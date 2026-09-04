Gustavo Puerta fue convocado oficialmente a su primer partido con el Olympiacos de Grecia: este será su rival

El exvolante del Racing de Santander de España está dentro de la lista de jugadores a disposición que tiene el técnico ibérico José Luis Mendilibar-crédito @olympiacosfc/X

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Dos días después de que el volante de la selección Colombia Gustavo Puerta fuera presentado como nuevo refuerzo del Olympiacos de Grecia, el 4 de septiembre de 2026, los rojiblancos bajo el mando del técnico español José Luis Mendilibar llamó al “Cafetero” a la primera convocatoria para su primer juego.

De esta forma, Puerta tendría la oportunidad de debutar con el más veces campeón de Grecia ante el Volos FC en el estadio Panthessaliko, el 5 de septiembre a las 11:00 a. m. (hora de Colombia).

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El cuadro de Atenas confirmó en las últimas horas la llega del delantero jamaiquino Leon Bailey, aunque no estará en la convocatoria para el juego ante Volos-crédito @olympiacosfc/X

En la nómina de jugadores, Mendilibar cuenta con la experiencia de futbolistas como la del español Stefan Ortega, con paso en el Manchester City, y del volante suizo Remo Freuler, rival de Colombia en el Mundial 2026, y con paso en el Atalanta y el Bolonia de Italia, y el Nottingham Forest de Inglaterra.

A continuación, esta es la convocatoria:

Arqueros

1. Stefan Ortega

31. Balsa Popovic

91. Dimitrios Stournaras

Defensores

2. Manolis Saliakas

4. Zinedin Smajlovic

5. Lorenzo Pirola

6. David Carmo

27. Marcus Pedersen

45. Panagiotis Retsos

70. Bruno Onyemaechi

71. Nair Tiknizyan

Volantes

7. Konstantinos Fortounis

8. Gustavo Sá

10. Gelson Martins

14. Dani García

15. Gustavo Puerta

16. Lorenzo Scipioni

19. Remo Freuler

22. Chiquinho

32. Santiago Hezze

73. Joel Roca

Delanteros

9. Ayoub El Kaabi

20. Jota Silva

34. Armando González

Esto fue lo que dijo Gustavo Puerta en su presentación como nuevo jugador del Olympiacos

El volante colombiano fue oficializado este 2 de septiembre como nuevo jugador del Olympiacos de Grecia. Esta será su cuarta experiencia en el fútbol europeo, tras pasar por Hull City, Bayer Leverkusen y Racing de Santander. Según reportes de la prensa europea, la operación habría superado los 20 millones de euros. Su debut podría darse este 5 de septiembre ante el Volos por la Superliga de Grecia.

El plan alrededor de Puerta también contempla una posible estancia de una temporada en Grecia antes de una eventual llegada al Nottingham Forest de la Premier League, entidad que integra el grupo económico liderado por Evangelos Marinakis.

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En su presentación con los medios oficiales del club griego, el futbolista agradeció la bienvenida y remarcó el peso histórico de su nuevo destino:

“Primero que todo, muchas gracias por la bienvenida. Para mí es un placer venir a un club tan grande como Olympiacos, con una historia enorme, llena de títulos y de jugadores que han pasado por acá y han tenido carreras increíbles. Para mí es un placer estar acá”.

Puerta llega al conjunto conocido como los Erythrolefki, “Los Rojiblancos”, para la temporada 2026-2027. Su desembarco representa su quinto paso por el fútbol europeo, después de experiencias en Bayer Leverkusen, Hull City, Racing de Santander, y un breve paso por el FC Nuremberg de Alemania, aunque no sumó minutos en el equipo alemán.

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El exjugador de Racing de Santander explicó lo que significa el nuevo reto que tendrá en el fútbol de Grecia, en uno de los más grandes del país junto al Panathinaikos y AEK Atenas -crédito @olympiacosfc/X

Durante su presentación, el colombiano subrayó que Olympiacos viene de conquistar la UEFA Conference League en la temporada 2023-2024 tras vencer a Fiorentina como local. Sobre ese antecedente, afirmó:

“Sí, lo vi. Quedaron campeones de la Conference League y creo que es un logro importantísimo para el club. Eso también demuestra el crecimiento futbolístico que ha tenido. Como decía antes, para mí es un placer estar acá y seguir ayudando al equipo a ganar más copas”.

El volante también se refirió al vínculo entre la institución y sus aficionados:

“Lo hablé un poco con personas de mi núcleo y también con personas externas. La verdad es que lo que significa Olympiacos para la hinchada es algo increíble; es como si fuera parte de su familia. Eso quiere decir que siempre vamos a tener el apoyo de toda la hinchada. Espero que sigan demostrando ese amor. De mi parte, daré siempre lo mejor de mí para que estén satisfechos”.

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Al describirse como futbolista, planteó cuál será su objetivo en Grecia:

“Soy un jugador con mucha personalidad, mucho carácter y, como decimos en Sudamérica, mucha garra. Mi mentalidad siempre ha sido ganar; no me gusta perder en nada. Vengo acá para seguir ganando y para ayudar al equipo a conseguir todo lo que quiere. Espero dar lo mejor de mí y seguir consiguiendo esos títulos, que es lo que todos queremos”.

En el cierre de su mensaje, agradeció las muestras de apoyo que recibió en redes sociales y prometió entrega en su nueva etapa:

“Primero que todo, quiero agradecerles por hacerme sentir así, con ese cariño. Me lo han demostrado mucho a través de las redes sociales. Espero que me sigan apoyando. De mi parte, daré lo mejor de mí en cada partido para que estén satisfechos y para devolverles el cariño y el apoyo que me han demostrado hasta ahora”.

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Estos son los próximos partidos del Olympiacos después del juego ante Volos

Olympiacos quiere volver a ser el equipo protagonista en Grecia-crédito Louiza Vradi/REUTERS

5 de septiembre de 2026 - Superliga de Grecia: Volos vs. Olympiacos

9 de septiembre de 2026 - Copa de Grecia: Olympiacos vs. Volos

12 de septiembre de 2026 - Superliga de Grecia: Olympiacos vs. OFI Creta

16 de septiembre de 2026 - Europa League: Olympiacos (Grecia) vs. Jagiellonia (Polonia)

19 de septiembre de 2026 - Superliga de Grecia: Levadiakos vs. Olympiacos