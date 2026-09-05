Alejandro Carranza aseguró que las acusaciones de malversación contra Ricardo Bonilla “carecen de fundamento” por aumento del presupuesto

El abogado Alejandro Carranza aseguró que hay acusaciones infundadas contra Ricardo Bonilla - crédito @HombreJurista/X y Colprensa

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El abogado Alejandro Carranza se refirió a declaraciones que dio el representante a la Cámara Alfredo Ape Cuello Baute, presidente de la Comisión Tercera de la corporación, sobre el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, que fue presentado por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ante el Congreso de la República, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

De acuerdo con el congresista, los ministros que no asistan a los espacios de discusión del presupuesto podrían poner en riesgo las partidas presupuestales asignadas a sus carteras.

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“Este presupuesto por supuesto lo va a elaborar el Congreso. Ministro que no llega consideramos desinterés de esa cartera por la discusión del presupuesto y por supuesto procederemos es a discutirlo y a trabajarlo con quienes vengan y entenderemos que aquellos que no asisten al Congreso no necesitan inversión del presupuesto nacional”, aseveró el representante, en conversación con La FM.

El legislador aseguró que el Congreso de la República tiene la facultad de asignar recursos de una cartera a otra, si lo considera pertinente. Por eso, insistió en la importancia de la presencia de los funcionarios del Gobierno en los debates del Legislativo sobre el PGN 2027.

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FOTO DE ARCHIVO: Un empleado cuenta pesos colombianos en una casa de cambio, en Bogotá (Colombia), 11 de julio 2022. REUTERS/Luisa Gomzalez

“Lo que encontramos hoy es un grupo de congresistas de las comisiones económicas muy molestos con la actitud inicial de los ministros invitados y con la decisión de empezar a trabajar como la Constitución se los ordena”, señaló el congresista.

El abogado Carranza, reconocido por representar los intereses del expresidente Gustavo Petro y de su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, aseguró que las declaraciones de Ape Cuello son “esclarecedoras”, en la medida en que recordó que el Congreso tiene la competencia exclusiva de aumentar o distribuir el presupuesto que se apruebe.

Aplicó estas afirmaciones al caso del exministro de Hacienda y Crédito Público Ricardo Bonilla, actualmente investigado por el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que implicó el direccionamiento de contratos y la desviación de recursos públicos.

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“Es de suma importancia que se tenga en cuenta, que las acusaciones de malversación de fondos en contra del ex Ministro @ricardobonillag, derivadas del incremento presupuestal autorizado por el Congreso, carecen de fundamento y constituyen imputaciones infundadas”, indicó el jurista en una publicación en su cuenta de X.

El abogado Alejandro Carranza aseguró que la Fiscalía debe investigar recursos de la Ungrd que fueron malversados, por los cuales se investiga a Ricardo Bonilla - crédito @HombreJurista/X

Carranza aseguró que la Fiscalía General de la Nación debe poner la lupa en los recursos financieros que fueron movidos y desviados por el exdirector de la Ungrd Olmedo López y del exsubdirector de Manejo de Desastres de la entidad Sneyder Pinilla. Ambos exfuncionarios admitieron haber participado en el entramado de corrupción.

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“Las declaraciones que han realizado hasta el momento podrían representar únicamente una fracción del total de los fondos involucrados, y el proceso judicial en contra de los exministros podría constituir una distracción de la verdadera magnitud del caso”, explicó.

Detalles del Presupuesto General de la Nación 2027

La propuesta de presupuesto del Gobierno nacional surgió luego de que el Congreso autorizara que la iniciativa de la administración anterior (Gustavo Petro) fuera devuelta al nuevo Ministerio de Hacienda para hacer una revisión y eventuales correcciones. Luego de que se subsanaran presuntas equivocaciones en la propuesta inicial, el Gobierno de De la Espriella presentó un presupuesto de $634,9 billones.

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El Gobierno de De la Espriella presentó un presupuesto de $634,9 billones - crédito Luisa González/Reuters

Ese monto supera en $58 billones el presupuesto radicado por el exmandatario Petro, que establecía un valor de $575,6 billones.

“Hemos presentado al Congreso el presupuesto de la verdad, que corrige los errores e ilegalidades del presupuesto de las mentiras presentado por el Gobierno Petro, que dejó desfinanciada la salud, las pensiones, las universidades, las telecomunicaciones y los subsidios de energía y gas, entre otros”, indicó el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez.