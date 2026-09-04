Un plato de sancocho trifásico reposa acompañado de arepa, arroz blanco y aguacate sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Sancocho Trifásico es de esos platos que unen familias, que saben a finca, a leña y a domingos de reunión. Su aroma lo reconoce cualquier colombiano a metros de distancia: una promesa de comida abundante y conversación larga.

Originario de Antioquia y muy popular en la región Andina, el Sancocho Trifásico es símbolo de celebración y convivencia. Este plato une tres tipos de carnes —pollo, cerdo y res— con tubérculos y plátanos, reflejando la riqueza agrícola y ganadera de la zona.

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Receta de Sancocho Trifásico

El Sancocho Trifásico es una sopa espesa y robusta. Se prepara en olla grande, cocinando lentamente las tres carnes junto a plátano, yuca, papa y mazorca. La técnica principal es hervido prolongado, lo que permite que los sabores se mezclen y las carnes queden tiernas. Suele servirse con arroz blanco, aguacate y arepa.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 3 horas

Preparación: 40 minutos

Cocción: 2 horas 20 minutos

Ingredientes

1 kg de costilla de res o morrillo, troceada 1 kg de carne de cerdo (costilla o lomo), troceada 1 kg de pollo (muslos y contramuslos preferidos) 4 plátanos verdes pelados y cortados en trozos 4 mazorcas de maíz partidas en trozos 4 papas sabaneras peladas y partidas 2 yucas medianas peladas y partidas 2 cebollas largas picadas 2 tomates picados 4 dientes de ajo machacados 1 manojo de cilantro fresco picado Comino, sal y pimienta al gusto Agua suficiente para cubrir los ingredientes (aprox. 5-6 litros) Acompañantes: arroz blanco, aguacate y arepa

Cómo hacer Sancocho Trifásico, paso a paso

Lava y porciona todas las carnes y los tubérculos. En una olla grande, agrega el agua y pon a hervir la carne de res durante 45 minutos, retirando la espuma. Añade la carne de cerdo y el pollo, cocina 30 minutos más. Incorpora la cebolla larga, tomate, ajo y comino. Deja hervir para potenciar el sabor del caldo. Agrega la mazorca y el plátano; cocina 30 minutos. Añade la papa y la yuca, mantén a fuego medio hasta que los tubérculos estén blandos (aprox. 30 minutos). Salpimienta al gusto y rectifica el comino. Cuando todo esté tierno, añade el cilantro fresco y apaga el fuego. Sirve caliente acompañado de arroz, aguacate y arepa. No olvides ajustar la sal al final, ya que los tubérculos absorben parte del condimento. Consejo técnico: Mantén la olla semi-tapada para conservar el sabor y controlar la evaporación.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 8 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: aprox. 480 kcal

Proteína: 27g

Grasas: 18g

Carbohidratos: 45g

Fibra: 5g

Sodio: 650mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El Sancocho Trifásico puede conservarse hasta 3 días en la nevera en recipiente hermético. Puede congelarse hasta 2 meses, pero se recomienda recalentar a fuego bajo para mantener la textura de los tubérculos.

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