Colombia

Sancocho Trifásico

La preparación incorpora pollo, cerdo y res, además de plátano, yuca, papa y mazorca, y se cocina con un hervido prolongado en una olla grande para integrar los sabores y ablandar fibras

Cuenco de barro con sopa de carne, mazorca y verduras junto a plato con aguacate, arepa y cuenco de arroz.
Un plato de sancocho trifásico reposa acompañado de arepa, arroz blanco y aguacate sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Sancocho Trifásico es de esos platos que unen familias, que saben a finca, a leña y a domingos de reunión. Su aroma lo reconoce cualquier colombiano a metros de distancia: una promesa de comida abundante y conversación larga.

Originario de Antioquia y muy popular en la región Andina, el Sancocho Trifásico es símbolo de celebración y convivencia. Este plato une tres tipos de carnes —pollo, cerdo y res— con tubérculos y plátanos, reflejando la riqueza agrícola y ganadera de la zona.

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Receta de Sancocho Trifásico

El Sancocho Trifásico es una sopa espesa y robusta. Se prepara en olla grande, cocinando lentamente las tres carnes junto a plátano, yuca, papa y mazorca. La técnica principal es hervido prolongado, lo que permite que los sabores se mezclen y las carnes queden tiernas. Suele servirse con arroz blanco, aguacate y arepa.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 3 horas
  • Preparación: 40 minutos
  • Cocción: 2 horas 20 minutos

Ingredientes

  1. 1 kg de costilla de res o morrillo, troceada
  2. 1 kg de carne de cerdo (costilla o lomo), troceada
  3. 1 kg de pollo (muslos y contramuslos preferidos)
  4. 4 plátanos verdes pelados y cortados en trozos
  5. 4 mazorcas de maíz partidas en trozos
  6. 4 papas sabaneras peladas y partidas
  7. 2 yucas medianas peladas y partidas
  8. 2 cebollas largas picadas
  9. 2 tomates picados
  10. 4 dientes de ajo machacados
  11. 1 manojo de cilantro fresco picado
  12. Comino, sal y pimienta al gusto
  13. Agua suficiente para cubrir los ingredientes (aprox. 5-6 litros)
  14. Acompañantes: arroz blanco, aguacate y arepa

Cómo hacer Sancocho Trifásico, paso a paso

  1. Lava y porciona todas las carnes y los tubérculos.
  2. En una olla grande, agrega el agua y pon a hervir la carne de res durante 45 minutos, retirando la espuma.
  3. Añade la carne de cerdo y el pollo, cocina 30 minutos más.
  4. Incorpora la cebolla larga, tomate, ajo y comino. Deja hervir para potenciar el sabor del caldo.
  5. Agrega la mazorca y el plátano; cocina 30 minutos.
  6. Añade la papa y la yuca, mantén a fuego medio hasta que los tubérculos estén blandos (aprox. 30 minutos).
  7. Salpimienta al gusto y rectifica el comino.
  8. Cuando todo esté tierno, añade el cilantro fresco y apaga el fuego.
  9. Sirve caliente acompañado de arroz, aguacate y arepa. No olvides ajustar la sal al final, ya que los tubérculos absorben parte del condimento.
  10. Consejo técnico: Mantén la olla semi-tapada para conservar el sabor y controlar la evaporación.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 8 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: aprox. 480 kcal
  • Proteína: 27g
  • Grasas: 18g
  • Carbohidratos: 45g
  • Fibra: 5g
  • Sodio: 650mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El Sancocho Trifásico puede conservarse hasta 3 días en la nevera en recipiente hermético. Puede congelarse hasta 2 meses, pero se recomienda recalentar a fuego bajo para mantener la textura de los tubérculos.

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