidente cuestionó la distribución de los recursos en miles de proyectos de bajo monto y planteó que las regalías deben respaldar intervenciones con impacto regional.

PUBLICIDAD

“Mi Gobierno tiene una visión diferente. Quiero recuperar la capacidad de financiar grandes proyectos que impacten y transformen la vida de los territorios”, afirmó el jefe de Estado.

El mandatario mencionó como posibles áreas de inversión la energía, el transporte, el agua potable, el saneamiento básico, la vivienda, la agricultura y el desarrollo rural.

“Esto tiene que medirse por las obras terminadas, los servicios que llegan y los resultados concretos. Esa es la política que me gusta: la política grande, la de los kilómetros de vía, la del agua, la de los alcantarillados”, agregó.

El DNP trabajará con gobernadores para estructurar los proyectos

El primer dignatario instruyó al DNP para acompañar a los gobernadores en la estructuración y ejecución de los proyectos de mayor dimensión.

Para las iniciativas ordinarias, el Gobierno prevé procedimientos simplificados, proyectos tipo y un banco de propuestas previamente estructuradas que puedan adaptarse a las necesidades de cada departamento.

El presidente sostuvo que la deuda total de departamentos y municipios equivale a menos del 2% del producto interno bruto (PIB), una situación que, según dijo, permite estudiar mecanismos prudentes de financiación para infraestructura e inversión productiva sin afectar la estabilidad fiscal territorial.

El jefe de Estado aseguró que los recursos se concentrarán en infraestructura de energía, transporte, agua potable, vivienda y desarrollo rural - crédito Presidencia
El jefe de Estado aseguró que los recursos se concentrarán en infraestructura de energía, transporte, agua potable, vivienda y desarrollo rural - crédito Presidencia

El Gobierno también anunció instrumentos temporales para los departamentos afectados por el terremoto del 10 de agosto. De acuerdo con el mandatario, esas regiones afrontan mayores gastos, problemas de liquidez y una reducción en su capacidad ordinaria de inversión.

Entre las medidas que planteó figuran la posibilidad de reorientar rentas de destinación específica, acceder a créditos de largo plazo, utilizar vigencias futuras y efectuar desahorros del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet).

La apuesta del DNP para las regiones

El director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Julián Buitrago Arango, afirmó durante Andicom 2026 que el Gobierno trabajará con entidades territoriales y empresas privadas para reducir las brechas de conectividad, presencia digital y formación tecnológica en las regiones que están rezagadas frente a Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Atlántico.

El Ejecutivo llevará al Congreso una iniciativa para priorizar proyectos de alto impacto y simplificar trámites para inversiones ordinarias - crédito DNP

El funcionario señaló que, según datos atribuidos a Confecámaras, una alta proporción de los negocios pequeños opera en la informalidad y enfrenta limitaciones para acceder a herramientas digitales.

“Cerca del 50% no tienen un computador, no tiene una tableta, no tienen acceso a internet”, afirmó. También indicó que el universo de pequeños negocios ronda los cinco millones.

El director del DNP sostuvo que la estrategia requerirá coordinación entre el Gobierno nacional, las administraciones locales y el sector empresarial.

“Tenemos que cerrar esas brechas tecnológicas”, dijo. Entre las prioridades mencionó garantizar que los pequeños empresarios cuenten con conexión a internet, una página web y personal capacitado en herramientas tecnológicas.

Temas Relacionados

Sistema General de RegalíasAbelardo de la EspriellaDNPRecursosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fabián Vargas afirmó que su papel en Acolfutpro pudo costarle su lugar en la selección Colombia: “Un precio que tuvimos que pagar”

El exfutbolista y comentarista deportivo reflexionó sobre sus motivaciones para apoyar la creación del sindicato de futbolistas en 2004, y las consecuencias que esto tuvo en su carrera con la Tricolor

Fabián Vargas afirmó que su papel en Acolfutpro pudo costarle su lugar en la selección Colombia: “Un precio que tuvimos que pagar”

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, viernes 4 de septiembre de 2026

A continuación te compartimos los cuatro números que fueron sorteados en este juego que se lleva a cabo todos los días en la noche de Colombia

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, viernes 4 de septiembre de 2026

De la Espriella lanzó dura advertencia a mandatarios regionales que hagan “conversaciones clandestinas” con terroristas: señaló al gobernador de Nariño

El primer dignatario hizo la amonestación luego de que el funcionario Luis Alfonso Escobar cuestionara la política de seguridad del Gobierno nacional y afirmara que están un paso “de la Paz Total a la guerra total”

De la Espriella lanzó dura advertencia a mandatarios regionales que hagan “conversaciones clandestinas” con terroristas: señaló al gobernador de Nariño

El Nuevo Liberalismo tomó distancia de Abelardo de la Espriella: se declaró en independencia del Gobierno nacional

Una de las razones de la colectividad para tomar la decisión es que el presidente “no los tuvo en cuenta” para conformar su gabinete en su primer mes de administración

El Nuevo Liberalismo tomó distancia de Abelardo de la Espriella: se declaró en independencia del Gobierno nacional

Junior de Barranquilla vs. Jaguares: hora y dónde ver el debut de Sebastián Viera en el Tiburón

Luego de la salida de Alfredo Arias tras el empate contra Santa Fe, el club arrancará una etapa con el exarquero, que fue uno de los máximos ganadores de la institución

Junior de Barranquilla vs. Jaguares: hora y dónde ver el debut de Sebastián Viera en el Tiburón
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

ENTRETENIMIENTO

La Pestilencia, The Adolescents y La Mosca, encabezan la alineación del Festival Altavoz 2026

La Pestilencia, The Adolescents y La Mosca, encabezan la alineación del Festival Altavoz 2026

Karol G recibió esta inesperada sorpresa de sus fans en Estados Unidos y no pudo contener las lágrimas: el momento quedó en video

Greeicy vivió incómodo episodio con su vestuario en pleno concierto: “Ese baile me desabrochó la ropa”

La hija mayor de Yeison Jiménez compartió una reflexión sobre su madre y la muerte del cantante: “Después de perder a mi papá, entendí aún más”

Hassam reveló que tiene una hermana que su papá nunca reconoció y pidió ayuda para ubicarla: “Será que ya no vale la pena”

Deportes

Fabián Vargas afirmó que su papel en Acolfutpro pudo costarle su lugar en la selección Colombia: “Un precio que tuvimos que pagar”

Fabián Vargas afirmó que su papel en Acolfutpro pudo costarle su lugar en la selección Colombia: “Un precio que tuvimos que pagar”

Junior de Barranquilla vs. Jaguares: hora y dónde ver el debut de Sebastián Viera en el Tiburón

Alberto Gamero recibiría ‘jugoso’ salario por volver con Millonarios: sería uno de los técnicos mejor pagados del fútbol colombiano

Juan Pablo Montoya dio a Colombia su primer triunfo en la Fórmula 1: así se recuerda su histórica victoria en el Gran Premio de Italia en 2001

La Dimayor presentó la nueva programación de la Liga BetPlay: así quedó el calendario y los partidos aplazados