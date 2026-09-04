Alberto Gamero regresó a Millonarios: así fue el primer ciclo del técnico samario con el cuadro Embajador, le ganó un título a Atlético Nacional

Gamero derrotó a Junior en la final de la Copa Colombia 2022 y la Superliga 2024-crédito John Paz/Colprensa

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El 3 de septiembre de 2026, se anunció que Alberto Gamero regresó a Millonarios 611 días después de su salida y asumirá el cargo que quedó vacante tras la partida del argentino Fabián Bustos, una vuelta que busca devolverle identidad de juego al equipo y encaminarlo a la clasificación a cuadrangulares.

El entrenador samario recibe al cuadro “Embajador” en el quinto puesto de en la tabla con 11 puntos de 21 posibles y que tiene como objetivo meterse en la fase final, luego de haber quedado ausente de esa instancia en el Apertura 2026.

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Su segundo estreno con el conjunto azul está previsto para el domingo 6 de septiembre de 2026 en el estadio del Deportivo Cali, frente a Deportivo Pereira, que actuará como local allí por la imposibilidad de usar el Hernán Ramírez Villegas.

Su primer ciclo dejó tres títulos con el cuadro “Embajador”

Con esta imagen, Millonarios presentó a Alberto Gamero como su nuevo entrenador - crédito Millonarios FC

Gamero fue el último técnico campeón con Millonarios. Ganó la liga un año antes en la final contra Nacional, levantó la Copa Colombia en diciembre de 2023 ante Junior y conquistó la Superliga de 2024 ante el mismo rival.

Su balance en el club incluyó 273 partidos, con 127 victorias, 75 empates y 71 derrotas. Ese recorrido le permitió sumar 456 puntos de 819, con un promedio superior al 55%.

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Uno de los aspectos más valorados de su proceso anterior fue el fortalecimiento de la cantera. También se destacó la capacidad para potenciar jóvenes talentos y generar rédito económico con futbolistas como Óscar Córtes, Carlos Andrés Gómez, Emerson Rivaldo y Edgar Guerra.

Ese antecedente aparece como parte del capital con el que Gamero regresa a un club que ya conoce su método y sus resultados. La expectativa ahora pasa por ver si puede reproducir ese modelo en un contexto deportivo distinto, con un equipo obligado a recuperar funcionamiento y a asegurar su presencia en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay.

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La final más recordada en el ciclo de Gamero fue la que se jugó el 24 de junio de 2023 en el estadio El Campín ante Atlético Nacional, sellando el título 16 para el "Embajador-crédito Juan Augusto Cardona/Colprensa

Es importante recordar que Alberto Gamero llegó al cuadro azul el 27 de enero de 2020, y su primer juego comenzó con derrota por 1-2 ante Deportivo Pasto en el estadio El Campín.

El último juego del técnico samario bajo el mando de Millonarios fue el 8 de diciembre de 2024 por los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay, en el empate sin goles ante Deportivo Pasto en el estadio Departamental La Libertad.

Estos fueron los tres momentos más destacados de Alberto Gamero

Millonarios y el título soñado ante Atlético Nacional

Larry Vásquez celebrando el cobro de tiro penal que le dio el título 16 de Millonarios ante Atlético Nacional en El Campín-crédito Camila Díaz/Colprensa

El 24 de junio de 2023, Millonarios se consagró campeón de la Liga BetPlay I al derrotar a Atlético Nacional en los penaltis tras igualar 1-1 en el partido de vuelta, un desenlace que le dio su estrella 16 y cerró con título el proceso dirigido por Alberto Gamero.

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La definición terminó 3-2 desde los 12 pasos. Dorlan Pabón y Jader Valencia fallaron los dos primeros cobros de la serie, Álvaro Montero atajó el remate de Jefferson Duque, el VAR ordenó repetir esa ejecución y el delantero convirtió; después, el arquero volvió a detener un disparo, esta vez a Cristian Zapata, antes del cobro definitivo de Vásquez.

El equipo azul no solo ganó el trofeo. También se quedó con la final ante su rival más enconado, después de una serie de 180 minutos que se resolvió en la tanda y terminó con la vuelta olímpica frente a Nacional.

Millonarios asumió la posesión en el arranque y tuvo su primer remate a los dos minutos con un tiro libre de Cataño que se fue desviado. Durante los primeros 14 minutos manejó la pelota y adelantó líneas, mientras Nacional esperó para recuperar y buscar el juego largo con Pabón o Ángel.

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A los 22 minutos, los azules generaron una llegada tras un taco de Cortés para Bertel y un centro que la defensa rechazó mal. Seis minutos más tarde, en una acción iniciada con un saque de banda rápido de Cortés, Castro envió el balón al área y Macalister remató por encima.

El atacante Jefferson Duque abrió el marcador a los 32 minutos para el Verdolaga. La jugada nació en un pelotazo de Dorlan Pabón hacia Danovis Banguero y terminó con el centro para la definición del delantero verdolaga.

Para el complemento, Gamero retiró a Cortés e hizo entrar a Jader Valencia. El segundo tiempo comenzó con dominio territorial azul y con un remate a los 52 minutos que Kevin Mier controló sin problemas.

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A los 54 minutos, Millonarios marcó por medio de Leonardo Castro, pero la acción fue invalidada. El rebote había quedado tras un disparo de Vega que Mier no logró contener.

La presión del local aumentó con el paso de los minutos. A los 67, Kevin Mier salvó a Nacional primero ante un cabezazo de Llinás y luego frente a un nuevo intento de Valencia, en una de las secuencias más claras del partido.

El empate llegó a los 70 minutos. Tras una serie de rebotes generados por un centro de Perlaza, el balón le quedó al defensor Andrés Llinás, que definió al arco y desató el festejo de más de 30 mil hinchas azules.

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Millonarios mantuvo la iniciativa y volvió a acercarse a los 76 minutos con un remate de Cataño que pasó cerca. Autuori también movió el banco, dio ingreso a Solís y retiró a Deossa.

En el tramo final, Jorge Arias tuvo otra oportunidad a los 88 minutos, pero envió la pelota por encima del arco. Según el medio, Nacional interrumpió el ritmo del cierre con demoras asociadas a los cambios, hasta que el tiempo reglamentario se agotó y la final quedó en manos de la tanda.

El primer título de la era Gamero: la Copa Colombia ante Junior

La alegría del cuadro Embajador al celebrar el título de la Copa ante Junior-Camila Díaz/Colprensa

El 2 de noviembre de 2022, Millonarios se consagró campeón de la Copa BetPlay tras remontar la serie ante Junior de Barranquilla y ganar 2-0 la final de vuelta en El Campín. El resultado le permitió revertir el 1-0 de la ida.

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El título puso fin a una sequía en ese entonces: los bogotanos no ganaban este torneo desde 2011 cuando derrotaron a Boyacá Chicó y, con esta consagración.

El primer gol llegó por un penalti que sancionó el árbitro Wilmar Roldán a los 15 minutos, tras una falta de Dany Rosero sobre Andrés Llinás dentro del área. Luis Carlos Ruiz convirtió el cobro de pierna derecha y dejó sin opciones al arquero Sebastián Viera.

A los 77 minutos, el capitán David Mackalister Silva marcó el segundo tanto con un remate de derecha y definió la final. El ’14’ aprovechó el espacio que concedió la defensa rival para vencer al arquero uruguayo.

Fue la tercera Copa Colombia para Millonarios, que también se había coronado en 1953 y 2011, y el primer título del ciclo del técnico Alberto Gamero, tras la derrota en la final de la Liga 2021-1 contra Deportes Tolima.

La Superliga 2024 ante Junior y el comienzo del fin del proceso Gamero

La alegría de los azules tras ganar el título de la Superliga-crédito Mariano Vimos/Colprensa

El 24 de enero de 2024, Millonarios remontó a Junior y ganó la Superliga con un 2-0 en Bogotá, un resultado que le permitió revertir el 1-0 de Barranquilla y darle al ciclo de Alberto Gamero su tercer título. La consagración llegó en el arranque de una temporada en la que el equipo también afrontará la Copa Libertadores y la Liga BetPlay.

La diferencia se resolvió en el segundo tiempo, con goles de Santiago Giordana a los 52 minutos y de Leonardo Castro a los 82. El equipo local sostuvo la presión hasta el final y capitalizó una serie en la que necesitaba ganar para cambiar la desventaja del partido de ida.

Millonarios asumió la iniciativa desde el comienzo. Presionó alto y buscó con insistencia el pase largo hacia sus dos delanteros, mientras Junior se plantó con tres volantes en la primera línea para darle control a la pelota y orden a la fase defensiva.

La primera ocasión clara llegó a los 10 minutos. Álvaro Montero sacó largo, Mackalister Silva bajó la pelota y asistió de primera a Giordana, que no logró definir de cabeza. Tres minutos después, Silva volvió a asociarse con Castro y el remate del delantero salió desviado.

Uno de los momentos más discutidos de la noche se produjo a los 17 minutos, cuando José Enamorado pisó a Mackalister Silva en el mediocampo. Wilmar Roldán mostró tarjeta amarilla, revisó la jugada tras el llamado del VAR y mantuvo la amonestación después de varios minutos.

Junior endureció el juego y acumuló tres amonestados antes de los 30 minutos: Enamorado, Walmer Pacheco y Jermain Peña. Millonarios siguió atacando y generó otras dos aproximaciones, una con Giordana y otra con Castro tras un centro de Edgar Guerra, aunque ninguna terminó en gol.

Sobre el cierre de la primera parte, Jorge Arias lanzó un centro que Castro conectó con precisión, pero Santiago Mele respondió sin dificultad a los 42 minutos. El equipo de Gamero se fue al descanso con dominio territorial, aunque sin la eficacia que necesitaba para igualar la llave.

Arturo Reyes movió el banco al inicio del complemento y reemplazó a dos jugadores condicionados por amarilla: Pacheco y Enamorado dejaron su lugar a Edwin Herrera y Vladimir Hernández. Aun con esos cambios, Millonarios mantuvo el control de la iniciativa.

A los 50 minutos, Giordana exigió a Mele con un remate potente que el arquero resolvió en dos tiempos. Dos minutos más tarde llegó el 1-0: Castro peleó una pelota, la jugada derivó en varios rebotes y el argentino definió al ángulo para empatar la serie. Junior reclamó fuera de juego, pero Peña había quedado enganchado dentro del área.

Después del empate en la serie, Junior tuvo más la pelota y dejó espacios. Eso favoreció a Millonarios, que encontró metros para correr y volvió a quedar cerca con Castro a los 61 y a los 71 minutos, aunque el delantero no pudo resolver ninguna de las dos ocasiones frente a Mele.

En ese tramo también apareció Montero con una intervención decisiva. A los 71, el arquero salvó a su equipo ante un remate de Yimmi Chará, que había quedado solo en el área. Esa fue la última acción del extremo antes de ser reemplazado por Déiber Caicedo.

El 2-0 llegó a los 82 minutos en una jugada que comenzó con una pérdida de Mackalister Silva y continuó con la recuperación de Santiago Giordana. El delantero devolvió la pelota al capitán y Silva asistió de primera a Castro, que definió con frialdad para sellar la remontada.

En los minutos finales, Millonarios controló el partido y resistió el intento de presión de Junior, ya con escasa profundidad. El campeón visitará a Bucaramanga en su próximo compromiso de Liga, mientras el conjunto barranquillero jugará ante Boyacá Chicó.