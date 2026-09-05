El Gobierno impulsará una reforma al Sistema General de Regalías para financiar obras regionales de gran escala en Colombia

El DNP trabajará con gobernadores para estructurar obras regionales y estudiar mecanismos de financiación territorial - crédito Presidencia de la República

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El gobierno de Abelardo de la Espriella presentará ante el Congreso de la República una reforma al Sistema General de Regalías, con el propósito de concentrar recursos en proyectos de infraestructura de gran escala y reducir la dispersión de inversiones en iniciativas pequeñas.

Se trata de “ un mecanismo que busca garantizar la distribución equitativa y el uso eficiente de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables del país”, según el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

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El anuncio fue realizado por el mandatario durante la Cumbre de Gobernadores de Mompox, Bolívar. La propuesta será presentada a través del DNP.

De la Espriella señaló que desde 2012 se aprobaron más de 35 mil proyectos de regalías por cerca de 115 billones de pesos. Además, indicó que desde 2017 cerca del 80% de las iniciativas tuvo un valor inferior a un millón de dólares, mientras que solo el 1% superó los 20 millones de dólares.

El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que el Departamento Nacional de Planeación estará trabajando en el plan de desarrollo para reconstruir las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto - crédito DNP

El presidente cuestionó la distribución de los recursos en miles de proyectos de bajo monto y planteó que las regalías deben respaldar intervenciones con impacto regional.

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“Mi Gobierno tiene una visión diferente. Quiero recuperar la capacidad de financiar grandes proyectos que impacten y transformen la vida de los territorios”, afirmó el jefe de Estado.

El mandatario mencionó como posibles áreas de inversión la energía, el transporte, el agua potable, el saneamiento básico, la vivienda, la agricultura y el desarrollo rural.

“Esto tiene que medirse por las obras terminadas, los servicios que llegan y los resultados concretos. Esa es la política que me gusta: la política grande, la de los kilómetros de vía, la del agua, la de los alcantarillados”, agregó.

El DNP trabajará con gobernadores para estructurar los proyectos

El primer dignatario instruyó al DNP para acompañar a los gobernadores en la estructuración y ejecución de los proyectos de mayor dimensión.

Para las iniciativas ordinarias, el Gobierno prevé procedimientos simplificados, proyectos tipo y un banco de propuestas previamente estructuradas que puedan adaptarse a las necesidades de cada departamento.

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El presidente sostuvo que la deuda total de departamentos y municipios equivale a menos del 2% del producto interno bruto (PIB), una situación que, según dijo, permite estudiar mecanismos prudentes de financiación para infraestructura e inversión productiva sin afectar la estabilidad fiscal territorial.

El jefe de Estado aseguró que los recursos se concentrarán en infraestructura de energía, transporte, agua potable, vivienda y desarrollo rural - crédito Presidencia

El Gobierno también anunció instrumentos temporales para los departamentos afectados por el terremoto del 10 de agosto. De acuerdo con el mandatario, esas regiones afrontan mayores gastos, problemas de liquidez y una reducción en su capacidad ordinaria de inversión.

Entre las medidas que planteó figuran la posibilidad de reorientar rentas de destinación específica, acceder a créditos de largo plazo, utilizar vigencias futuras y efectuar desahorros del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet).

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La apuesta del DNP para las regiones

El director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Julián Buitrago Arango, afirmó durante Andicom 2026 que el Gobierno trabajará con entidades territoriales y empresas privadas para reducir las brechas de conectividad, presencia digital y formación tecnológica en las regiones que están rezagadas frente a Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Atlántico.

El Ejecutivo llevará al Congreso una iniciativa para priorizar proyectos de alto impacto y simplificar trámites para inversiones ordinarias - crédito DNP

El funcionario señaló que, según datos atribuidos a Confecámaras, una alta proporción de los negocios pequeños opera en la informalidad y enfrenta limitaciones para acceder a herramientas digitales.

“Cerca del 50% no tienen un computador, no tiene una tableta, no tienen acceso a internet”, afirmó. También indicó que el universo de pequeños negocios ronda los cinco millones.

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El director del DNP sostuvo que la estrategia requerirá coordinación entre el Gobierno nacional, las administraciones locales y el sector empresarial.

“Tenemos que cerrar esas brechas tecnológicas”, dijo. Entre las prioridades mencionó garantizar que los pequeños empresarios cuenten con conexión a internet, una página web y personal capacitado en herramientas tecnológicas.