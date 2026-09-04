El Sancocho Trifásico es de esos platos que unen familias, que saben a finca, a leña y a domingos de reunión. Su aroma lo reconoce cualquier colombiano a metros de distancia: una promesa de comida abundante y conversación larga.
Originario de Antioquia y muy popular en la región Andina, el Sancocho Trifásico es símbolo de celebración y convivencia. Este plato une tres tipos de carnes —pollo, cerdo y res— con tubérculos y plátanos, reflejando la riqueza agrícola y ganadera de la zona.
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Receta de Sancocho Trifásico
El Sancocho Trifásico es una sopa espesa y robusta. Se prepara en olla grande, cocinando lentamente las tres carnes junto a plátano, yuca, papa y mazorca. La técnica principal es hervido prolongado, lo que permite que los sabores se mezclen y las carnes queden tiernas. Suele servirse con arroz blanco, aguacate y arepa.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 3 horas
- Preparación: 40 minutos
- Cocción: 2 horas 20 minutos
Ingredientes
- 1 kg de costilla de res o morrillo, troceada
- 1 kg de carne de cerdo (costilla o lomo), troceada
- 1 kg de pollo (muslos y contramuslos preferidos)
- 4 plátanos verdes pelados y cortados en trozos
- 4 mazorcas de maíz partidas en trozos
- 4 papas sabaneras peladas y partidas
- 2 yucas medianas peladas y partidas
- 2 cebollas largas picadas
- 2 tomates picados
- 4 dientes de ajo machacados
- 1 manojo de cilantro fresco picado
- Comino, sal y pimienta al gusto
- Agua suficiente para cubrir los ingredientes (aprox. 5-6 litros)
- Acompañantes: arroz blanco, aguacate y arepa
Cómo hacer Sancocho Trifásico, paso a paso
- Lava y porciona todas las carnes y los tubérculos.
- En una olla grande, agrega el agua y pon a hervir la carne de res durante 45 minutos, retirando la espuma.
- Añade la carne de cerdo y el pollo, cocina 30 minutos más.
- Incorpora la cebolla larga, tomate, ajo y comino. Deja hervir para potenciar el sabor del caldo.
- Agrega la mazorca y el plátano; cocina 30 minutos.
- Añade la papa y la yuca, mantén a fuego medio hasta que los tubérculos estén blandos (aprox. 30 minutos).
- Salpimienta al gusto y rectifica el comino.
- Cuando todo esté tierno, añade el cilantro fresco y apaga el fuego.
- Sirve caliente acompañado de arroz, aguacate y arepa. No olvides ajustar la sal al final, ya que los tubérculos absorben parte del condimento.
- Consejo técnico: Mantén la olla semi-tapada para conservar el sabor y controlar la evaporación.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 8 porciones generosas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: aprox. 480 kcal
- Proteína: 27g
- Grasas: 18g
- Carbohidratos: 45g
- Fibra: 5g
- Sodio: 650mg
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
El Sancocho Trifásico puede conservarse hasta 3 días en la nevera en recipiente hermético. Puede congelarse hasta 2 meses, pero se recomienda recalentar a fuego bajo para mantener la textura de los tubérculos.
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